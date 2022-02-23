Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Бенито Стирпе
15' Желтая карточкаБелломо Никола
23' Желтая карточкаДзампано Франческо
44' Желтая карточкаКоттали Маттео
Ход матча
15'
44'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
53 Владение мячом, % 47
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
20
Купиш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Marko Bozic
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
История личных встреч
Фрозиноне
Реджина
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|8
|0.32
|Зербин Алессио
|6
|0.24
|Гатти Федерико
|4
|0.16
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.12
|Дзампано Франческо
|2
|0.08
|Чано Камилло
|2
|0.08
|Канотто Луиджи
|2
|0.08
|Гарритано Лука
|2
|0.08
|Новакович Андрия
|2
|0.08
|Лулич Карло
|2
|0.08
|Риччи Матео
|1
|0.04
|Роден Маркус
|1
|0.04
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.04
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|7 (2)
|0.28
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.2
|Менез Жереми
|3
|0.12
|Ривас Ригоберто
|2
|0.08
|Белломо Никола
|1
|0.04
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.04
|Бьянки Николо
|1
|0.04
|Хетемай Перпарим
|1
|0.04
|Тумминелло Марко
|1
|0.04
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|8
|1
|Дзампано Франческо
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Риччи Матео
|6
|0
|Чано Камилло
|5
|0
|Болока Даниэль
|5
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Зербин Алессио
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|3
|0
|Шарпантье Габриэль
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|7
|1
|Кризетиг Лоренцо
|8
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|Хетемай Перпарим
|6
|0
|Бьянки Николо
|6
|0
|Белломо Никола
|4
|1
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Монтальто Адриано
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Federico Giraudo
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
10
59%
4
36%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
18%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
5
38%
4
29%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
19
12
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
5%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
5
26%
5
42%
61-75
4
21%
1
8%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
5
38%
3
20%
76-90
Забито
36
23
16 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
1
3%
3
13%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
14
39%
5
22%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
7
19%
5
22%
61-75
7
19%
3
13%
76-90
Пропущено
26
29
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
2
8%
4
14%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
7
27%
7
24%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
7
27%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0
Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2
Реджина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0
Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|38 - 24
|47
|2.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 22
|46
|4.
|Лечче
|0:1 Заявка
|25
|12
|10
|3
|40 - 21
|46
|5.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|6.
|Беневенто
|3:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|38 - 23
|43
|7.
|Перуджа
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|29 - 21
|41
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|25
|9
|12
|4
|37 - 25
|39
|9.
|Асколи
|0:1 Заявка
|25
|11
|6
|8
|35 - 30
|39
|10.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|27 - 25
|38
|11.
|Комо
|0:3 Заявка
|25
|8
|10
|7
|32 - 32
|34
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|22 - 30
|33
|13.
|Тернана
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|36 - 40
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 37
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 39
|23
|17.
|Козенца
|2:0 Заявка
|25
|5
|7
|13
|21 - 37
|22
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|24 - 43
|15
|19.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|25
|2
|8
|15
|22 - 41
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|25
|2
|6
|17
|19 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|0:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|3:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|18 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|8.
|Брешия
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|9.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|10.
|Комо
|0:3 Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|12.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|15.
|Козенца
|2:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|17.
|Асколи
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 15
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|5.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 13
|20
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|8.
|Беневенто
|3:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|9.
|Лечче
|0:1 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|10.
|Комо
|0:3 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 21
|17
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|12.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|17.
|Козенца
|2:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 23
|8
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3