Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
1:1
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Калабрези Артуро
15' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
1:1
40' Гол
Стрефецца Габриэль
42' Желтая карточка
Гарджуло Марио
90' Желтая карточка
Тельо Андрес
90'+5
21
Габриэл
Васконселлос
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
30
Баррека
Антонио
37
Майер
Жан
29
Блен
Алексис
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
19
Листковски
Марчин
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
32
Машанджело
Эдоардо
23
Ионице
Артур
17
Петриччоне
Якопо
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
88
Форте
Франческо
16
Импрота
Риккардо
Лечче
4-3-3
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Беневенто

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СB
3:3
ЛП
3:0
ЛП
2:1
ЛП
1:0
ЛП
1:2
ППД
2:0
ППД
1:1
ППД
2:0
ППД
4:1
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 9 0.41
Кода Массимо 9 (2) 0.41
Ди Мариано Франческо 4 0.18
Гарджуло Марио 3 0.14
Майер Жан 2 0.09
Листковски Марчин 2 0.09
Родригес Пабло 1 0.05
Туиа Алессандро 1 0.05
Дермаку Кастриот 1 0.05
Бьёркенгрен Йон 1 0.05
Галло Антонино 1 0.05
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.45
Тельо Андрес 5 0.23
Инсинье Роберто 4 (1) 0.18
Барба Федерико 2 0.09
Ди Серио Джузеппе 2 0.09
Летиция Гаэтано 1 0.05
Акампора Дженнаро 1 0.05
Мончини Габриэле 1 0.05
Фулон Дам 1 0.05
Сау Марко 1 0.05
Импрота Риккардо 1 0.05
Вивиани Маттиа 1 0.05
Элия Сальваторе 1 0.05
Ионице Артур 1 0.05
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрефецца Габриэль 5 0
Юлманд Мортен 5 0
Ди Мариано Франческо 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Майер Жан 3 0
Гарджуло Марио 3 0
Дермаку Кастриот 3 0
Родригес Пабло 2 0
Туиа Алессандро 2 0
Калабрези Артуро 2 0
Баррека Антонио 2 0
Галло Антонино 2 0
Кода Массимо 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 7 0
Тельо Андрес 5 0
Вивиани Маттиа 5 0
Глик Камил 1 2
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Кало Джакомо 4 0
Ионице Артур 3 0
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Форте Франческо 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Палеари Альберто 1 0
Фулон Дам 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
17 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
5
42%
16-30
9
39%
3
25%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
1
8%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Забито

12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
4
33%
3
15%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
3
25%
4
20%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Забито

35
32
24 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 10
5 Не забивали 8
8
23%
4
13%
1-15
7
20%
7
22%
16-30
9
26%
5
16%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
3
9%
5
16%
61-75
5
14%
5
16%
76-90

Пропущено

20
23
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
20%
4
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
15%
7
30%
31-45
6
30%
5
22%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
3
15%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2
Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3
Беневенто
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1
Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 22 11 9 2 36 - 19 42
2. Пиза Заявка 22 11 8 3 28 - 16 41
3. Кремонезе Заявка 22 12 5 5 35 - 21 41
4. Брешия Заявка 22 11 7 4 34 - 22 40
5. Монца Заявка 22 10 8 4 34 - 24 38
6. Фрозиноне Заявка 22 9 10 3 34 - 21 37
7. Беневенто Заявка 22 10 7 5 34 - 21 37
8. Перуджа Заявка 22 8 10 4 25 - 19 34
9. Асколи Заявка 22 9 6 7 30 - 29 33
10. Читтаделла Заявка 22 8 8 6 25 - 24 32
11. Комо Заявка 22 6 10 6 28 - 27 28
12. Тернана Заявка 22 7 7 8 32 - 32 28
13. Парма Заявка 22 6 10 6 26 - 24 28
14. Реджина Заявка 22 7 5 10 17 - 29 26
15. СПАЛ 2013 Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
16. Алессандрия Заявка 22 6 4 12 24 - 33 22
17. Козенца Заявка 22 4 7 11 17 - 33 19
18. Кротоне Заявка 22 2 8 12 22 - 35 14
19. Виченца Виртус Заявка 22 3 3 16 21 - 40 12
20. Порденоне Заявка 22 2 6 14 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Лечче Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
3. Пиза Заявка 11 6 4 1 13 - 7 22
4. Кремонезе Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
5. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Перуджа Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 15 14
11. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
12. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
13. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Брешия Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
15. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
18. Асколи Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
19. Порденоне Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
6. Перуджа Заявка 11 4 6 1 12 - 9 18
7. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8. Беневенто Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Комо Заявка 11 3 5 3 16 - 17 14
11. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
12. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
13. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
14. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
15. Монца Заявка 11 1 6 4 10 - 15 9
16. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 15 - 20 8
17. Виченца Виртус Заявка 11 2 0 9 10 - 21 6
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Гарджуло Марио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Стрефецца Габриэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Стрефецца Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Калабрези Артуро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лечче 1:1 Беневенто онлайн


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