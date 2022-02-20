Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
3:0
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
34' Гол
Кода Массимо
45' Красная карточка
Куомо Джузеппе
2:0
45' Пенальти
Кода Массимо
3:0
59' Гол
Стрефецца Габриэль
69' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
90'+4
21
Габриэл
Васконселлос
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
30
Баррека
Антонио
42
Юлманд
Мортен
27
Стрефецца
Габриэль
37
Майер
Жан
14
Хельгасон
Торир
7
Рагуза
Антонио
9
Кода
Массимо
22
Саро
Джанлука
27
Неделчару
Ионуц
5
Големич
Владимир
3
Куомо
Джузеппе
14
Калапай
Лука
7
Вулич
Милош
10
Коне
Бенджамин
23
Джаннотти
Паскуале
17
Маррас
Мануэль
24
Каргбо
Аугустус
9
Мулаттьери
Самуэле
Лечче
4-1-4-1
Кротоне
3-4-2-1

История личных встреч

Лечче
Кротоне

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:3
СB
2:2
СB
1:0
К
0:2
СB
1:1
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 12 (3) 0.5
Стрефецца Габриэль 10 0.42
Ди Мариано Франческо 4 0.17
Гарджуло Марио 3 0.13
Майер Жан 2 0.08
Листковски Марчин 2 0.08
Родригес Пабло 1 0.04
Туиа Алессандро 1 0.04
Дермаку Кастриот 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Галло Антонино 1 0.04
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Юлманд Мортен 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.25
Марич Мирко 5 (3) 0.21
Каргбо Аугустус 2 0.08
Канестрелли Симоне 2 0.08
Бенали Ахмед 2 (1) 0.08
Дзанеллато Никколо 1 0.04
Борелло Джузеппе 1 0.04
Донса Годфред 1 0.04
Маррас Мануэль 1 0.04
Неделчару Ионуц 1 0.04
Сала Марко 0 0
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 6 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Гарджуло Марио 4 0
Майер Жан 3 0
Дермаку Кастриот 3 0
Родригес Пабло 2 0
Туиа Алессандро 2 0
Калабрези Артуро 2 0
Баррека Антонио 2 0
Галло Антонино 2 0
Кода Массимо 1 0
Рагуза Антонио 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 5 1
Джаннотти Паскуале 4 1
Молина Сальваторе 4 0
Неделчару Ионуц 4 0
Эстевес Науэль 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Куомо Джузеппе 1 1
Могос Василе 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Сала Марко 2 0
Авуа Теофилус 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Скиро Томас 0 1
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Големич Владимир 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
9
17 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
4
17%
1
11%
1-15
4
17%
2
22%
16-30
9
39%
1
11%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
2
9%
3
33%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
3
27%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
9%
6
32%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
2
18%
5
26%
61-75
2
18%
3
16%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
4
31%
3
23%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
4
40%
3
18%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
1
10%
2
12%
76-90

Забито

36
22
24 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
8
22%
4
18%
1-15
7
19%
5
23%
16-30
9
25%
1
5%
31-45
3
8%
2
9%
46-60
3
8%
4
18%
61-75
6
17%
6
27%
76-90

Пропущено

21
36
7 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 22
4
19%
3
8%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
3
14%
10
28%
31-45
7
33%
4
11%
46-60
4
19%
7
19%
61-75
3
14%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1
Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1
Кротоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1
Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 24 12 10 2 40 - 20 46
2. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
3. Кремонезе Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
4. Брешия Заявка 24 12 8 4 37 - 24 44
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Беневенто Заявка 24 11 7 6 35 - 23 40
7. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
8. Перуджа Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
9. Фрозиноне Заявка 24 9 11 4 37 - 25 38
10. Читтаделла Заявка 24 9 8 7 26 - 25 35
11. Комо Заявка 24 8 10 6 32 - 29 34
12. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца Заявка 24 4 7 13 19 - 37 19
18. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
19. Кротоне Заявка 24 2 8 14 22 - 39 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
3. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
10. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
11. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
12. Брешия Заявка 12 3 6 3 17 - 16 15
13. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
14. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
15. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Лечче забивает с точки!
  • 48'
    УДАЛЕНИЕ! - Куомо Джузеппе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лечче 3:0 Кротоне онлайн


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