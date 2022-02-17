Румыния: Первая лига 2021-2022
2:8
Конец матча
Стадион: Марин Анастасовичи
0:1
13' ПенальтиБетанкор Хефте
0:2
18' ГолЯнку Габриэль
1:2
26' ПенальтиАльгуль Мухамед
1:3
28' ГолГрамени Константин
1:4
55' ГолНеделку Драгош
1:5
74' ГолПетре Адриан
2:5
78' ГолХольцманн Марсель
2:6
80' ГолРаду Бобок
2:7
83' ГолБетанкор Хефте
2:8
86' ГолМолдовяну Роберт
88' Желтая карточкаРуфати Агрон
Ход матча
13'
0:1
18'
26'
1:2
28'
55'
1:4
74'
1:5
78'
80'
83'
86'
88'
Владение мячом
82
Уреке
Андрей
19
Руфати
Агрон
22
Флорикэ
Лука
21
Ион
Роберт
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
92
Michael
Omoh
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
19 Руфати АгронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Флорикэ ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ион РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
24 Andrei Iana
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Stanga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Академика Клинчени
Вииторул Констанца
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|7 (1)
|0.27
|Michael Omoh
|3
|0.12
|Вентура Денис
|2
|0.08
|Хольцманн Марсель
|1
|0.04
|Ион Роберт
|1
|0.04
|Веллиос Апостолос
|1
|0.04
|Патрике Разван
|1
|0.04
|Чандаров Асен
|1
|0.04
|Iulian Cristian Stefan
|1
|0.04
|Marius Cioiu
|1
|0.04
|Альгуль Мухамед
|1 (1)
|0.04
|Мулин Тибо
|0
|0
|Cristian Gavra
|0
|0
|Казлаускас Донатас
|0
|0
|Аким Флорин
|0
|0
|Уреке Андрей
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|14 (4)
|0.54
|Петре Адриан
|8 (2)
|0.31
|Чобану Андрей
|2
|0.08
|Молдовяну Роберт
|2
|0.08
|Ганя Джордже
|2
|0.08
|Дюссо Дамьен
|1
|0.04
|Пурече Флориан
|1
|0.04
|Раду Бобок
|1
|0.04
|Грамени Константин
|1
|0.04
|Янку Габриэль
|1
|0.04
|Неделку Драгош
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Enes Sali
|1
|0.04
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Ларие Йонуц
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Eduard Radaslavescu
|0
|0
Карточки
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каскини Баутиста
|8
|0
|Вентура Денис
|6
|0
|Michael Omoh
|6
|0
|Билали Амир
|6
|0
|Патрике Разван
|5
|0
|Мулин Тибо
|4
|0
|Ион Роберт
|3
|0
|William Douglas de Amorim1
|3
|0
|Vladimir Gogov
|1
|1
|Ovidiu Sterian
|1
|1
|Хольцманн Марсель
|2
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Гардош Флорин
|2
|0
|Филип Лучан
|2
|0
|Ванцо Флориано
|2
|0
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|Аким Флорин
|2
|0
|Руфати Агрон
|2
|0
|Cristian Gavra
|0
|1
|Чмовш Павел
|1
|0
|Stipe Plazibat
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Чандаров Асен
|1
|0
|Ютрич Младен
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
|Valentin Dumitrache
|1
|0
|Cosmin Ionita
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Дюссо Дамьен
|2
|1
|Младен Себастьян
|3
|0
|Пурече Флориан
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|1
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
3
33%
7
44%
76-90
Пропущено
27
12
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
11%
1
8%
1-15
5
19%
2
17%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
8
30%
30%
2
17%
76-90
Забито
10
23
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
1
10%
5
22%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
40%
4
17%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
3
30%
6
26%
76-90
Пропущено
30
6
15 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 4
8
27%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
3
10%
1
17%
31-45
5
17%
1
17%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
6
20%
4
67%
76-90
Забито
19
39
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
1
5%
6
15%
1-15
2
11%
4
10%
16-30
6
32%
5
13%
31-45
1
5%
9
23%
46-60
3
16%
2
5%
61-75
6
32%
13
33%
76-90
Пропущено
57
18
27 В 1-м тайме 7
30 Во 2-м тайме 11
20 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 13
11
19%
1
6%
1-15
9
16%
2
11%
16-30
7
12%
4
22%
31-45
9
16%
3
17%
46-60
7
12%
2
11%
61-75
14
25%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1
Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|50
|18
|14
|18
|68 - 56
|68
|2.
|ЧФР Клуж
|26
|20
|4
|2
|39 - 14
|64
|3.
|ФКСБ
|26
|17
|7
|2
|52 - 24
|58
|4.
|Ботошани
|26
|11
|11
|4
|31 - 23
|44
|5.
|Волунтари
|26
|12
|7
|7
|28 - 24
|43
|6.
|Вииторул Констанца
|26
|12
|6
|8
|38 - 19
|42
|7.
|Арджеш
|26
|11
|5
|10
|24 - 21
|38
|8.
|Рапид Бухарест
|26
|8
|12
|6
|29 - 25
|36
|9.
|УТА Арад
|26
|7
|12
|7
|19 - 17
|33
|10.
|Сепси
|26
|7
|12
|7
|27 - 22
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|26
|6
|10
|10
|17 - 21
|28
|12.
|Миовени
|26
|6
|9
|11
|17 - 30
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|26
|6
|6
|14
|21 - 33
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|26
|3
|4
|19
|17 - 58
|13
|15.
|Академика Клинчени
|26
|2
|5
|19
|18 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|13
|7
|6
|38 - 22
|46
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|1
|3
|22 - 7
|28
|5.
|Волунтари
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|6.
|Ботошани
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|7.
|Арджеш
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|10.
|УТА Арад
|13
|4
|5
|4
|8 - 8
|17
|11.
|Миовени
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|2.
|Университатя Крайова
|26
|7
|7
|12
|32 - 36
|28
|3.
|ФКСБ
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|4.
|Ботошани
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|13
|4
|4
|5
|8 - 8
|16
|8.
|УТА Арад
|13
|3
|7
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|16 - 12
|14
|11.
|Сепси
|13
|2
|7
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|0
|9
|10 - 19
|12
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|13
|1
|2
|10
|9 - 31
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|13
|0
|1
|12
|5 - 33
|1