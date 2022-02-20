Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Козенца
0' 20'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Козенца
2.00
3.40
4.33
Все Коэффициенты
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
10
Гатто
Массимилиано
72
Глиоцци
Этторе
27
Черри
Альберто
31
Матосевич
Кристьян
23
Кампорезе
Микеле
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
27
Биттанте
Лука
4
Карраро
Марко
77
Ндой
Эмануэле
94
Льотти
Даниэле
92
Шитум
Марио
32
Ларривей
Хоакин
10
Касо
Джузеппе
Комо
4-4-2
Козенца
3-4-2-1

История личных встреч

Комо
Козенца

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

СB
2:0
Р
1:0
КИЛП
1:4
Р
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 7 (5) 0.29
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.21
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.21
Беллемо Алессандро 4 0.17
Виньяли Лука 3 0.13
Иовин Алессио 1 0.04
Арригони Томмазо 1 0.04
Париджини Витторио 1 0.04
Иоанну Николас 1 0.04
Солини Маттео 1 0.04
Габриеллони Алессандро 1 0.04
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.21
Касо Джузеппе 3 0.13
Шитум Марио 2 0.08
Карраро Марко 2 0.08
Миллико Винченцо 2 0.08
Кампорезе Микеле 1 0.04
Тиритиельо Андреа 1 0.04
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 7 0
Париджини Витторио 6 0
Виньяли Лука 4 1
Арригони Томмазо 5 0
Беллемо Алессандро 5 0
Черри Альберто 3 1
Кабаши Элвис 3 0
Иоанну Николас 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Солини Маттео 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 3 1
Тиритиельо Андреа 4 0
Карраро Марко 4 0
Риджионе Микеле 3 0
Си Санаси 3 0
Касо Джузеппе 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Джербо Альберто 2 0
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Ларривей Хоакин 1 0
Шитум Марио 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
Корси Анджело 1 0
Матосевич Кристьян 1 0
Гори Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
5
38%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
5
71%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

9
21
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
22%
5
24%
1-15
2
22%
3
14%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
1
11%
4
19%
76-90

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
16%
3
33%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
3
33%
61-75
5
26%
2
22%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
18%
3
19%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
6
38%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Забито

32
16
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
4 Не забивали 10
8
25%
3
19%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
3
9%
8
50%
61-75
6
19%
3
19%
76-90

Пропущено

26
37
15 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 19
5
19%
8
22%
1-15
5
19%
4
11%
16-30
5
19%
6
16%
31-45
3
12%
10
27%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
5
19%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1
Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2
Козенца
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1
Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
2. Кремонезе Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
3. Лечче 0:0 Заявка 24 11 11 2 37 - 20 44
4. Брешия 0:0 Заявка 24 12 8 4 35 - 22 44
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
7. Беневенто 0:0 Заявка 24 10 8 6 34 - 23 38
8. Перуджа Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
9. Фрозиноне 0:0 Заявка 24 9 11 4 35 - 23 38
10. Читтаделла 0:0 Заявка 24 9 9 6 26 - 24 36
11. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
12. Комо 0:0 Заявка 24 7 11 6 30 - 28 32
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца 0:0 Заявка 24 4 8 12 18 - 35 20
18. Кротоне 0:0 Заявка 24 2 9 13 22 - 36 15
19. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче 0:0 Заявка 12 7 5 0 24 - 10 26
3. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто 0:0 Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла 0:0 Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
10. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
11. Комо 0:0 Заявка 12 3 6 3 12 - 10 15
12. Брешия 0:0 Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
13. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
14. Козенца 0:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
15. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
6. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Лечче 0:0 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8. Беневенто 0:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Комо 0:0 Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла 0:0 Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца 0:0 Заявка 12 0 6 6 7 - 21 6
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне 0:0 Заявка 12 0 4 8 9 - 19 4
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Козенца
2.00
3.40
4.33
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Где смотреть матч Комо 0:0 Козенца онлайн


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