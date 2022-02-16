Италия: Серия B 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
22' Желтая карточкаЦаджу Франк
0:1
69' ГолБидуи Софьян
83' Желтая карточкаИонице Артур
89' Желтая карточкаФорте Франческо
0:2
89' ГолБаскиротто Федерико
90' Желтая карточкаРиччи Федерико
Ход матча
22'
69'
0:1
83'
89'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
57 Владение мячом, % 43
23
Ионице
Артур
11
Фариас
Диего
74
Цаджу
Франк
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Bruno Umile
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
История личных встреч
Беневенто
Асколи
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.43
|Тельо Андрес
|5
|0.22
|Инсинье Роберто
|4 (1)
|0.17
|Барба Федерико
|2
|0.09
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.09
|Летиция Гаэтано
|1
|0.04
|Акампора Дженнаро
|1
|0.04
|Мончини Габриэле
|1
|0.04
|Фулон Дам
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Импрота Риккардо
|1
|0.04
|Вивиани Маттиа
|1
|0.04
|Элия Сальваторе
|1
|0.04
|Ионице Артур
|1
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.3
|Бидуи Софьян
|4
|0.17
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.13
|Коллоколо Микеле
|2
|0.09
|Майстро Фабио
|2
|0.09
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.09
|Илиев Атанас
|2
|0.09
|Баскиротто Федерико
|2
|0.09
|Шарич Дарио
|2
|0.09
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Боттегин Эрик
|1
|0.04
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.04
|Цаджу Франк
|1
|0.04
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Тельо Андрес
|5
|0
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Глик Камил
|1
|2
|Ионице Артур
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Шарич Дарио
|5
|1
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Боттегин Эрик
|3
|1
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Калигара Фабрицио
|4
|0
|Бидуи Софьян
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
24
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
3
15%
4
17%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
4
20%
5
21%
46-60
5
25%
5
21%
61-75
4
20%
3
13%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Забито
12
8
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
8%
1
13%
1-15
5
42%
4
50%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
36%
1
6%
76-90
Забито
32
32
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
4
13%
5
16%
1-15
7
22%
7
22%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
5
16%
3
9%
76-90
Пропущено
25
29
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
4
16%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
7
28%
8
28%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
7
28%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1
Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2
Асколи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4
Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 22
|44
|2.
|Лечче
|Заявка
|23
|11
|10
|2
|37 - 20
|43
|3.
|Брешия
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|35 - 22
|43
|4.
|Пиза
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|30 - 18
|42
|5.
|Монца
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|35 - 24
|41
|6.
|Беневенто
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 23
|37
|7.
|Перуджа
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|27 - 20
|37
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|35 - 23
|37
|9.
|Асколи
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|32 - 29
|36
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|26 - 24
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|30 - 28
|31
|12.
|Реджина
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|20 - 30
|29
|13.
|Тернана
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 33
|28
|14.
|Парма
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|27 - 27
|28
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 34
|23
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 35
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 35
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|22 - 36
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|23 - 42
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|9.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|11.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|12.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|13.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|14.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|5.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|7.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|12.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|13.
|Монца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|14.
|Тернана
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|15 - 20
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 24
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3