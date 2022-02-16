Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
0:0
Перерыв

Стадион:
Асколи
0'
22' Желтая карточка
Цаджу Франк

Ход матча

22'
 
Цаджу Франк

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Асколи
1.70
4.02
5.60
Все Коэффициенты
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
32
Машанджело
Эдоардо
23
Ионице
Артур
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
8
Тельо
Андрес
88
Форте
Франческо
11
Фариас
Диего
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
3
Д'Орацио
Томмазо
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
32
Калигара
Фабрицио
37
Майстро
Фабио
74
Цаджу
Франк
26
Бидуи
Софьян
Беневенто
4-3-3
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Беневенто
Асколи

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
0:2
СB
2:4
СB
4:0
СB
2:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
0:0
ППД
0:3
ППД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.43
Тельо Андрес 5 0.22
Инсинье Роберто 4 (1) 0.17
Барба Федерико 2 0.09
Ди Серио Джузеппе 2 0.09
Летиция Гаэтано 1 0.04
Акампора Дженнаро 1 0.04
Мончини Габриэле 1 0.04
Фулон Дам 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Импрота Риккардо 1 0.04
Вивиани Маттиа 1 0.04
Элия Сальваторе 1 0.04
Ионице Артур 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.3
Бидуи Софьян 3 0.13
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.13
Майстро Фабио 2 0.09
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.09
Илиев Атанас 2 0.09
Коллоколо Микеле 2 0.09
Шарич Дарио 2 0.09
Эрамо Мирко 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Боттегин Эрик 1 0.04
Феличоли Джанфилиппо 1 0.04
Баскиротто Федерико 1 0.04
Цаджу Франк 1 0.04
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 7 0
Тельо Андрес 5 0
Вивиани Маттиа 5 0
Глик Камил 1 2
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Кало Джакомо 4 0
Ионице Артур 3 0
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Форте Франческо 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Палеари Альберто 1 0
Фулон Дам 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 8 0
Шарич Дарио 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Дионизи Федерико 5 0
Боттегин Эрик 3 1
Сальви Алессандро 3 1
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Калигара Фабрицио 4 0
Бидуи Софьян 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Цаджу Франк 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Майстро Фабио 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
22
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
3
15%
4
18%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
4
20%
5
23%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
4
20%
2
9%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
3
25%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
8%
1
13%
1-15
5
42%
4
50%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
36%
1
6%
76-90

Забито

32
30
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
4
13%
5
17%
1-15
7
22%
7
23%
16-30
5
16%
6
20%
31-45
6
19%
5
17%
46-60
5
16%
5
17%
61-75
5
16%
2
7%
76-90

Пропущено

23
29
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
4
17%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
7
30%
8
28%
31-45
5
22%
5
17%
46-60
1
4%
6
21%
61-75
6
26%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1
Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2
Асколи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4
Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 23 13 5 5 38 - 22 44
2. Брешия 1:0 Заявка 23 12 7 4 35 - 22 43
3. Пиза Заявка 23 11 9 3 30 - 18 42
4. Лечче 0:1 Заявка 23 11 9 3 36 - 20 42
5. Монца Заявка 23 11 8 4 35 - 24 41
6. Беневенто 0:0 Заявка 23 10 8 5 34 - 21 38
7. Перуджа Заявка 23 9 10 4 27 - 20 37
8. Фрозиноне 1:2 Заявка 23 9 10 4 35 - 23 37
9. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
10. Асколи 0:0 Заявка 23 9 7 7 30 - 29 34
11. Комо 2:1 Заявка 23 7 10 6 30 - 28 31
12. Реджина Заявка 23 8 5 10 20 - 30 29
13. Тернана Заявка 23 7 7 9 32 - 33 28
14. Парма Заявка 23 6 10 7 27 - 27 28
15. Алессандрия 1:0 Заявка 23 7 4 12 25 - 33 25
16. СПАЛ 2013 Заявка 23 5 8 10 25 - 35 23
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Кротоне 0:1 Заявка 23 2 8 13 22 - 36 14
19. Виченца Виртус Заявка 23 3 4 16 23 - 42 13
20. Порденоне Заявка 23 2 6 15 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче 0:1 Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто 0:0 Заявка 12 6 4 2 21 - 11 22
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне 1:2 Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Алессандрия 1:0 Заявка 12 5 2 5 10 - 13 17
9. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
10. Перуджа Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 15 14
12. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
13. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
14. Комо 2:1 Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Брешия 1:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
17. Кротоне 0:1 Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
18. Асколи 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
19. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи 0:0 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
4. Фрозиноне 1:2 Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
5. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
6. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
7. Лечче 0:1 Заявка 12 4 5 3 12 - 10 17
8. Комо 2:1 Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
10. Беневенто 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
12. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
13. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
14. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
16. Алессандрия 1:0 Заявка 11 2 2 7 15 - 20 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне 0:1 Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Цаджу Франк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Асколи
1.70
4.02
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беневенто 0:0 Асколи онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Беневенто
Асколи

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 