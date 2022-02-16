Италия: Серия B 2021-2022
1:2
Второй тайм: 51'
Стадион: Бенито Стирпе
0:1
28' ГолГлиоцци Этторе
1:1
37' ГолДзампано Франческо
1:2
43' ГолИоанну Николас
Ход матча
28'
0:1
37'
43'
1:2
50'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
54 Владение мячом, % 46
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Marko Bozic
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
История личных встреч
Фрозиноне
Комо
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|8
|0.35
|Зербин Алессио
|6
|0.26
|Гатти Федерико
|4
|0.17
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.13
|Дзампано Франческо
|2
|0.09
|Гарритано Лука
|2
|0.09
|Новакович Андрия
|2
|0.09
|Лулич Карло
|2
|0.09
|Риччи Матео
|1
|0.04
|Чано Камилло
|1
|0.04
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|Роден Маркус
|1
|0.04
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.04
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|7 (5)
|0.3
|Ла Гумина Антонино
|5 (1)
|0.22
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.22
|Беллемо Алессандро
|4
|0.17
|Виньяли Лука
|3
|0.13
|Иовин Алессио
|1
|0.04
|Арригони Томмазо
|1
|0.04
|Париджини Витторио
|1
|0.04
|Иоанну Николас
|1
|0.04
|Солини Маттео
|1
|0.04
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.04
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|8
|1
|Коттали Маттео
|7
|0
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Чано Камилло
|5
|0
|Риччи Матео
|5
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Болока Даниэль
|4
|0
|Зербин Алессио
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Париджини Витторио
|6
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Арригони Томмазо
|5
|0
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Иоанну Николас
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
0
0%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
9
56%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
9%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
5
45%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Забито
17
13
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
1
6%
5
38%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
1
11%
76-90
Забито
33
30
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
1
3%
8
27%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
12
36%
2
7%
31-45
6
18%
7
23%
46-60
7
21%
3
10%
61-75
6
18%
6
20%
76-90
Пропущено
22
25
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
2
9%
5
20%
1-15
2
9%
5
20%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
7
32%
3
12%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
6
27%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3
Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0
Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0
Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 22
|44
|2.
|Брешия
|1:0 Заявка
|23
|12
|7
|4
|35 - 22
|43
|3.
|Пиза
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|30 - 18
|42
|4.
|Лечче
|0:1 Заявка
|23
|11
|9
|3
|36 - 20
|42
|5.
|Монца
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|35 - 24
|41
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|23
|10
|8
|5
|34 - 21
|38
|7.
|Перуджа
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|27 - 20
|37
|8.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|23
|9
|10
|4
|35 - 23
|37
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|26 - 24
|35
|10.
|Асколи
|0:0 Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|11.
|Комо
|2:1 Заявка
|23
|7
|10
|6
|30 - 28
|31
|12.
|Реджина
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|20 - 30
|29
|13.
|Тернана
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 33
|28
|14.
|Парма
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|27 - 27
|28
|15.
|Алессандрия
|1:0 Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 33
|25
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 35
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 35
|19
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|23
|2
|8
|13
|22 - 36
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|23 - 42
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Лечче
|0:1 Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 11
|22
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Алессандрия
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 13
|17
|9.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|10.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|12.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|13.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|14.
|Комо
|2:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Брешия
|1:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|17.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|4.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|5.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|7.
|Лечче
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Комо
|2:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|10.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|12.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|13.
|Монца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|14.
|Тернана
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|15 - 20
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 24
|5
|20.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3