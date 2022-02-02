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Динамо Москва
 
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Партизан
Прогнозы 123
Динамо Москва 35% (43)
X 43.1% (53)
Партизан 22% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Партизан
3.15
3.45
2.45
Все Коэффициенты
Динамо Москва
Партизан
  •   Главный тренер: Станоджевич Александр

История личных встреч

Динамо Москва
Партизан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
4:1

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0
Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1
Партизан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Партизан - Колубара 1:0 Металац - Партизан 0:3 Партизан - Анортосис 1:1
Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 0:3 Флора Таллин - Партизан 1:0 Партизан - Войводина 4:1 Партизан - Пролетер Нови-Сад 0:0 Гент - Партизан 1:1 Партизан - Чукарички 2:0 Партизан - Металац 3:1 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Партизан - Гент 0:1 Партизан - Радник Сурдулица 2:0 Напредак - Партизан 0:1 Партизан - Флора Таллин 2:0 Партизан - Спартак Суботица 5:0 Младост Лучани - Партизан 0:2 Партизан - Црвена Звезда 1:1
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Динамо" Москва - "Партизан", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Партизан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2022, осталось 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 123
Динамо Москва 35% (43)
X 43.1% (53)
Партизан 22% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Партизан
3.15
3.45
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Москва - Партизан онлайн


Прогнозы на матч Динамо Москва - Партизан

Исход игры
Динамо Москва
35.3% (42)
Ничья
42% (50)
Партизан
22.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
87.83% (101)
Нет
12.17% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (40)
2:1 Динамо Москва
22.7% (27)
1:2 Партизан
17.6% (21)
2:2 Ничья
7.6% (9)
1:0 Динамо Москва
5.9% (7)
0:1 Партизан
3.4% (4)
2:0 Динамо Москва
2.5% (3)
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