Динамо Москва

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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского матча между московским "Динамо" и красноярским "Енисеем", который будет сыгран на турецком сборе.Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!