Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Читтаделла
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Беневенто
0'
8' Желтая карточка
Маццокко Давиде
19'

Ход матча

8'
Маццокко Давиде
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Беневенто
2.96
3.20
2.82
Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
18
Маттиоли
Алессандро
5
Дель
Фабро
Дарио
15
Фраре
Доменико
3
Бенедетти
Амедео
26
Паван
Никола
8
Маццокко
Давиде
20
Лариби
Карим
92
Бальдини
Энрико
11
Беретта
Джакомо
22
Оквонкво
Орджи
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
14
Фольякко
Алессандро
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
4
Акампора
Дженнаро
16
Импрота
Риккардо
19
Инсинье
Роберто
88
Форте
Франческо
8
Тельо
Андрес
Читтаделла
4-3-1-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Читтаделла
Беневенто

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

СB
4:1
СB
1:2
СB
4:1
СB
0:3
СB
1:2
СB
1:0
К
1:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:0
ЛПС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 7 0.29
Бальдини Энрико 7 (4) 0.29
Вита Алессио 3 0.13
Антонуччи Мирко 2 0.08
Беретта Джакомо 2 0.08
Бранка Симоне 2 0.08
Фраре Доменико 2 0.08
Адорни Давиде 1 0.04
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Тавернелли Камилло 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.42
Тельо Андрес 5 0.21
Инсинье Роберто 4 (1) 0.17
Барба Федерико 2 0.08
Ди Серио Джузеппе 2 0.08
Летиция Гаэтано 1 0.04
Акампора Дженнаро 1 0.04
Мончини Габриэле 1 0.04
Фулон Дам 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Импрота Риккардо 1 0.04
Вивиани Маттиа 1 0.04
Элия Сальваторе 1 0.04
Ионице Артур 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 7 1
Адорни Давиде 8 0
Тункара Мамаду 4 2
Бенедетти Амедео 7 0
Паван Никола 7 0
Кассандро Томмазо 7 0
Кастари Элхан 4 1
Антонуччи Мирко 5 0
Маттиоли Алессандро 5 0
Вита Алессио 3 0
Фраре Доменико 3 0
Пертиконе Романо 2 0
Доннарумма Даниэле 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Данци Андреа 2 0
Маццокко Давиде 2 0
Тавернелли Камилло 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Лариби Карим 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 7 0
Тельо Андрес 5 0
Вивиани Маттиа 5 0
Глик Камил 1 2
Ионице Артур 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Кало Джакомо 4 0
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Палеари Альберто 1 0
Фулон Дам 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
5
42%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
5
33%
2
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
2
18%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
5
45%
3
15%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
27%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
9%
4
20%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Забито

26
32
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 9
6
23%
4
13%
1-15
3
12%
7
22%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
8
31%
6
19%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
3
12%
5
16%
76-90

Пропущено

24
25
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
13%
4
16%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
2
8%
7
28%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
6
25%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1
Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1
Беневенто
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0
СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
2. Кремонезе Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
3. Лечче 0:0 Заявка 24 11 11 2 37 - 20 44
4. Брешия 0:0 Заявка 24 12 8 4 35 - 22 44
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
7. Беневенто 0:0 Заявка 24 10 8 6 34 - 23 38
8. Перуджа Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
9. Фрозиноне 0:0 Заявка 24 9 11 4 35 - 23 38
10. Читтаделла 0:0 Заявка 24 9 9 6 26 - 24 36
11. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
12. Комо 0:0 Заявка 24 7 11 6 30 - 28 32
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца 0:0 Заявка 24 4 8 12 18 - 35 20
18. Кротоне 0:0 Заявка 24 2 9 13 22 - 36 15
19. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче 0:0 Заявка 12 7 5 0 24 - 10 26
3. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто 0:0 Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла 0:0 Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
10. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
11. Комо 0:0 Заявка 12 3 6 3 12 - 10 15
12. Брешия 0:0 Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
13. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
14. Козенца 0:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
15. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
6. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Лечче 0:0 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8. Беневенто 0:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Комо 0:0 Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла 0:0 Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца 0:0 Заявка 12 0 6 6 7 - 21 6
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне 0:0 Заявка 12 0 4 8 9 - 19 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Маццокко Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Беневенто
2.96
3.20
2.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Читтаделла 0:0 Беневенто онлайн


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Беневенто

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