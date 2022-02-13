Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
0:1
13' Гол в свои воротаКалабрези Артуро
15' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
1:1
40' ГолСтрефецца Габриэль
42' Желтая карточкаГарджуло Марио
90' Желтая карточкаТельо Андрес
Ход матча
13'
0:1
40'
42'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 2
-
11 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 13
-
53 Владение мячом, % 47
37
Майер
Жан
29
Блен
Алексис
15
Глик
Камил
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Лечче
Беневенто
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|9
|0.41
|Кода Массимо
|9 (2)
|0.41
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.18
|Гарджуло Марио
|3
|0.14
|Майер Жан
|2
|0.09
|Листковски Марчин
|2
|0.09
|Родригес Пабло
|1
|0.05
|Туиа Алессандро
|1
|0.05
|Дермаку Кастриот
|1
|0.05
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|Галло Антонино
|1
|0.05
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.45
|Тельо Андрес
|5
|0.23
|Инсинье Роберто
|4 (1)
|0.18
|Барба Федерико
|2
|0.09
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.09
|Летиция Гаэтано
|1
|0.05
|Акампора Дженнаро
|1
|0.05
|Мончини Габриэле
|1
|0.05
|Фулон Дам
|1
|0.05
|Сау Марко
|1
|0.05
|Импрота Риккардо
|1
|0.05
|Вивиани Маттиа
|1
|0.05
|Элия Сальваторе
|1
|0.05
|Ионице Артур
|1
|0.05
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Юлманд Мортен
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Гарджуло Марио
|3
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Тельо Андрес
|5
|0
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Глик Камил
|1
|2
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Форте Франческо
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
12
17 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
5
42%
16-30
9
39%
3
25%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
1
8%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Забито
12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
4
33%
3
15%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
3
25%
4
20%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Забито
35
32
24 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 10
5 Не забивали 8
8
23%
4
13%
1-15
7
20%
7
22%
16-30
9
26%
5
16%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
3
9%
5
16%
61-75
5
14%
5
16%
76-90
Пропущено
20
23
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
20%
4
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
15%
7
30%
31-45
6
30%
5
22%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
3
15%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2
Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3
Беневенто
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1
Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|36 - 19
|42
|2.
|Пиза
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|28 - 16
|41
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 21
|41
|4.
|Брешия
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|34 - 22
|40
|5.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|34 - 24
|38
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|9
|10
|3
|34 - 21
|37
|7.
|Беневенто
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|34 - 21
|37
|8.
|Перуджа
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 19
|34
|9.
|Асколи
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 29
|33
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|25 - 24
|32
|11.
|Комо
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|28 - 27
|28
|12.
|Тернана
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|32 - 32
|28
|13.
|Парма
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|26 - 24
|28
|14.
|Реджина
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|17 - 29
|26
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 33
|22
|17.
|Козенца
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|17 - 33
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|22 - 35
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|21 - 40
|12
|20.
|Порденоне
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|3.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|11.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|12.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|13.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|6.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|7.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|12.
|Тернана
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|15.
|Монца
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|15 - 20
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 24
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3