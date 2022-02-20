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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
2:2
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
33' Желтая карточка
Болока Даниэль
0:1
34' Гол
Чано Камилло
42' Желтая карточка
Шарпантье Габриэль
1:1
45' Гол
Трамони Маттео
68' Желтая карточка
Баришич Адриан-Леон
1:2
88' Гол
Канотто Луиджи
89' Желтая карточка
Канотто Луиджи
2:2
90' Гол
Проя Федерико
90'+4
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
23
Проя
Федерико
25
Бизоли
Димитри
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
27
Трамони
Маттео
9
Морео
Стефано
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
44
Баришич
Адриан-Леон
26
Лулич
Карло
21
Болока
Даниэль
16
Гарритано
Лука
28
Чано
Камилло
9
Шарпантье
Габриэль
24
Зербин
Алессио
Брешия
4-3-2-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Брешия
Фрозиноне

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СB
2:2
СB
0:1
СB
1:2
ТМК
3:2
СB
1:2
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
0:3
СB
2:1
СB
2:2
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 6 0.25
Трамони Маттео 5 (1) 0.21
Бертаньоли Массимо 4 0.17
Баич Риад 3 (1) 0.13
Паласио Родриго 3 0.13
Ягелло Филип 3 0.13
Лерис Мехди 2 0.08
Бизоли Димитри 2 0.08
Ван Де Лои Томми 2 0.08
Кистана Андреа 2 0.08
Айе Флориан 2 0.08
Паяч Марко 1 (1) 0.04
Чансельор Джон 1 0.04
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Бьянки Флавио 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 8 0.33
Зербин Алессио 6 0.25
Гатти Федерико 4 0.17
Чичерелли Эмануэле 3 0.13
Дзампано Франческо 2 0.08
Чано Камилло 2 0.08
Канотто Луиджи 2 0.08
Гарритано Лука 2 0.08
Новакович Андрия 2 0.08
Лулич Карло 2 0.08
Риччи Матео 1 0.04
Роден Маркус 1 0.04
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.04
Трибуцци Алессио 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 6 0
Паяч Марко 5 0
Кистана Андреа 5 0
Чансельор Джон 3 0
Морео Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Бизоли Димитри 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Трамони Маттео 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Уар Матье 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 8 1
Коттали Маттео 7 0
Риччи Матео 6 0
Дзампано Франческо 6 0
Чано Камилло 5 0
Болока Даниэль 5 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Зербин Алессио 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Шиминьски Пшемыслав 3 0
Шарпантье Габриэль 3 0
Гарритано Лука 2 0
Канотто Луиджи 2 0
Новакович Андрия 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Роден Маркус 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
12%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
7
41%
4
21%
76-90

Пропущено

16
13
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
5
38%
76-90

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
4
20%
10
59%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
4
20%
3
18%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
4
50%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Забито

37
36
16 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
11%
1
3%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
8
22%
14
39%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
6
16%
7
19%
61-75
11
30%
30%
7
19%
76-90

Пропущено

24
26
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
2
8%
2
8%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
3
13%
7
27%
46-60
5
21%
2
8%
61-75
6
25%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1
Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1
Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 24 12 10 2 40 - 20 46
2. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
3. Кремонезе Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
4. Брешия Заявка 24 12 8 4 37 - 24 44
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Беневенто Заявка 24 11 7 6 35 - 23 40
7. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
8. Перуджа Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
9. Фрозиноне Заявка 24 9 11 4 37 - 25 38
10. Читтаделла Заявка 24 9 8 7 26 - 25 35
11. Комо Заявка 24 8 10 6 32 - 29 34
12. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца Заявка 24 4 7 13 19 - 37 19
18. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
19. Кротоне Заявка 24 2 8 14 22 - 39 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
3. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
10. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
11. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
12. Брешия Заявка 12 3 6 3 17 - 16 15
13. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
14. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
15. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Трамони Маттео бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Шарпантье Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Болока Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брешия 2:2 Фрозиноне онлайн


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