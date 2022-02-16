Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Алессандрия
1:1
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
31' Желтая карточка
Ди Дженнаро Маттео
32' Желтая карточка
Юлманд Мортен
38' Желтая карточка
Лучиони Фабио
1:0
50' Гол
Ди Дженнаро Маттео
63' Желтая карточка
Престиа Джузеппе
68' Желтая карточка
Рагуза Антонио
1:1
82' Гол
Кода Массимо
90' Желтая карточка
Гарджуло Марио
90' Желтая карточка
Мантовани Валерио
90'+4
12
Писсери
Маттео
44
Мантовани
Валерио
30
Ди
Дженнаро
Маттео
7
Пароди
Лука
17
Мустаккьо
Маттиа
5
Гори
Мирко
6
Ба
Абу
8
Лунетта
Габриэль
4
Кьярелло
Риккардо
16
Фаббрини
Диего
10
Маркони
Микеле
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
33
Калабрези
Артуро
25
Галло
Антонино
14
Хельгасон
Торир
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Кода
Массимо
19
Листковски
Марчин
Алессандрия
3-4-2-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Алессандрия
Лечче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
3:2
СC
0:0
СC
2:1
СC
2:1
СC
0:2
ЛПП
0:0
ЛПП
1:1
СCA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 9 (2) 0.39
Лунетта Габриэль 3 0.13
Кьярелло Риккардо 3 0.13
Ди Дженнаро Маттео 2 0.09
Арригини Андреа 1 0.04
Мустаккьо Маттиа 1 0.04
Ба Абу 1 0.04
Маркони Микеле 1 (1) 0.04
Казарини Федерико 1 0.04
Престиа Джузеппе 1 0.04
Паломби Симоне 1 0.04
Колай Аристиди 1 0.04
Пароди Лука 0 0
Орландо Франческо 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 10 (2) 0.43
Стрефецца Габриэль 9 0.39
Ди Мариано Франческо 4 0.17
Гарджуло Марио 3 0.13
Майер Жан 2 0.09
Листковски Марчин 2 0.09
Родригес Пабло 1 0.04
Туиа Алессандро 1 0.04
Дермаку Кастриот 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Галло Антонино 1 0.04
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 7 1
Ба Абу 4 1
Кьярелло Риккардо 5 0
Лунетта Габриэль 5 0
Престиа Джузеппе 4 0
Пароди Лука 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Бенедетти Симоне 3 0
Корацца Симоне 3 0
Бегетто Андреа 3 0
Паломби Симоне 3 0
Казарини Федерико 2 0
Мантовани Валерио 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Мустаккьо Маттиа 1 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Кокколо Лука 1 0
Орландо Франческо 1 0
Крисанто Лоренцо 1 0
Колай Аристиди 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 6 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Ди Мариано Франческо 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Гарджуло Марио 4 0
Майер Жан 3 0
Дермаку Кастриот 3 0
Родригес Пабло 2 0
Туиа Алессандро 2 0
Калабрези Артуро 2 0
Баррека Антонио 2 0
Галло Антонино 2 0
Кода Массимо 1 0
Рагуза Антонио 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
2
14%
4
40%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
21%
1
10%
76-90

Забито

16
23
11 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
2
13%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
7
44%
9
39%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
13%
2
9%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
4
21%
3
27%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
7
37%
2
18%
76-90

Забито

26
36
14 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
2
8%
8
22%
1-15
2
8%
7
19%
16-30
10
38%
9
25%
31-45
6
23%
3
8%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
3
12%
6
17%
76-90

Пропущено

33
21
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 14
7
21%
4
19%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
5
15%
3
14%
31-45
5
15%
7
33%
46-60
2
6%
4
19%
61-75
10
30%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Алессандрия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0
Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3
Лечче
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1
Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 23 13 5 5 38 - 22 44
2. Лечче Заявка 23 11 10 2 37 - 20 43
3. Брешия Заявка 23 12 7 4 35 - 22 43
4. Пиза Заявка 23 11 9 3 30 - 18 42
5. Монца Заявка 23 11 8 4 35 - 24 41
6. Беневенто Заявка 23 10 7 6 34 - 23 37
7. Перуджа Заявка 23 9 10 4 27 - 20 37
8. Фрозиноне Заявка 23 9 10 4 35 - 23 37
9. Асколи Заявка 23 10 6 7 32 - 29 36
10. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
11. Комо Заявка 23 7 10 6 30 - 28 31
12. Реджина Заявка 23 8 5 10 20 - 30 29
13. Тернана Заявка 23 7 7 9 32 - 33 28
14. Парма Заявка 23 6 10 7 27 - 27 28
15. Алессандрия Заявка 23 6 5 12 25 - 34 23
16. СПАЛ 2013 Заявка 23 5 8 10 25 - 35 23
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Кротоне Заявка 23 2 8 13 22 - 36 14
19. Виченца Виртус Заявка 23 3 4 16 23 - 42 13
20. Порденоне Заявка 23 2 6 15 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
9. Перуджа Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
11. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 15 14
12. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
13. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
14. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Брешия Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
17. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
18. Асколи Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
19. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
4. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
5. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
6. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
7. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
10. Беневенто Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
12. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
13. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
14. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 15 - 20 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Юлманд Мортен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Ди Дженнаро Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Алессандрия 1:1 Лечче онлайн


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