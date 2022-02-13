Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Комо
0'
15' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
1:0
17' Гол
Цаджу Франк
32'

Ход матча

15'
Коллоколо Микеле
 
17'
Цаджу Франк
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Комо
2.48
3.85
9.67
Все Коэффициенты
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
3
Д'Орацио
Томмазо
18
Коллоколо
Микеле
26
Бидуи
Софьян
32
Калигара
Фабрицио
33
Боттегин
Эрик
37
Майстро
Фабио
55
Беллучи
Джузеппе
74
Цаджу
Франк
77
Бюхель
Марсель
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
10
Гатто
Массимилиано
27
Черри
Альберто
9
Габриеллони
Алессандро
Асколи
4-3-3
Комо
4-4-2

История личных встреч

Асколи
Комо

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
0:1
СB
1:0
СB
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.32
Бидуи Софьян 3 0.14
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.14
Майстро Фабио 2 0.09
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.09
Илиев Атанас 2 0.09
Коллоколо Микеле 2 0.09
Шарич Дарио 2 0.09
Эрамо Мирко 1 0.05
Сальви Алессандро 1 0.05
Боттегин Эрик 1 0.05
Феличоли Джанфилиппо 1 0.05
Баскиротто Федерико 1 0.05
Цаджу Франк 1 0.05
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 7 (5) 0.32
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.23
Глиоцци Этторе 4 (2) 0.18
Беллемо Алессандро 4 0.18
Виньяли Лука 3 0.14
Иовин Алессио 1 0.05
Париджини Витторио 1 0.05
Солини Маттео 1 0.05
Габриеллони Алессандро 1 0.05
Чаджиа Мутир 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 7 0
Эрамо Мирко 6 0
Дионизи Федерико 5 0
Шарич Дарио 5 0
Боттегин Эрик 3 1
Сальви Алессандро 3 1
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Калигара Фабрицио 4 0
Фаббрини Диего 2 0
Бидуи Софьян 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Майстро Фабио 1 0
Цаджу Франк 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 7 0
Виньяли Лука 4 1
Париджини Витторио 5 0
Беллемо Алессандро 5 0
Черри Альберто 3 1
Арригони Томмазо 4 0
Иоанну Николас 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кабаши Элвис 2 0
Солини Маттео 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
16
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
14%
3
19%
1-15
3
43%
1
6%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
4
18%
5
38%
1-15
3
14%
3
23%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
5
23%
3
23%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
1
8%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Забито

29
29
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
17%
8
28%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
5
17%
7
24%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
2
7%
6
21%
76-90

Пропущено

28
24
16 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
3
11%
5
21%
1-15
5
18%
4
17%
16-30
8
29%
4
17%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
5
18%
3
13%
61-75
2
7%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4
Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3
Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1
Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 22 11 8 3 28 - 16 41
2. Кремонезе Заявка 22 12 5 5 35 - 21 41
3. Лечче 0:1 Заявка 22 11 8 3 35 - 19 41
4. Брешия 0:0 Заявка 22 11 7 4 33 - 21 40
5. Беневенто 1:0 Заявка 22 11 6 5 34 - 20 39
6. Монца Заявка 22 10 8 4 34 - 24 38
7. Фрозиноне Заявка 22 9 10 3 34 - 21 37
8. Асколи 1:0 Заявка 22 10 5 7 30 - 28 35
9. Перуджа Заявка 22 8 10 4 25 - 19 34
10. Читтаделла Заявка 22 8 8 6 25 - 24 32
11. Тернана Заявка 22 7 7 8 32 - 32 28
12. Парма Заявка 22 6 10 6 26 - 24 28
13. Комо 0:1 Заявка 22 6 9 7 27 - 27 27
14. Реджина Заявка 22 7 5 10 17 - 29 26
15. СПАЛ 2013 Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
16. Алессандрия 0:0 Заявка 22 6 4 12 23 - 32 22
17. Козенца Заявка 22 4 7 11 17 - 33 19
18. Кротоне Заявка 22 2 8 12 22 - 35 14
19. Виченца Виртус Заявка 22 3 3 16 21 - 40 12
20. Порденоне Заявка 22 2 6 14 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Лечче 0:1 Заявка 11 7 3 1 23 - 10 24
3. Пиза Заявка 11 6 4 1 13 - 7 22
4. Кремонезе Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
5. Беневенто 1:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Перуджа Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Алессандрия 0:0 Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
11. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 15 14
12. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
13. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
14. Комо 0:1 Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Брешия 0:0 Заявка 11 3 5 3 14 - 13 14
16. Асколи 1:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 14 12
17. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
18. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
19. Порденоне Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи 1:0 Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
6. Беневенто 1:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 9 18
7. Перуджа Заявка 11 4 6 1 12 - 9 18
8. Лечче 0:1 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо 0:1 Заявка 11 3 4 4 15 - 17 13
12. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
13. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
14. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
15. Монца Заявка 11 1 6 4 10 - 15 9
16. Алессандрия 0:0 Заявка 11 2 2 7 14 - 19 8
17. Виченца Виртус Заявка 11 2 0 9 10 - 21 6
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Комо
2.48
3.85
9.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Асколи 1:0 Комо онлайн


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