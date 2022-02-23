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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
1:0
Перерыв

Стадион:
Асколи
0'
1:0
19' Гол
Паласио Родриго
27' Желтая карточка
Боттегин Эрик
35' Желтая карточка
Бизоли Димитри

Ход матча

19'
Паласио Родриго
(Бизоли Димитри)
1:0
27'
 
Боттегин Эрик
35'
Бизоли Димитри
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Асколи
1.90
4.80
4.45
Все Коэффициенты
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
24
Ягелло
Филип
37
Лерис
Мехди
8
Паласио
Родриго
11
Баич
Риад
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
15
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
37
Майстро
Фабио
74
Цаджу
Франк
26
Бидуи
Софьян
Брешия
4-3-2-1
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Брешия
Асколи

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

9.5%
61.9%
28.6%
2 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

СB
2:3
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
3:1
СB
0:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:4
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 6 0.24
Трамони Маттео 5 (1) 0.2
Паласио Родриго 4 0.16
Бертаньоли Массимо 4 0.16
Баич Риад 3 (1) 0.12
Ягелло Филип 3 0.12
Лерис Мехди 2 0.08
Бизоли Димитри 2 0.08
Ван Де Лои Томми 2 0.08
Кистана Андреа 2 0.08
Айе Флориан 2 0.08
Паяч Марко 1 (1) 0.04
Чансельор Джон 1 0.04
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Бьянки Флавио 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.28
Бидуи Софьян 5 0.2
Шарич Дарио 3 0.12
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.12
Коллоколо Микеле 2 0.08
Майстро Фабио 2 0.08
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.08
Илиев Атанас 2 0.08
Боттегин Эрик 2 0.08
Баскиротто Федерико 2 0.08
Эрамо Мирко 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Феличоли Джанфилиппо 1 0.04
Цаджу Франк 1 0.04
Риччи Федерико 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Фаласко Никола 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 6 0
Паяч Марко 5 0
Кистана Андреа 5 0
Чансельор Джон 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Морео Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Трамони Маттео 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Проя Федерико 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Уар Матье 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 8 0
Шарич Дарио 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Боттегин Эрик 4 1
Дионизи Федерико 5 0
Сальви Алессандро 3 1
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Калигара Фабрицио 4 0
Бидуи Софьян 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Цаджу Франк 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Леали Никола 1 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Майстро Фабио 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
24
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
12%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
3
18%
5
21%
61-75
7
41%
3
13%
76-90

Пропущено

16
13
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
1
8%
76-90

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
10%
1
9%
1-15
4
20%
5
45%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
16
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
50%
2
13%
16-30
2
25%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
1
13%
1
6%
76-90

Забито

37
35
16 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
4
11%
5
14%
1-15
4
11%
8
23%
16-30
8
22%
6
17%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
6
16%
7
20%
61-75
11
30%
30%
3
9%
76-90

Пропущено

24
29
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
2
8%
3
10%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
4
17%
8
28%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
5
21%
6
21%
61-75
6
25%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0
Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2
Асколи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1
Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 25 13 8 4 38 - 24 47
2. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
3. Кремонезе Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
4. Лечче 0:1 Заявка 25 12 10 3 40 - 21 46
5. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
6. Беневенто 3:0 Заявка 25 12 7 6 38 - 23 43
7. Перуджа Заявка 25 10 11 4 29 - 21 41
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 25 9 12 4 37 - 25 39
9. Асколи 0:1 Заявка 25 11 6 8 35 - 30 39
10. Читтаделла 1:0 Заявка 25 10 8 7 27 - 25 38
11. Комо 0:3 Заявка 25 8 10 7 32 - 32 34
12. Реджина 0:0 Заявка 25 9 6 10 22 - 30 33
13. Тернана Заявка 25 8 7 10 36 - 40 31
14. Парма Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 Заявка 25 6 9 10 31 - 37 27
16. Алессандрия Заявка 25 6 5 14 26 - 39 23
17. Козенца 2:0 Заявка 25 5 7 13 21 - 37 22
18. Виченца Виртус Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне 0:2 Заявка 25 2 8 15 22 - 41 14
20. Порденоне Заявка 25 2 6 17 19 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче 0:1 Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто 3:0 Заявка 13 7 3 3 24 - 13 24
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 4 7 2 18 - 12 19
7. Читтаделла 1:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
8. Брешия 1:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 16 18
9. Реджина 0:0 Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
10. Комо 0:3 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
12. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
13. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
14. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
15. Козенца 2:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
16. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
17. Асколи 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне 0:2 Заявка 13 2 5 6 13 - 19 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи 0:1 Заявка 13 8 2 3 23 - 15 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Читтаделла 1:0 Заявка 13 5 5 3 12 - 13 20
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
7. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
8. Беневенто 3:0 Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
9. Лечче 0:1 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
10. Комо 0:3 Заявка 13 4 5 4 18 - 21 17
11. Реджина 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 15 16
12. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
13. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Козенца 2:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 23 8
18. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне 0:2 Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Бизоли Димитри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Боттегин Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Паласио Родриго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Асколи
1.90
4.80
4.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 1:0 Асколи онлайн


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Брешия
Асколи

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