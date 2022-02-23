  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
0:0
Перерыв

Стадион:
Реджина
0'
15' Желтая карточка
Белломо Никола
23' Желтая карточка
Дзампано Франческо
44' Желтая карточка
Коттали Маттео

Ход матча

15'
 
Белломо Никола
23'
Дзампано Франческо
 
44'
Коттали Маттео
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Реджина
1.60
4.30
7.03
Все Коэффициенты
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
88
Риччи
Матео
16
Гарритано
Лука
28
Чано
Камилло
9
Шарпантье
Габриэль
24
Зербин
Алессио
12
Микай
Алессандро
6
Лояконо
Джузеппе
2
Амионе
Бруно
17
Ди
Кьяра
Джанлука
27
Адьяпонг
Клод
10
Белломо
Никола
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
20
Купиш
Томаш
93
Тумминелло
Марко
16
Галабинов
Андрей
Фрозиноне
4-3-3
Реджина
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Реджина

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
0:4
СB
1:1
СB
2:1
К
2:4
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 8 0.32
Зербин Алессио 6 0.24
Гатти Федерико 4 0.16
Чичерелли Эмануэле 3 0.12
Дзампано Франческо 2 0.08
Чано Камилло 2 0.08
Канотто Луиджи 2 0.08
Гарритано Лука 2 0.08
Новакович Андрия 2 0.08
Лулич Карло 2 0.08
Риччи Матео 1 0.04
Роден Маркус 1 0.04
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.04
Трибуцци Алессио 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 7 (2) 0.28
Монтальто Адриано 5 (1) 0.2
Менез Жереми 3 0.12
Ривас Ригоберто 2 0.08
Белломо Никола 1 0.04
Ди Кьяра Джанлука 1 0.04
Бьянки Николо 1 0.04
Хетемай Перпарим 1 0.04
Тумминелло Марко 1 0.04
Кортиновис Алессандро 0 0
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 8 1
Дзампано Франческо 7 0
Коттали Маттео 7 0
Риччи Матео 6 0
Чано Камилло 5 0
Болока Даниэль 5 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Зербин Алессио 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Шиминьски Пшемыслав 3 0
Шарпантье Габриэль 3 0
Гарритано Лука 2 0
Канотто Луиджи 2 0
Новакович Андрия 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Роден Маркус 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 7 1
Кризетиг Лоренцо 8 0
Ди Кьяра Джанлука 7 0
Хетемай Перпарим 6 0
Бьянки Николо 6 0
Белломо Никола 4 1
Лояконо Джузеппе 4 0
Менез Жереми 2 1
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Монтальто Адриано 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Federico Giraudo 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Льотти Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
10
59%
4
36%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
5
38%
4
29%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

19
12
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
5%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
5
26%
5
42%
61-75
4
21%
1
8%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
5
38%
3
20%
76-90

Забито

36
23
16 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
1
3%
3
13%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
14
39%
5
22%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
7
19%
5
22%
61-75
7
19%
3
13%
76-90

Пропущено

26
29
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
2
8%
4
14%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
7
27%
7
24%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
7
27%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0
Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2
Реджина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0
Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 25 13 8 4 38 - 24 47
2. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
3. Кремонезе Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
4. Лечче 0:1 Заявка 25 12 10 3 40 - 21 46
5. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
6. Беневенто 3:0 Заявка 25 12 7 6 38 - 23 43
7. Перуджа Заявка 25 10 11 4 29 - 21 41
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 25 9 12 4 37 - 25 39
9. Асколи 0:1 Заявка 25 11 6 8 35 - 30 39
10. Читтаделла 1:0 Заявка 25 10 8 7 27 - 25 38
11. Комо 0:3 Заявка 25 8 10 7 32 - 32 34
12. Реджина 0:0 Заявка 25 9 6 10 22 - 30 33
13. Тернана Заявка 25 8 7 10 36 - 40 31
14. Парма Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 Заявка 25 6 9 10 31 - 37 27
16. Алессандрия Заявка 25 6 5 14 26 - 39 23
17. Козенца 2:0 Заявка 25 5 7 13 21 - 37 22
18. Виченца Виртус Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне 0:2 Заявка 25 2 8 15 22 - 41 14
20. Порденоне Заявка 25 2 6 17 19 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче 0:1 Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто 3:0 Заявка 13 7 3 3 24 - 13 24
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 4 7 2 18 - 12 19
7. Читтаделла 1:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
8. Брешия 1:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 16 18
9. Реджина 0:0 Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
10. Комо 0:3 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
12. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
13. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
14. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
15. Козенца 2:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
16. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
17. Асколи 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне 0:2 Заявка 13 2 5 6 13 - 19 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи 0:1 Заявка 13 8 2 3 23 - 15 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Читтаделла 1:0 Заявка 13 5 5 3 12 - 13 20
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
7. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
8. Беневенто 3:0 Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
9. Лечче 0:1 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
10. Комо 0:3 Заявка 13 4 5 4 18 - 21 17
11. Реджина 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 15 16
12. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
13. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Козенца 2:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 23 8
18. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне 0:2 Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Коттали Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Дзампано Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Белломо Никола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Реджина
1.60
4.30
7.03
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 Реджина онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фрозиноне
Реджина

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 