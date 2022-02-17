Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Альгуль Мухамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бетанкор Хефте нанес удар в каркас ворот!

91' ШАНС! Бетанкор Хефте вышел один на один с голкипером...

91' Молдовяну Роберт разрезает оборону соперника отличным пасом

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Руфати Агрон получил желтую карточку от судьи

88' Раду Бобок пробует нанести удар издали, но Andrei Ureche ловит мяч

86' Г О О О О Л - Молдовяну Роберт забивает с правой ноги!

84' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Г О О О О Л - Бетанкор Хефте забивает с правой ноги!

83' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Г О О О О Л - Раду Бобок правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

80' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Г О О О О Л - Хольцманн Марсель первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

78' Valentin Dumitrache бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

78' Плохо сыграл Дюссо Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Г О О О О Л - Петре Адриан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

74' Отличные скиллы показывает Дюссо Дамьен , обводя своих соперников

74' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Флорикэ Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Eduard Radaslavescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Голкипер мог бы сыграть и получше

63' Robert Ion из команды Академика Клинчени отправил кросс в штрафную...

63' Ларие Йонуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Mario Vrdoljak из команды Академика Клинчени сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

63' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Тактическая замена. Цветков Александар уходит с поля и его заменяет Mario Vrdoljak

58' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

57' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Флорикэ Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Бетанкор Хефте не смог попасть в створ ударом издали

54' Чмовш Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Кориню Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Грамени Константин не смог попасть в створ ударом издали

48' Andrei Ureche отбил мяч на угловой после удара Петре Адриан из штрафной площади.

47' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.