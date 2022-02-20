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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
2:1
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
61' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
68' Желтая карточка
Миллико Винченцо
1:0
71' Гол
Габриеллони Алессандро
2:0
84' Гол
Габриеллони Алессандро
88' Желтая карточка
Арригони Томмазо
2:1
89' Гол
Касо Джузеппе
90' Красная карточка
Вока Идриз
90'+6
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
10
Гатто
Массимилиано
72
Глиоцци
Этторе
27
Черри
Альберто
31
Матосевич
Кристьян
23
Кампорезе
Микеле
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
27
Биттанте
Лука
4
Карраро
Марко
77
Ндой
Эмануэле
94
Льотти
Даниэле
92
Шитум
Марио
32
Ларривей
Хоакин
10
Касо
Джузеппе
Комо
4-4-2
Козенца
3-4-2-1

История личных встреч

Комо
Козенца

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

СB
2:0
Р
1:0
КИЛП
1:4
Р
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 7 (5) 0.29
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.21
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.21
Беллемо Алессандро 4 0.17
Виньяли Лука 3 0.13
Габриеллони Алессандро 3 0.13
Иовин Алессио 1 0.04
Арригони Томмазо 1 0.04
Париджини Витторио 1 0.04
Иоанну Николас 1 0.04
Солини Маттео 1 0.04
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.21
Касо Джузеппе 4 0.17
Шитум Марио 2 0.08
Карраро Марко 2 0.08
Миллико Винченцо 2 0.08
Кампорезе Микеле 1 0.04
Тиритиельо Андреа 1 0.04
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 7 0
Арригони Томмазо 6 0
Париджини Витторио 6 0
Беллемо Алессандро 6 0
Виньяли Лука 4 1
Черри Альберто 3 1
Кабаши Элвис 3 0
Иоанну Николас 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Солини Маттео 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 3 1
Тиритиельо Андреа 4 0
Карраро Марко 4 0
Риджионе Микеле 3 0
Миллико Винченцо 3 0
Си Санаси 3 0
Касо Джузеппе 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Джербо Альберто 2 0
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Ларривей Хоакин 1 0
Шитум Марио 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
Корси Анджело 1 0
Матосевич Кристьян 1 0
Гори Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
5
33%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
5
63%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

10
23
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
20%
5
22%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
2
20%
5
22%
76-90

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
16%
3
33%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
3
33%
61-75
5
26%
2
22%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
18%
3
19%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
6
38%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Забито

34
17
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 5
4 Не забивали 10
8
24%
3
18%
1-15
5
15%
2
12%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
4
12%
8
47%
61-75
7
21%
4
24%
76-90

Пропущено

27
39
15 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 20
5
19%
8
21%
1-15
5
19%
4
10%
16-30
5
19%
6
15%
31-45
3
11%
10
26%
46-60
3
11%
4
10%
61-75
6
22%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1
Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2
Козенца
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1
Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 24 12 10 2 40 - 20 46
2. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
3. Кремонезе Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
4. Брешия Заявка 24 12 8 4 37 - 24 44
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Беневенто Заявка 24 11 7 6 35 - 23 40
7. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
8. Перуджа Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
9. Фрозиноне Заявка 24 9 11 4 37 - 25 38
10. Читтаделла Заявка 24 9 8 7 26 - 25 35
11. Комо Заявка 24 8 10 6 32 - 29 34
12. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца Заявка 24 4 7 13 19 - 37 19
18. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
19. Кротоне Заявка 24 2 8 14 22 - 39 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
3. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
10. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
11. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
12. Брешия Заявка 12 3 6 3 17 - 16 15
13. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
14. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
15. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 20'
    Гатто Массимилиано уходит с поля. Бланко Алехандро выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Комо 2:1 Козенца онлайн


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