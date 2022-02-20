Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' УДАЛЕНИЕ! - Вока Идриз увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

89' Г О О О О Л - Касо Джузеппе бьет в цель!

88' Арригони Томмазо получил желтую карточку от судьи

84' Г О О О О Л - Alessandro Gabrielloni бьет в цель!

71' Г О О О О Л - Alessandro Gabrielloni бьет в цель!

68' Миллико Винченцо получил желтую карточку от судьи

64' Глиоцци Этторе уходит с поля. Alessandro Gabrielloni выходит вместо него

61' Беллемо Алессандро получил желтую карточку от судьи