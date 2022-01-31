Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Будачев ИванВратарь
-
76 Купцов ИльяВратарь
- Защитник
-
17 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Смолов ФёдорНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаранин Вадим
История личных встреч
Динамо Москва
Енисей
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0
Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Енисей
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2
Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1 Оренбург - Енисей 2:0 Енисей - Томь 2:3 Факел - Енисей 3:1 Енисей - Балтика 1:0 Металлург Липецк - Енисей 0:2 Енисей - Волгарь 2:2 Знамя Ногинск - Енисей 0:4
Прогнозы на матч Динамо Москва - Енисей
Исход игры
Динамо Москва
93.3% (83)
Ничья
3.4% (3)
Енисей
3.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.24% (31)
Меньше
60.76% (48)
Обе команды забьют
Да
36.71% (29)
Нет
63.29% (50)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
38.2% (34)
2:1 Динамо Москва
15.7% (14)
1:0 Динамо Москва
13.5% (12)
3:1 Динамо Москва
12.4% (11)
3:0 Динамо Москва
2.2% (2)
1:1 Ничья
2.2% (2)
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