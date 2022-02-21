Второй тайм

97' Сегодняшная посещаемость составляет 9776 болельщиков

97' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

97' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

97' Рохер Марти из команды Леванте сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Дуарте Оскар из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

95' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Удар от ворот произведет Сельта

94' Отличный пас сделал Мирамон Хорхе из команды Леванте . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

94' Айду Джозеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Игрок из команды Леванте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Барди Энис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

92' Де Фрутос Хорхе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Сельта выполняет удар от ворот.

91' Рохер Марти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Аспас Яго получает желтую карточку за нырок

90' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Аспас Яго нырнул в штрафной. Спорно!

90' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Кантеро Алехандро из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Удар от ворот произведет Леванте

89' Аспас Яго из команды Сельта навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Рохер Марти совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

87' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дэниел Карденас из команды Леванте

87' Должен был быть гол! Пинеда Орбелин имел отличный шанс, но Дэниел Карденас не дал голу состоятся!

86' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

85' Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Команда Леванте сравняла счет! Игра продолжается!

82' Г О О О О Л - Рохер Марти забивает с левой ноги!

82' Отличные скиллы показывает Кантеро Алехандро , обводя своих соперников

82' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Пинеда Орбелин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Тапия Ренато из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом

79' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Леванте выполняет удар от ворот.

75' Игрок Браис Мендес из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

74' Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Хорошую попытку сделал Мина Сантьяго . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом

69' Галан Хави из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Команда Сельта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

67' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Сельта выполняет удар от ворот.

67' Как он промахнулся? Рохер Марти имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

67' Сон из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

66' Леванте выполняет удар от ворот.

66' Плохо сыграл Дэниел Карденас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Де Фрутос Хорхе пробует нанести удар издали, но Матиас Дитуро держит все под контролем

64' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Леванте

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Тактическая замена. Денис Суарес уходит с поля и его заменяет Карлос Домингес

62' Отличный пас сделал Браис Мендес из команды Сельта . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

60' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Галан Хави из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом

60' Мальо Уго из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

59' Выглядело как неплохой момент. Мальо Уго из команды Сельта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

58' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Рефери не любит споров - именно за это Серви Франко сейчас получил желтую

56' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Судье надоело, что Дэниел Карденас тянет время и он наказал его горчичником

55' Серви Франко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Серви Франко из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

53' Игрок Моралес Луис из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

53' Отличные скиллы показывает Моралес Луис , обводя своих соперников

53' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Сельта выполняет удар от ворот.

52' Игрок Моралес Луис из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

52' Отличные скиллы показывает Моралес Луис , обводя своих соперников

51' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Касерес Мартин из команды Леванте

51' Серви Франко из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Сон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

50' Сон из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...

50' Барди Энис разрезает оборону соперника отличным пасом

50' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля