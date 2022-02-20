Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
8' Желтая карточкаМаццокко Давиде
19' Желтая карточкаГлик Камил
24' Желтая карточкаФраре Доменико
66' Желтая карточкаПаван Никола
0:1
69' ГолИмпрота Риккардо
70' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
90' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
90' Желтая карточкаМаттиоли Алессандро
90' Желтая карточкаФариас Диего
90' Красная карточкаФариас Диего
Ход матча
19'
24'
66'
69'
0:1
70'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 16
-
41 Владение мячом, % 59
26
Паван
Никола
20
Лариби
Карим
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фариас ДиегоНападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Читтаделла
Беневенто
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оквонкво Орджи
|7
|0.29
|Бальдини Энрико
|7 (4)
|0.29
|Вита Алессио
|3
|0.13
|Антонуччи Мирко
|2
|0.08
|Беретта Джакомо
|2
|0.08
|Бранка Симоне
|2
|0.08
|Фраре Доменико
|2
|0.08
|Адорни Давиде
|1
|0.04
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Бенедетти Амедео
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
|Тавернелли Камилло
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.42
|Тельо Андрес
|5
|0.21
|Инсинье Роберто
|4 (1)
|0.17
|Импрота Риккардо
|2
|0.08
|Барба Федерико
|2
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.08
|Летиция Гаэтано
|1
|0.04
|Акампора Дженнаро
|1
|0.04
|Мончини Габриэле
|1
|0.04
|Фулон Дам
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Вивиани Маттиа
|1
|0.04
|Элия Сальваторе
|1
|0.04
|Ионице Артур
|1
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|7
|1
|Адорни Давиде
|8
|0
|Паван Никола
|8
|0
|Тункара Мамаду
|4
|2
|Бенедетти Амедео
|7
|0
|Кассандро Томмазо
|7
|0
|Маттиоли Алессандро
|6
|0
|Кастари Элхан
|4
|1
|Антонуччи Мирко
|5
|0
|Фраре Доменико
|4
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Пертиконе Романо
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Данци Андреа
|2
|0
|Маццокко Давиде
|2
|0
|Тавернелли Камилло
|2
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Лариби Карим
|1
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Глик Камил
|2
|2
|Тельо Андрес
|5
|0
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Импрота Риккардо
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
5
38%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Забито
11
20
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
5
45%
3
15%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
27%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
9%
4
20%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Забито
26
33
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
6
23%
4
12%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
8
31%
6
18%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
3
12%
5
15%
76-90
Пропущено
25
25
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
12%
4
16%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
2
8%
7
28%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
7
28%
2
8%
61-75
6
24%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1
Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1
Беневенто
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0
СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|24
|12
|10
|2
|40 - 20
|46
|2.
|Пиза
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|32 - 19
|45
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|38 - 22
|45
|4.
|Брешия
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|37 - 24
|44
|5.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|36 - 26
|41
|6.
|Беневенто
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 23
|40
|7.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|8.
|Перуджа
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|27 - 20
|38
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|37 - 25
|38
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 25
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|32 - 29
|34
|12.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|13.
|Тернана
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|35 - 35
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|29 - 30
|28
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|19 - 37
|19
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|24 - 43
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|22 - 39
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|24
|2
|6
|16
|18 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|11.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|12.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 16
|15
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|14.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|15.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|16.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|4.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|7.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|8.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|11.
|Тернана
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|12.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|13.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3