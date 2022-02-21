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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 9776
Леванте
0'
25' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
40' Желтая карточка
Касерес Мартин
45' Желтая карточка
Араухо Нестор
55' Желтая карточка
Карденас Дани
57' Желтая карточка
Серви Франко
1:0
67' Гол
Серви Франко
1:1
82' Гол
Рохер Марти
87' Желтая карточка
Рохер Марти
90' Желтая карточка
Аспас Яго
90' Желтая карточка
Де Фрутос Хорхе
90'+7

Ход матча

25'
 
Мелеро Гонсало
40'
 
Касерес Мартин
45'
Араухо Нестор
 
55'
 
Карденас Дани
57'
Серви Франко
 
62'
 
Рохер Марти
Гомес Даниэль
62'
 
Де Фрутос Хорхе
Моралес Луис
62'
Домингес Карлос
Денис Суарес
 
63'
Пинеда Орбелин
Араухо Нестор
 
67'
Серви Франко
(Галан Хави)
1:0
75'
 
Кантеро Алехандро
Касерес Мартин
75'
 
Малса Микаэль
Мелеро Гонсало
77'
Тапия Ренато
Серви Франко
 
82'
1:1
Рохер Марти
(Кантеро Алехандро)
85'
 
Клерк Карлос
Сон
86'
Тьяго Гальярдо
Мина Сантьяго
 
87'
 
Рохер Марти
90'
Аспас Яго
 
90'
 
Де Фрутос Хорхе

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 140
Сельта 87.1% (122)
X 8.6% (12)
Леванте 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
34
Карденас
Дани
20
Мирамон
Хорхе
4
Робер
Пьер
6
Дуарте
Оскар
7
Касерес
Мартин
2
Сон
10
Барди
Энис
8
Пепелу
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
21
Гомес
Даниэль
Сельта
4-1-3-2
Леванте
5-4-1

История личных встреч

Сельта
Леванте

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

21 матч

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:1
П
1:4
П
1:2
П
4:2
П
0:1
П
4:3
П
1:2
П
0:1
П
3:0
П
0:1
П
0:1
П
0:1
П
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 11 (2) 0.44
Мина Сантьяго 7 0.28
Браис Мендес 4 0.16
Серви Франко 3 0.12
Денис Суарес 2 0.08
Мальо Уго 1 0.04
Нолито Агудо 1 0.04
Галан Хави 0 0
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 0.24
Рохер Марти 4 (1) 0.16
Барди Энис 3 (2) 0.12
Де Фрутос Хорхе 2 0.08
Мелеро Гонсало 2 0.08
Гомес Даниэль 2 0.08
Кампанья Хосе 2 0.08
Сольдадо Роберто 1 0.04
Мустафи Шкодран 1 0.04
Сон 1 0.04
Робер Пьер 1 0.04
Малса Микаэль 0 0
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 8 0
Тапия Ренато 7 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Араухо Нестор 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Галан Хави 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Тьяго Гальярдо 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Клерк Карлос 6 0
Рохер Марти 6 0
Малса Микаэль 5 0
Моралес Луис 5 0
Кампанья Хосе 3 1
Мирамон Хорхе 4 0
Мелеро Гонсало 4 0
Сон 2 1
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Барди Энис 3 0
Де Фрутос Хорхе 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Касерес Мартин 2 0
Дуарте Оскар 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Карденас Дани 2 0
Alessio Lisci 0 1
Постиго Серхио 1 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
19%
3
25%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
3
19%
4
33%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

16
30
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
7
23%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
4
25%
4
13%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
3
19%
8
27%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
38%
3
23%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
4
19%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
3
30%
5
24%
61-75
1
10%
5
24%
76-90

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
5
17%
3
12%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
5
17%
8
32%
46-60
7
24%
1
4%
61-75
5
17%
5
20%
76-90

Пропущено

26
51
12 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 20
2
8%
11
22%
1-15
6
23%
3
6%
16-30
4
15%
8
16%
31-45
6
23%
6
12%
46-60
4
15%
10
20%
61-75
4
15%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0
Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0
Леванте
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2
Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 25 17 6 2 51 - 20 57
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Сельта Заявка 25 8 8 9 29 - 26 32
10. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 25 7 9 9 37 - 42 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Мальорка Заявка 24 6 8 10 23 - 38 26
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 25 5 5 15 19 - 42 20
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 25 2 9 14 25 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
14. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
19. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
20. Алавес Заявка 12 1 2 9 9 - 27 5
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Сельта 87.1% (122)
X 8.6% (12)
Леванте 4.3% (6)
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Где смотреть матч Сельта 1:1 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Сельта 1:1 Леванте

Исход игры
Сельта
87.1% (122)
Ничья
8.6% (12)
Леванте
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.94% (58)
Меньше
56.06% (74)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
2:1 Сельта
32.9% (46)
2:0 Сельта
24.3% (34)
1:0 Сельта
23.6% (33)
1:1 Ничья
4.3% (6)
1:2 Леванте
3.6% (5)
3:1 Сельта
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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