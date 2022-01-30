  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Динамо Москва
 
Позже
Енисей
Прогнозы 2
Динамо Москва 100% (2)
X 0% (0)
Енисей 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Динамо Москва
Енисей

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ТМК
0:1
ФПД
2:2
ФПД
0:0

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0
Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Енисей
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2
Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1 Оренбург - Енисей 2:0 Енисей - Томь 2:3 Факел - Енисей 3:1 Енисей - Балтика 1:0 Металлург Липецк - Енисей 0:2 Енисей - Волгарь 2:2 Знамя Ногинск - Енисей 0:4
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2022, осталось 16 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 2
    Динамо Москва 100% (2)
    X 0% (0)
    Енисей 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Москва - Енисей онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Енисей

    Исход игры
    Динамо Москва
    100% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Енисей
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    0% (0)
    Нет
    100% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Москва
    Енисей

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей для ставок АПЛ
    30 000 рублей бонусы!
    Фрибет для тебя!
    1500 рублей для новых игроков!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     