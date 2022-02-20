Италия: Серия B 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
33' Желтая карточкаБолока Даниэль
0:1
34' ГолЧано Камилло
42' Желтая карточкаШарпантье Габриэль
1:1
45' ГолТрамони Маттео
68' Желтая карточкаБаришич Адриан-Леон
1:2
88' ГолКанотто Луиджи
89' Желтая карточкаКанотто Луиджи
2:2
90' ГолПроя Федерико
Ход матча
33'
34'
45'
88'
1:2
89'
90'
2:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
55 Владение мячом, % 45
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Брешия
Фрозиноне
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|6
|0.25
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.21
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.17
|Баич Риад
|3 (1)
|0.13
|Паласио Родриго
|3
|0.13
|Ягелло Филип
|3
|0.13
|Лерис Мехди
|2
|0.08
|Бизоли Димитри
|2
|0.08
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.08
|Кистана Андреа
|2
|0.08
|Айе Флориан
|2
|0.08
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.04
|Чансельор Джон
|1
|0.04
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
|Бьянки Флавио
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|8
|0.33
|Зербин Алессио
|6
|0.25
|Гатти Федерико
|4
|0.17
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.13
|Дзампано Франческо
|2
|0.08
|Чано Камилло
|2
|0.08
|Канотто Луиджи
|2
|0.08
|Гарритано Лука
|2
|0.08
|Новакович Андрия
|2
|0.08
|Лулич Карло
|2
|0.08
|Риччи Матео
|1
|0.04
|Роден Маркус
|1
|0.04
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.04
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|6
|0
|Паяч Марко
|5
|0
|Кистана Андреа
|5
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Бизоли Димитри
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Трамони Маттео
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|8
|1
|Коттали Маттео
|7
|0
|Риччи Матео
|6
|0
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Чано Камилло
|5
|0
|Болока Даниэль
|5
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Зербин Алессио
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|3
|0
|Шарпантье Габриэль
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
12%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
7
41%
4
21%
76-90
Пропущено
16
13
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
5
38%
76-90
Забито
20
17
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
4
20%
10
59%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
4
50%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
2
15%
76-90
Забито
37
36
16 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
11%
1
3%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
8
22%
14
39%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
6
16%
7
19%
61-75
11
30%
30%
7
19%
76-90
Пропущено
24
26
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
2
8%
2
8%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
3
13%
7
27%
46-60
5
21%
2
8%
61-75
6
25%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1
Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1
Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|24
|12
|10
|2
|40 - 20
|46
|2.
|Пиза
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|32 - 19
|45
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|38 - 22
|45
|4.
|Брешия
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|37 - 24
|44
|5.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|36 - 26
|41
|6.
|Беневенто
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 23
|40
|7.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|8.
|Перуджа
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|27 - 20
|38
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|37 - 25
|38
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 25
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|32 - 29
|34
|12.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|13.
|Тернана
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|35 - 35
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|29 - 30
|28
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|19 - 37
|19
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|24 - 43
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|22 - 39
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|24
|2
|6
|16
|18 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|11.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|12.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 16
|15
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|14.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|15.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|16.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|4.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|7.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|8.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|11.
|Тернана
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|12.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|13.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3