Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
25' Желтая карточкаКрисанто Лоренцо
28' Желтая карточкаМустаккьо Маттиа
32' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
0:1
69' ГолКорацца Симоне
79' Желтая карточкаКокколо Лука
1:1
90' ГолМорео Стефано
90' Желтая карточкаМорео Стефано
90' Желтая карточкаПаломби Симоне
Ход матча
25'
28'
32'
69'
0:1
79'
90'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
61 Владение мячом, % 39
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
11
Баич
Риад
6
Ба
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
11 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Брешия
Алессандрия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|6
|0.27
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.18
|Баич Риад
|3 (1)
|0.14
|Паласио Родриго
|3
|0.14
|Ягелло Филип
|3
|0.14
|Трамони Маттео
|3
|0.14
|Лерис Мехди
|2
|0.09
|Бизоли Димитри
|2
|0.09
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.09
|Кистана Андреа
|2
|0.09
|Айе Флориан
|2
|0.09
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.05
|Чансельор Джон
|1
|0.05
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
|Бьянки Флавио
|0
|0
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|9 (2)
|0.41
|Лунетта Габриэль
|3
|0.14
|Кьярелло Риккардо
|3
|0.14
|Арригини Андреа
|1
|0.05
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|0.05
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.05
|Ба Абу
|1
|0.05
|Маркони Микеле
|1 (1)
|0.05
|Казарини Федерико
|1
|0.05
|Престиа Джузеппе
|1
|0.05
|Паломби Симоне
|1
|0.05
|Колай Аристиди
|1
|0.05
|Пароди Лука
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|6
|0
|Паяч Марко
|5
|0
|Кистана Андреа
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Бизоли Димитри
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Трамони Маттео
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|6
|1
|Ба Абу
|4
|1
|Кьярелло Риккардо
|5
|0
|Лунетта Габриэль
|5
|0
|Пароди Лука
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Бенедетти Симоне
|3
|0
|Престиа Джузеппе
|3
|0
|Корацца Симоне
|3
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Паломби Симоне
|3
|0
|Казарини Федерико
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Крисанто Лоренцо
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
20%
7
44%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
6
40%
2
13%
76-90
Пропущено
14
19
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
14%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
4
29%
7
37%
76-90
Забито
19
9
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
3
33%
31-45
3
16%
3
33%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
4
21%
1
11%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
2
15%
76-90
Забито
34
25
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
4
12%
2
8%
1-15
4
12%
2
8%
16-30
6
18%
10
40%
31-45
4
12%
5
20%
46-60
6
18%
3
12%
61-75
10
29%
29%
3
12%
76-90
Пропущено
22
32
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
2
9%
7
22%
1-15
4
18%
4
13%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
5
23%
2
6%
61-75
5
23%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1
СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0
Алессандрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2
Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|36 - 19
|42
|2.
|Пиза
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|28 - 16
|41
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 21
|41
|4.
|Брешия
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|34 - 22
|40
|5.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|34 - 24
|38
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|9
|10
|3
|34 - 21
|37
|7.
|Беневенто
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|34 - 21
|37
|8.
|Перуджа
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 19
|34
|9.
|Асколи
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 29
|33
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|25 - 24
|32
|11.
|Комо
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|28 - 27
|28
|12.
|Тернана
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|32 - 32
|28
|13.
|Парма
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|26 - 24
|28
|14.
|Реджина
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|17 - 29
|26
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 33
|22
|17.
|Козенца
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|17 - 33
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|22 - 35
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|21 - 40
|12
|20.
|Порденоне
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|3.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|11.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|12.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|13.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|6.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|7.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|12.
|Тернана
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|15.
|Монца
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|15 - 20
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 24
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3