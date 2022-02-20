Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
69 Владение мячом, % 31
28
Виньяли
Лука
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Комо
Козенца
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|7 (5)
|0.29
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.21
|Ла Гумина Антонино
|5 (1)
|0.21
|Беллемо Алессандро
|4
|0.17
|Виньяли Лука
|3
|0.13
|Иовин Алессио
|1
|0.04
|Арригони Томмазо
|1
|0.04
|Париджини Витторио
|1
|0.04
|Иоанну Николас
|1
|0.04
|Солини Маттео
|1
|0.04
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.04
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.21
|Касо Джузеппе
|3
|0.13
|Шитум Марио
|2
|0.08
|Карраро Марко
|2
|0.08
|Миллико Винченцо
|2
|0.08
|Кампорезе Микеле
|1
|0.04
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.04
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Париджини Витторио
|6
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Арригони Томмазо
|5
|0
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|3
|1
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Карраро Марко
|4
|0
|Риджионе Микеле
|3
|0
|Си Санаси
|3
|0
|Касо Джузеппе
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Джербо Альберто
|2
|0
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Матосевич Кристьян
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
5
38%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
5
71%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
9
21
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
22%
5
24%
1-15
2
22%
3
14%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
1
11%
4
19%
76-90
Забито
19
9
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
16%
3
33%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
3
33%
61-75
5
26%
2
22%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
18%
3
19%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
6
38%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Забито
32
16
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
4 Не забивали 10
8
25%
3
19%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
3
9%
8
50%
61-75
6
19%
3
19%
76-90
Пропущено
26
37
15 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 19
5
19%
8
22%
1-15
5
19%
4
11%
16-30
5
19%
6
16%
31-45
3
12%
10
27%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
5
19%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1
Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2
Козенца
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1
Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|32 - 19
|45
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|38 - 22
|45
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|24
|11
|11
|2
|37 - 20
|44
|4.
|Брешия
|0:0 Заявка
|24
|12
|8
|4
|35 - 22
|44
|5.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|36 - 26
|41
|6.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|7.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|24
|10
|8
|6
|34 - 23
|38
|8.
|Перуджа
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|27 - 20
|38
|9.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|24
|9
|11
|4
|35 - 23
|38
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|26 - 24
|36
|11.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|12.
|Комо
|0:0 Заявка
|24
|7
|11
|6
|30 - 28
|32
|13.
|Тернана
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|35 - 35
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|29 - 30
|28
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|24
|4
|8
|12
|18 - 35
|20
|18.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|24
|2
|9
|13
|22 - 36
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|24 - 43
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|24
|2
|6
|16
|18 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 10
|26
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|10.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|11.
|Комо
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|14.
|Козенца
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|15.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|16.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|18.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|4.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|9.
|Комо
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|11.
|Тернана
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|12.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|13.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 21
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|0
|4
|8
|9 - 19
|4