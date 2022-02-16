Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio G. Moccagatta
31' Желтая карточкаДи Дженнаро Маттео
32' Желтая карточкаЮлманд Мортен
38' Желтая карточкаЛучиони Фабио
1:0
50' ГолДи Дженнаро Маттео
63' Желтая карточкаПрестиа Джузеппе
68' Желтая карточкаРагуза Антонио
1:1
82' ГолКода Массимо
90' Желтая карточкаГарджуло Марио
90' Желтая карточкаМантовани Валерио
Ход матча
32'
38'
50'
63'
68'
82'
1:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 16
-
45 Владение мячом, % 55
6
Ба
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Алессандрия
Лечче
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|9 (2)
|0.39
|Лунетта Габриэль
|3
|0.13
|Кьярелло Риккардо
|3
|0.13
|Ди Дженнаро Маттео
|2
|0.09
|Арригини Андреа
|1
|0.04
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.04
|Ба Абу
|1
|0.04
|Маркони Микеле
|1 (1)
|0.04
|Казарини Федерико
|1
|0.04
|Престиа Джузеппе
|1
|0.04
|Паломби Симоне
|1
|0.04
|Колай Аристиди
|1
|0.04
|Пароди Лука
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|10 (2)
|0.43
|Стрефецца Габриэль
|9
|0.39
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.17
|Гарджуло Марио
|3
|0.13
|Майер Жан
|2
|0.09
|Листковски Марчин
|2
|0.09
|Родригес Пабло
|1
|0.04
|Туиа Алессандро
|1
|0.04
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|Галло Антонино
|1
|0.04
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|7
|1
|Ба Абу
|4
|1
|Кьярелло Риккардо
|5
|0
|Лунетта Габриэль
|5
|0
|Престиа Джузеппе
|4
|0
|Пароди Лука
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Бенедетти Симоне
|3
|0
|Корацца Симоне
|3
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Паломби Симоне
|3
|0
|Казарини Федерико
|2
|0
|Мантовани Валерио
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Крисанто Лоренцо
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Гарджуло Марио
|4
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Рагуза Антонио
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
4
31%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
2
14%
4
40%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
21%
1
10%
76-90
Забито
16
23
11 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
2
13%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
7
44%
9
39%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
13%
2
9%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
4
21%
3
27%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
7
37%
2
18%
76-90
Забито
26
36
14 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
2
8%
8
22%
1-15
2
8%
7
19%
16-30
10
38%
9
25%
31-45
6
23%
3
8%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
3
12%
6
17%
76-90
Пропущено
33
21
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 14
7
21%
4
19%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
5
15%
3
14%
31-45
5
15%
7
33%
46-60
2
6%
4
19%
61-75
10
30%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Алессандрия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0
Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3
Лечче
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1
Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 22
|44
|2.
|Лечче
|Заявка
|23
|11
|10
|2
|37 - 20
|43
|3.
|Брешия
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|35 - 22
|43
|4.
|Пиза
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|30 - 18
|42
|5.
|Монца
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|35 - 24
|41
|6.
|Беневенто
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 23
|37
|7.
|Перуджа
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|27 - 20
|37
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|35 - 23
|37
|9.
|Асколи
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|32 - 29
|36
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|26 - 24
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|30 - 28
|31
|12.
|Реджина
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|20 - 30
|29
|13.
|Тернана
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 33
|28
|14.
|Парма
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|27 - 27
|28
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 34
|23
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 35
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 35
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|22 - 36
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|23 - 42
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|9.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|11.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|12.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|13.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|14.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|5.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|7.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|12.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|13.
|Монца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|14.
|Тернана
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|15 - 20
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 24
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3