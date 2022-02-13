Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Алессандрия
0'
28' Желтая карточка
Мустаккьо Маттиа
32'

Ход матча

28'
 
Мустаккьо Маттиа

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Алессандрия
1.76
3.62
5.67
Все Коэффициенты
Новости
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
37
Лерис
Мехди
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
11
Баич
Риад
12
Писсери
Маттео
3
Кокколо
Лука
19
Престиа
Джузеппе
30
Ди
Дженнаро
Маттео
17
Мустаккьо
Маттиа
21
Казарини
Федерико
6
Ба
Абу
8
Лунетта
Габриэль
72
Колай
Аристиди
18
Корацца
Симоне
62
Миланезе
Томмазо
Брешия
4-3-1-2
Алессандрия
3-4-3

История личных встреч

Брешия
Алессандрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 5 0.23
Бертаньоли Массимо 4 0.18
Баич Риад 3 (1) 0.14
Паласио Родриго 3 0.14
Ягелло Филип 3 0.14
Трамони Маттео 3 0.14
Лерис Мехди 2 0.09
Бизоли Димитри 2 0.09
Ван Де Лои Томми 2 0.09
Кистана Андреа 2 0.09
Айе Флориан 2 0.09
Паяч Марко 1 (1) 0.05
Чансельор Джон 1 0.05
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 8 (2) 0.36
Лунетта Габриэль 3 0.14
Кьярелло Риккардо 3 0.14
Арригини Андреа 1 0.05
Ди Дженнаро Маттео 1 0.05
Мустаккьо Маттиа 1 0.05
Ба Абу 1 0.05
Маркони Микеле 1 (1) 0.05
Казарини Федерико 1 0.05
Престиа Джузеппе 1 0.05
Паломби Симоне 1 0.05
Колай Аристиди 1 0.05
Пароди Лука 0 0
Орландо Франческо 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паяч Марко 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Кистана Андреа 4 0
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Бизоли Димитри 2 0
Шпалек Николас 2 0
Морео Стефано 2 0
Баич Риад 2 0
Трамони Маттео 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Проя Федерико 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 6 1
Ба Абу 4 1
Кьярелло Риккардо 5 0
Лунетта Габриэль 5 0
Пароди Лука 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Бенедетти Симоне 3 0
Престиа Джузеппе 3 0
Корацца Симоне 3 0
Бегетто Андреа 3 0
Казарини Федерико 2 0
Паломби Симоне 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Мустаккьо Маттиа 1 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Орландо Франческо 1 0
Колай Аристиди 1 0
Миланезе Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
21%
7
47%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Пропущено

13
18
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
15%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
4
31%
6
33%
76-90

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
3
33%
31-45
3
16%
3
33%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
4
21%
1
11%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Забито

33
24
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
4
12%
2
8%
1-15
4
12%
2
8%
16-30
6
18%
10
42%
31-45
4
12%
5
21%
46-60
6
18%
2
8%
61-75
9
27%
3
13%
76-90

Пропущено

21
31
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
2
10%
7
23%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
4
19%
2
6%
61-75
5
24%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1
СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0
Алессандрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2
Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 22 11 8 3 28 - 16 41
2. Кремонезе Заявка 22 12 5 5 35 - 21 41
3. Лечче 0:1 Заявка 22 11 8 3 35 - 19 41
4. Брешия 0:0 Заявка 22 11 7 4 33 - 21 40
5. Беневенто 1:0 Заявка 22 11 6 5 34 - 20 39
6. Монца Заявка 22 10 8 4 34 - 24 38
7. Фрозиноне Заявка 22 9 10 3 34 - 21 37
8. Асколи 1:0 Заявка 22 10 5 7 30 - 28 35
9. Перуджа Заявка 22 8 10 4 25 - 19 34
10. Читтаделла Заявка 22 8 8 6 25 - 24 32
11. Тернана Заявка 22 7 7 8 32 - 32 28
12. Парма Заявка 22 6 10 6 26 - 24 28
13. Комо 0:1 Заявка 22 6 9 7 27 - 27 27
14. Реджина Заявка 22 7 5 10 17 - 29 26
15. СПАЛ 2013 Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
16. Алессандрия 0:0 Заявка 22 6 4 12 23 - 32 22
17. Козенца Заявка 22 4 7 11 17 - 33 19
18. Кротоне Заявка 22 2 8 12 22 - 35 14
19. Виченца Виртус Заявка 22 3 3 16 21 - 40 12
20. Порденоне Заявка 22 2 6 14 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Лечче 0:1 Заявка 11 7 3 1 23 - 10 24
3. Пиза Заявка 11 6 4 1 13 - 7 22
4. Кремонезе Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
5. Беневенто 1:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Перуджа Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Алессандрия 0:0 Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
11. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 15 14
12. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
13. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
14. Комо 0:1 Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Брешия 0:0 Заявка 11 3 5 3 14 - 13 14
16. Асколи 1:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 14 12
17. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
18. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
19. Порденоне Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи 1:0 Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
6. Беневенто 1:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 9 18
7. Перуджа Заявка 11 4 6 1 12 - 9 18
8. Лечче 0:1 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо 0:1 Заявка 11 3 4 4 15 - 17 13
12. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
13. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
14. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
15. Монца Заявка 11 1 6 4 10 - 15 9
16. Алессандрия 0:0 Заявка 11 2 2 7 14 - 19 8
17. Виченца Виртус Заявка 11 2 0 9 10 - 21 6
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    32'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Мустаккьо Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Алессандрия
1.76
3.62
5.67
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Где смотреть матч Брешия 0:0 Алессандрия онлайн


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Брешия
Алессандрия

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