Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Брешия
0'
5' Желтая карточка
Кистана Андреа
20' Желтая карточка
Уар Матье
0:1
35' Пенальти
Трамони Маттео
52'

Ход матча

5'
 
Кистана Андреа
20'
 
Уар Матье
35'
0:1
Трамони Маттео
46'
Сала Марко
Николетти Мануэль
 
46'
Мулаттьери Самуэле
Каргбо Аугустус
 
46'
 
Паяч Марко
Уар Матье

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Брешия
2.76
3.46
2.85
Все Коэффициенты
22
Саро
Джанлука
27
Неделчару
Ионуц
5
Големич
Владимир
3
Куомо
Джузеппе
32
Могос
Василе
8
Эстевес
Науэль
86
Авуа
Теофилус
21
Николетти
Мануэль
28
Борелло
Джузеппе
24
Каргбо
Аугустус
99
Марич
Мирко
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
19
Уар
Матье
26
Бертаньоли
Массимо
25
Бизоли
Димитри
23
Проя
Федерико
37
Лерис
Мехди
9
Морео
Стефано
27
Трамони
Маттео
Кротоне
3-4-2-1
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Кротоне
Брешия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

СB
2:2
К
2:2
СB
2:0
СB
2:2
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
5:0
СB
1:0
СB
4:1
СB
3:0
СB
3:0
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.26
Марич Мирко 5 (3) 0.22
Каргбо Аугустус 2 0.09
Канестрелли Симоне 2 0.09
Бенали Ахмед 2 (1) 0.09
Дзанеллато Никколо 1 0.04
Борелло Джузеппе 1 0.04
Донса Годфред 1 0.04
Маррас Мануэль 1 0.04
Неделчару Ионуц 1 0.04
Сала Марко 0 0
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 6 0.26
Трамони Маттео 4 (1) 0.17
Бертаньоли Массимо 4 0.17
Баич Риад 3 (1) 0.13
Паласио Родриго 3 0.13
Ягелло Филип 3 0.13
Лерис Мехди 2 0.09
Бизоли Димитри 2 0.09
Ван Де Лои Томми 2 0.09
Кистана Андреа 2 0.09
Айе Флориан 2 0.09
Паяч Марко 1 (1) 0.04
Чансельор Джон 1 0.04
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Бьянки Флавио 0 0

Карточки

Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 5 1
Джаннотти Паскуале 4 1
Молина Сальваторе 4 0
Неделчару Ионуц 4 0
Эстевес Науэль 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Могос Василе 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Сала Марко 2 0
Авуа Теофилус 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Скиро Томас 0 1
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Големич Владимир 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 6 0
Паяч Марко 5 0
Кистана Андреа 5 0
Чансельор Джон 3 0
Морео Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Бизоли Димитри 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Трамони Маттео 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Проя Федерико 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Уар Матье 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
3
23%
2
11%
1-15
3
23%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
3
23%
4
21%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
4
50%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
3
33%
6
40%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
5%
2
14%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
6
32%
1
7%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
5
26%
4
29%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Забито

22
34
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
4
18%
4
12%
1-15
5
23%
4
12%
16-30
1
5%
6
18%
31-45
2
9%
4
12%
46-60
4
18%
6
18%
61-75
6
27%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

35
22
19 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 14
3
9%
2
9%
1-15
7
20%
4
18%
16-30
9
26%
3
14%
31-45
4
11%
3
14%
46-60
7
20%
5
23%
61-75
5
14%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кротоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1
Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2
Брешия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2
Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 23 13 5 5 38 - 22 44
2. Брешия 1:0 Заявка 23 12 7 4 35 - 22 43
3. Пиза Заявка 23 11 9 3 30 - 18 42
4. Лечче 0:1 Заявка 23 11 9 3 36 - 20 42
5. Монца Заявка 23 11 8 4 35 - 24 41
6. Беневенто 0:0 Заявка 23 10 8 5 34 - 21 38
7. Перуджа Заявка 23 9 10 4 27 - 20 37
8. Фрозиноне 1:2 Заявка 23 9 10 4 35 - 23 37
9. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
10. Асколи 0:0 Заявка 23 9 7 7 30 - 29 34
11. Комо 2:1 Заявка 23 7 10 6 30 - 28 31
12. Реджина Заявка 23 8 5 10 20 - 30 29
13. Тернана Заявка 23 7 7 9 32 - 33 28
14. Парма Заявка 23 6 10 7 27 - 27 28
15. Алессандрия 1:0 Заявка 23 7 4 12 25 - 33 25
16. СПАЛ 2013 Заявка 23 5 8 10 25 - 35 23
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Кротоне 0:1 Заявка 23 2 8 13 22 - 36 14
19. Виченца Виртус Заявка 23 3 4 16 23 - 42 13
20. Порденоне Заявка 23 2 6 15 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче 0:1 Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто 0:0 Заявка 12 6 4 2 21 - 11 22
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне 1:2 Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Алессандрия 1:0 Заявка 12 5 2 5 10 - 13 17
9. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
10. Перуджа Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 15 14
12. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
13. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
14. Комо 2:1 Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Брешия 1:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
17. Кротоне 0:1 Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
18. Асколи 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
19. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи 0:0 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
4. Фрозиноне 1:2 Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
5. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
6. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
7. Лечче 0:1 Заявка 12 4 5 3 12 - 10 17
8. Комо 2:1 Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
10. Беневенто 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
12. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
13. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
14. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
16. Алессандрия 1:0 Заявка 11 2 2 7 15 - 20 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне 0:1 Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Трамони Маттео из команды Брешия забивает с точки!
  • Желтая карточка
    20'
    Уар Матье получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Кистана Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Брешия
2.76
3.46
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кротоне 0:1 Брешия онлайн


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Кротоне
Брешия

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