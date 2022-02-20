Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Читтаделла
0:1
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
8' Желтая карточка
Маццокко Давиде
19' Желтая карточка
Глик Камил
24' Желтая карточка
Фраре Доменико
66' Желтая карточка
Паван Никола
0:1
69' Гол
Импрота Риккардо
70' Желтая карточка
Импрота Риккардо
90' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
90' Желтая карточка
Маттиоли Алессандро
90' Желтая карточка
Фариас Диего
90' Красная карточка
Фариас Диего
90'+8
36
Кастари
Элхан
18
Маттиоли
Алессандро
5
Дель
Фабро
Дарио
15
Фраре
Доменико
3
Бенедетти
Амедео
26
Паван
Никола
8
Маццокко
Давиде
20
Лариби
Карим
92
Бальдини
Энрико
11
Беретта
Джакомо
22
Оквонкво
Орджи
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
14
Фольякко
Алессандро
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
4
Акампора
Дженнаро
16
Импрота
Риккардо
19
Инсинье
Роберто
88
Форте
Франческо
8
Тельо
Андрес
Читтаделла
4-3-1-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Читтаделла
Беневенто

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

СB
4:1
СB
1:2
СB
4:1
СB
0:3
СB
1:2
СB
1:0
К
1:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:0
ЛПС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 7 0.29
Бальдини Энрико 7 (4) 0.29
Вита Алессио 3 0.13
Антонуччи Мирко 2 0.08
Беретта Джакомо 2 0.08
Бранка Симоне 2 0.08
Фраре Доменико 2 0.08
Адорни Давиде 1 0.04
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Тавернелли Камилло 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.42
Тельо Андрес 5 0.21
Инсинье Роберто 4 (1) 0.17
Импрота Риккардо 2 0.08
Барба Федерико 2 0.08
Ди Серио Джузеппе 2 0.08
Летиция Гаэтано 1 0.04
Акампора Дженнаро 1 0.04
Мончини Габриэле 1 0.04
Фулон Дам 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Вивиани Маттиа 1 0.04
Элия Сальваторе 1 0.04
Ионице Артур 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 7 1
Адорни Давиде 8 0
Паван Никола 8 0
Тункара Мамаду 4 2
Бенедетти Амедео 7 0
Кассандро Томмазо 7 0
Маттиоли Алессандро 6 0
Кастари Элхан 4 1
Антонуччи Мирко 5 0
Фраре Доменико 4 0
Вита Алессио 3 0
Пертиконе Романо 2 0
Доннарумма Даниэле 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Данци Андреа 2 0
Маццокко Давиде 2 0
Тавернелли Камилло 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Лариби Карим 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 7 0
Глик Камил 2 2
Тельо Андрес 5 0
Вивиани Маттиа 5 0
Ионице Артур 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Кало Джакомо 4 0
Фариас Диего 1 1
Импрота Риккардо 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Палеари Альберто 1 0
Фулон Дам 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
5
38%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
5
45%
3
15%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
27%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
9%
4
20%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Забито

26
33
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
6
23%
4
12%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
8
31%
6
18%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
3
12%
5
15%
76-90

Пропущено

25
25
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
12%
4
16%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
2
8%
7
28%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
7
28%
2
8%
61-75
6
24%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1
Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1
Беневенто
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0
СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 24 12 10 2 40 - 20 46
2. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
3. Кремонезе Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
4. Брешия Заявка 24 12 8 4 37 - 24 44
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Беневенто Заявка 24 11 7 6 35 - 23 40
7. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
8. Перуджа Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
9. Фрозиноне Заявка 24 9 11 4 37 - 25 38
10. Читтаделла Заявка 24 9 8 7 26 - 25 35
11. Комо Заявка 24 8 10 6 32 - 29 34
12. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца Заявка 24 4 7 13 19 - 37 19
18. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
19. Кротоне Заявка 24 2 8 14 22 - 39 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
3. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
10. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
11. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
12. Брешия Заявка 12 3 6 3 17 - 16 15
13. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
14. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
15. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Фраре Доменико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Глик Камил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Маццокко Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Читтаделла 0:1 Беневенто онлайн


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