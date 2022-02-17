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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Академика Клинчени
2:8
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
0:1
13' Пенальти
Бетанкор Хефте
0:2
18' Гол
Янку Габриэль
1:2
26' Пенальти
Альгуль Мухамед
1:3
28' Гол
Грамени Константин
1:4
55' Гол
Неделку Драгош
1:5
74' Гол
Петре Адриан
2:5
78' Гол
Хольцманн Марсель
2:6
80' Гол
Раду Бобок
2:7
83' Гол
Бетанкор Хефте
2:8
86' Гол
Молдовяну Роберт
88' Желтая карточка
Руфати Агрон
90'+3
82
Уреке
Андрей
19
Руфати
Агрон
4
Чмовш
Павел
29
Кориню
Жереми
22
Флорикэ
Лука
20
William
Douglas
de
Amorim1
8
Цветков
Александар
10
Альгуль
Мухамед
90
Хольцманн
Марсель
9
Stipe
Plazibat
21
Ион
Роберт
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
24
Грамени
Константин
11
Чобану
Андрей
18
Артян
Андрей
28
Янку
Габриэль
10
Бетанкор
Хефте
92
Michael
Omoh
Академика Клинчени
Вииторул Констанца

История личных встреч

Академика Клинчени
Вииторул Констанца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1ГБ
5:0
Л1ГБ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каскини Баутиста 7 (1) 0.27
Michael Omoh 3 0.12
Вентура Денис 2 0.08
Хольцманн Марсель 1 0.04
Ион Роберт 1 0.04
Веллиос Апостолос 1 0.04
Патрике Разван 1 0.04
Чандаров Асен 1 0.04
Iulian Cristian Stefan 1 0.04
Marius Cioiu 1 0.04
Альгуль Мухамед 1 (1) 0.04
Мулин Тибо 0 0
Cristian Gavra 0 0
Казлаускас Донатас 0 0
Аким Флорин 0 0
Уреке Андрей 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 14 (4) 0.54
Петре Адриан 8 (2) 0.31
Чобану Андрей 2 0.08
Молдовяну Роберт 2 0.08
Ганя Джордже 2 0.08
Дюссо Дамьен 1 0.04
Пурече Флориан 1 0.04
Раду Бобок 1 0.04
Грамени Константин 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Неделку Драгош 1 0.04
Гицэ Вирджил 1 0.04
Enes Sali 1 0.04
Де Нойер Брадлей 0 0
Питу Алекси 0 0
Ларие Йонуц 0 0
Эли Лопес 0 0
Артян Андрей 0 0
Eduard Radaslavescu 0 0

Карточки

Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каскини Баутиста 8 0
Вентура Денис 6 0
Michael Omoh 6 0
Билали Амир 6 0
Патрике Разван 5 0
Мулин Тибо 4 0
Ион Роберт 3 0
William Douglas de Amorim1 3 0
Vladimir Gogov 1 1
Ovidiu Sterian 1 1
Хольцманн Марсель 2 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Гардош Флорин 2 0
Филип Лучан 2 0
Ванцо Флориано 2 0
Казлаускас Донатас 2 0
Аким Флорин 2 0
Руфати Агрон 2 0
Cristian Gavra 0 1
Чмовш Павел 1 0
Stipe Plazibat 1 0
Пашов Георгий 1 0
Чандаров Асен 1 0
Ютрич Младен 1 0
Уреке Андрей 1 0
Marius Cioiu 1 0
Valentin Dumitrache 1 0
Cosmin Ionita 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 6 0
Де Нойер Брадлей 4 0
Дюссо Дамьен 2 1
Младен Себастьян 3 0
Пурече Флориан 3 0
Артян Андрей 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Георге Хаджи 3 0
Ларие Йонуц 2 0
Питу Алекси 2 0
Бетанкор Хефте 0 1
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Неделку Драгош 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0
Айоани Михай 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
3
33%
7
44%
76-90

Пропущено

27
12
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
11%
1
8%
1-15
5
19%
2
17%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
8
30%
30%
2
17%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
1
10%
5
22%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
40%
4
17%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
3
30%
6
26%
76-90

Пропущено

30
6
15 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 4
8
27%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
3
10%
1
17%
31-45
5
17%
1
17%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
6
20%
4
67%
76-90

Забито

19
39
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
1
5%
6
15%
1-15
2
11%
4
10%
16-30
6
32%
5
13%
31-45
1
5%
9
23%
46-60
3
16%
2
5%
61-75
6
32%
13
33%
76-90

Пропущено

57
18
27 В 1-м тайме 7
30 Во 2-м тайме 11
20 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 13
11
19%
1
6%
1-15
9
16%
2
11%
16-30
7
12%
4
22%
31-45
9
16%
3
17%
46-60
7
12%
2
11%
61-75
14
25%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1
Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 50 18 14 18 68 - 56 68
2. ЧФР Клуж 26 20 4 2 39 - 14 64
3. ФКСБ 26 17 7 2 52 - 24 58
4. Ботошани 26 11 11 4 31 - 23 44
5. Волунтари 26 12 7 7 28 - 24 43
6. Вииторул Констанца 26 12 6 8 38 - 19 42
7. Арджеш 26 11 5 10 24 - 21 38
8. Рапид Бухарест 26 8 12 6 29 - 25 36
9. УТА Арад 26 7 12 7 19 - 17 33
10. Сепси 26 7 12 7 27 - 22 33
11. Киндия Тырговиште 26 6 10 10 17 - 21 28
12. Миовени 26 6 9 11 17 - 30 27
13. Газ-Метан Медиаш 26 6 6 14 21 - 33 24
14. Динамо Бухарест 26 3 4 19 17 - 58 13
15. Академика Клинчени 26 2 5 19 18 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 26 13 7 6 38 - 22 46
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 13 10 3 0 37 - 16 33
4. Вииторул Констанца 13 9 1 3 22 - 7 28
5. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
6. Ботошани 13 6 5 2 16 - 10 23
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
9. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
10. УТА Арад 13 4 5 4 8 - 8 17
11. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
12. Газ-Метан Медиаш 13 2 6 5 11 - 14 12
13. Динамо Бухарест 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 13 1 3 9 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 13 9 2 2 19 - 9 29
2. Университатя Крайова 26 7 7 12 32 - 36 28
3. ФКСБ 13 7 4 2 15 - 8 25
4. Ботошани 13 5 6 2 15 - 13 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. Киндия Тырговиште 13 4 4 5 8 - 8 16
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Вииторул Констанца 13 3 5 5 16 - 12 14
11. Сепси 13 2 7 4 10 - 11 13
12. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 13 1 2 10 9 - 31 5
15. Динамо Бухарест 13 0 1 12 5 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Академика Клинчени 2:8 Вииторул Констанца онлайн


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