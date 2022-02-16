Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
1:2
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
0:1
28' Гол
Глиоцци Этторе
1:1
37' Гол
Дзампано Франческо
1:2
43' Гол
Иоанну Николас
49' Желтая карточка
Риччи Матео
66' Желтая карточка
Кабаши Элвис
90'+5
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
44
Баришич
Адриан-Леон
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
88
Риччи
Матео
21
Болока
Даниэль
27
Канотто
Луиджи
28
Чано
Камилло
17
Чичерелли
Эмануэле
1
Факкин
Давиде
6
Иовин
Алессио
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
8
Кабаши
Элвис
14
Беллемо
Алессандро
25
Нарди
Филиппо
72
Глиоцци
Этторе
27
Черри
Альберто
Фрозиноне
4-3-3
Комо
4-4-2

История личных встреч

Фрозиноне
Комо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:2
К
3:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 8 0.35
Зербин Алессио 6 0.26
Гатти Федерико 4 0.17
Чичерелли Эмануэле 3 0.13
Дзампано Франческо 2 0.09
Гарритано Лука 2 0.09
Новакович Андрия 2 0.09
Лулич Карло 2 0.09
Риччи Матео 1 0.04
Чано Камилло 1 0.04
Канотто Луиджи 1 0.04
Роден Маркус 1 0.04
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.04
Трибуцци Алессио 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 7 (5) 0.3
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.22
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.22
Беллемо Алессандро 4 0.17
Виньяли Лука 3 0.13
Иовин Алессио 1 0.04
Арригони Томмазо 1 0.04
Париджини Витторио 1 0.04
Иоанну Николас 1 0.04
Солини Маттео 1 0.04
Габриеллони Алессандро 1 0.04
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 8 1
Коттали Маттео 7 0
Риччи Матео 6 0
Дзампано Франческо 6 0
Чано Камилло 5 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Болока Даниэль 4 0
Зербин Алессио 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Шиминьски Пшемыслав 3 0
Гарритано Лука 2 0
Новакович Андрия 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Роден Маркус 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 7 0
Париджини Витторио 6 0
Виньяли Лука 4 1
Арригони Томмазо 5 0
Беллемо Алессандро 5 0
Черри Альберто 3 1
Кабаши Элвис 3 0
Иоанну Николас 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Солини Маттео 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
10
59%
2
11%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
8%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
5
38%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
15%
4
24%
76-90

Забито

17
13
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
1
6%
5
38%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
1
11%
76-90

Забито

34
32
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
1
3%
8
25%
1-15
1
3%
5
16%
16-30
13
38%
3
9%
31-45
6
18%
7
22%
46-60
7
21%
3
9%
61-75
6
18%
6
19%
76-90

Пропущено

24
26
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
2
8%
5
19%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
7
29%
29%
3
12%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
6
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3
Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0
Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0
Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 23 13 5 5 38 - 22 44
2. Лечче Заявка 23 11 10 2 37 - 20 43
3. Брешия Заявка 23 12 7 4 35 - 22 43
4. Пиза Заявка 23 11 9 3 30 - 18 42
5. Монца Заявка 23 11 8 4 35 - 24 41
6. Беневенто Заявка 23 10 7 6 34 - 23 37
7. Перуджа Заявка 23 9 10 4 27 - 20 37
8. Фрозиноне Заявка 23 9 10 4 35 - 23 37
9. Асколи Заявка 23 10 6 7 32 - 29 36
10. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
11. Комо Заявка 23 7 10 6 30 - 28 31
12. Реджина Заявка 23 8 5 10 20 - 30 29
13. Тернана Заявка 23 7 7 9 32 - 33 28
14. Парма Заявка 23 6 10 7 27 - 27 28
15. Алессандрия Заявка 23 6 5 12 25 - 34 23
16. СПАЛ 2013 Заявка 23 5 8 10 25 - 35 23
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Кротоне Заявка 23 2 8 13 22 - 36 14
19. Виченца Виртус Заявка 23 3 4 16 23 - 42 13
20. Порденоне Заявка 23 2 6 15 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
9. Перуджа Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
11. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 15 14
12. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
13. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
14. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Брешия Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
17. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
18. Асколи Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
19. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
4. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
5. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
6. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
7. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
10. Беневенто Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
12. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
13. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
14. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 15 - 20 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Иоанну Николас бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Дзампано Франческо бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Глиоцци Этторе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фрозиноне 1:2 Комо онлайн


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