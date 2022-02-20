Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Виа дель Маре
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
48 Владение мячом, % 52
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Калапай ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
История личных встреч
Лечче
Кротоне
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|10 (2)
|0.42
|Стрефецца Габриэль
|9
|0.38
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.17
|Гарджуло Марио
|3
|0.13
|Майер Жан
|2
|0.08
|Листковски Марчин
|2
|0.08
|Родригес Пабло
|1
|0.04
|Туиа Алессандро
|1
|0.04
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|Галло Антонино
|1
|0.04
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.25
|Марич Мирко
|5 (3)
|0.21
|Каргбо Аугустус
|2
|0.08
|Канестрелли Симоне
|2
|0.08
|Бенали Ахмед
|2 (1)
|0.08
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.04
|Борелло Джузеппе
|1
|0.04
|Донса Годфред
|1
|0.04
|Маррас Мануэль
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Сала Марко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Гарджуло Марио
|4
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Рагуза Антонио
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|5
|1
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Эстевес Науэль
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Авуа Теофилус
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Скиро Томас
|0
|1
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Големич Владимир
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
9
17 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
4
17%
1
11%
1-15
4
17%
2
22%
16-30
9
39%
1
11%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
2
9%
3
33%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
3
27%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
9%
6
32%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
2
18%
5
26%
61-75
2
18%
3
16%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
4
31%
3
23%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
4
40%
3
18%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
1
10%
2
12%
76-90
Забито
36
22
24 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
8
22%
4
18%
1-15
7
19%
5
23%
16-30
9
25%
1
5%
31-45
3
8%
2
9%
46-60
3
8%
4
18%
61-75
6
17%
6
27%
76-90
Пропущено
21
36
7 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 22
4
19%
3
8%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
3
14%
10
28%
31-45
7
33%
4
11%
46-60
4
19%
7
19%
61-75
3
14%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1
Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0
Кротоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1
Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|32 - 19
|45
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|38 - 22
|45
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|24
|11
|11
|2
|37 - 20
|44
|4.
|Брешия
|0:0 Заявка
|24
|12
|8
|4
|35 - 22
|44
|5.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|36 - 26
|41
|6.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|7.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|24
|10
|8
|6
|34 - 23
|38
|8.
|Перуджа
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|27 - 20
|38
|9.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|24
|9
|11
|4
|35 - 23
|38
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|26 - 24
|36
|11.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|12.
|Комо
|0:0 Заявка
|24
|7
|11
|6
|30 - 28
|32
|13.
|Тернана
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|35 - 35
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|29 - 30
|28
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|24
|4
|8
|12
|18 - 35
|20
|18.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|24
|2
|9
|13
|22 - 36
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|24 - 43
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|24
|2
|6
|16
|18 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 10
|26
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|10.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|11.
|Комо
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|14.
|Козенца
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|15.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|16.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|18.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|4.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|9.
|Комо
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|11.
|Тернана
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|12.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|13.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 21
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|0
|4
|8
|9 - 19
|4