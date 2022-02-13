Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
15' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
1:0
17' ГолЦаджу Франк
Ход матча
15'
17'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
61 Владение мячом, % 39
26
Бидуи
Софьян
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бидуи СофьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
История личных встреч
Асколи
Комо
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.32
|Бидуи Софьян
|3
|0.14
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.14
|Майстро Фабио
|2
|0.09
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.09
|Илиев Атанас
|2
|0.09
|Коллоколо Микеле
|2
|0.09
|Шарич Дарио
|2
|0.09
|Эрамо Мирко
|1
|0.05
|Сальви Алессандро
|1
|0.05
|Боттегин Эрик
|1
|0.05
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.05
|Баскиротто Федерико
|1
|0.05
|Цаджу Франк
|1
|0.05
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|7 (5)
|0.32
|Ла Гумина Антонино
|5 (1)
|0.23
|Глиоцци Этторе
|4 (2)
|0.18
|Беллемо Алессандро
|4
|0.18
|Виньяли Лука
|3
|0.14
|Иовин Алессио
|1
|0.05
|Париджини Витторио
|1
|0.05
|Солини Маттео
|1
|0.05
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.05
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|7
|0
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Шарич Дарио
|5
|0
|Боттегин Эрик
|3
|1
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Калигара Фабрицио
|4
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Бидуи Софьян
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Париджини Витторио
|5
|0
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Арригони Томмазо
|4
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
16
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
14%
3
19%
1-15
3
43%
1
6%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
4
18%
5
38%
1-15
3
14%
3
23%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
5
23%
3
23%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
1
8%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Забито
29
29
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
17%
8
28%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
5
17%
7
24%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
2
7%
6
21%
76-90
Пропущено
28
24
16 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
3
11%
5
21%
1-15
5
18%
4
17%
16-30
8
29%
4
17%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
5
18%
3
13%
61-75
2
7%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4
Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3
Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1
Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|28 - 16
|41
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 21
|41
|3.
|Лечче
|0:1 Заявка
|22
|11
|8
|3
|35 - 19
|41
|4.
|Брешия
|0:0 Заявка
|22
|11
|7
|4
|33 - 21
|40
|5.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|22
|11
|6
|5
|34 - 20
|39
|6.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|34 - 24
|38
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|9
|10
|3
|34 - 21
|37
|8.
|Асколи
|1:0 Заявка
|22
|10
|5
|7
|30 - 28
|35
|9.
|Перуджа
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 19
|34
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|25 - 24
|32
|11.
|Тернана
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|32 - 32
|28
|12.
|Парма
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|26 - 24
|28
|13.
|Комо
|0:1 Заявка
|22
|6
|9
|7
|27 - 27
|27
|14.
|Реджина
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|17 - 29
|26
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 32
|22
|17.
|Козенца
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|17 - 33
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|22 - 35
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|21 - 40
|12
|20.
|Порденоне
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Лечче
|0:1 Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 10
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|5.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|11.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|12.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|13.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|14.
|Комо
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|16.
|Асколи
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 14
|12
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|6.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|7.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|8.
|Лечче
|0:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|12.
|Тернана
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|15.
|Монца
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 19
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 24
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3