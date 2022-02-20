Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Фрозиноне
0' 19'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Фрозиноне
2.67
3.45
3.35
Все Коэффициенты
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
23
Проя
Федерико
25
Бизоли
Димитри
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
27
Трамони
Маттео
9
Морео
Стефано
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
44
Баришич
Адриан-Леон
26
Лулич
Карло
21
Болока
Даниэль
16
Гарритано
Лука
28
Чано
Камилло
9
Шарпантье
Габриэль
24
Зербин
Алессио
Брешия
4-3-2-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Брешия
Фрозиноне

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СB
2:2
СB
0:1
СB
1:2
ТМК
3:2
СB
1:2
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
0:3
СB
2:1
СB
2:2
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 6 0.25
Трамони Маттео 4 (1) 0.17
Бертаньоли Массимо 4 0.17
Баич Риад 3 (1) 0.13
Паласио Родриго 3 0.13
Ягелло Филип 3 0.13
Лерис Мехди 2 0.08
Бизоли Димитри 2 0.08
Ван Де Лои Томми 2 0.08
Кистана Андреа 2 0.08
Айе Флориан 2 0.08
Паяч Марко 1 (1) 0.04
Чансельор Джон 1 0.04
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Бьянки Флавио 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 8 0.33
Зербин Алессио 6 0.25
Гатти Федерико 4 0.17
Чичерелли Эмануэле 3 0.13
Дзампано Франческо 2 0.08
Гарритано Лука 2 0.08
Новакович Андрия 2 0.08
Лулич Карло 2 0.08
Риччи Матео 1 0.04
Чано Камилло 1 0.04
Канотто Луиджи 1 0.04
Роден Маркус 1 0.04
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.04
Трибуцци Алессио 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 6 0
Паяч Марко 5 0
Кистана Андреа 5 0
Чансельор Джон 3 0
Морео Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Бизоли Димитри 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Трамони Маттео 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Уар Матье 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 8 1
Коттали Маттео 7 0
Риччи Матео 6 0
Дзампано Франческо 6 0
Чано Камилло 5 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Болока Даниэль 4 0
Зербин Алессио 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Шиминьски Пшемыслав 3 0
Гарритано Лука 2 0
Новакович Андрия 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Роден Маркус 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
6
40%
3
18%
76-90

Пропущено

14
11
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
4
20%
10
59%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
4
20%
3
18%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
4
50%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Забито

35
34
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
4
11%
1
3%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
7
20%
13
38%
31-45
4
11%
6
18%
46-60
6
17%
7
21%
61-75
10
29%
6
18%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
2
9%
2
8%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
3
14%
7
29%
29%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
5
23%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1
Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1
Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
2. Кремонезе Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
3. Лечче 0:0 Заявка 24 11 11 2 37 - 20 44
4. Брешия 0:0 Заявка 24 12 8 4 35 - 22 44
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
7. Беневенто 0:0 Заявка 24 10 8 6 34 - 23 38
8. Перуджа Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
9. Фрозиноне 0:0 Заявка 24 9 11 4 35 - 23 38
10. Читтаделла 0:0 Заявка 24 9 9 6 26 - 24 36
11. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
12. Комо 0:0 Заявка 24 7 11 6 30 - 28 32
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца 0:0 Заявка 24 4 8 12 18 - 35 20
18. Кротоне 0:0 Заявка 24 2 9 13 22 - 36 15
19. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче 0:0 Заявка 12 7 5 0 24 - 10 26
3. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто 0:0 Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла 0:0 Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
10. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
11. Комо 0:0 Заявка 12 3 6 3 12 - 10 15
12. Брешия 0:0 Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
13. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
14. Козенца 0:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
15. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
6. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Лечче 0:0 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8. Беневенто 0:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Комо 0:0 Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла 0:0 Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца 0:0 Заявка 12 0 6 6 7 - 21 6
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне 0:0 Заявка 12 0 4 8 9 - 19 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Фрозиноне
2.67
3.45
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 0:0 Фрозиноне онлайн


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Брешия
Фрозиноне

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