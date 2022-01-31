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Динамо Москва
 
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Партизан
Прогнозы 39
Динамо Москва 46.2% (18)
X 33.3% (13)
Партизан 20.5% (8)
Все прогнозы

История личных встреч

Динамо Москва
Партизан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
4:1

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0
Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Партизан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Партизан - Колубара 1:0 Металац - Партизан 0:3 Партизан - Анортосис 1:1
Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 0:3 Флора Таллин - Партизан 1:0 Партизан - Войводина 4:1 Партизан - Пролетер Нови-Сад 0:0 Гент - Партизан 1:1 Партизан - Чукарички 2:0 Партизан - Металац 3:1 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Партизан - Гент 0:1 Партизан - Радник Сурдулица 2:0 Напредак - Партизан 0:1 Партизан - Флора Таллин 2:0 Партизан - Спартак Суботица 5:0 Младост Лучани - Партизан 0:2 Партизан - Црвена Звезда 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Партизан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2022, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Динамо Москва 46.2% (18)
    X 33.3% (13)
    Партизан 20.5% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Москва - Партизан онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Партизан

    Исход игры
    Динамо Москва
    46.2% (18)
    Ничья
    33.3% (13)
    Партизан
    20.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    33.3% (13)
    1:1 Ничья
    23.1% (9)
    1:2 Партизан
    12.8% (5)
    2:2 Ничья
    10.3% (4)
    1:0 Динамо Москва
    7.7% (3)
    2:0 Динамо Москва
    5.1% (2)
    0:1 Партизан
    5.1% (2)
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