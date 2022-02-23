Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Марио Ригамонти
1:0
19' ГолПаласио Родриго
27' Желтая карточкаБоттегин Эрик
35' Желтая карточкаБизоли Димитри
Ход матча
19'
27'
35'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
51 Владение мячом, % 49
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
30
Шарич
Дарио
74
Цаджу
Франк
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
История личных встреч
Брешия
Асколи
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
9.5%
61.9%
28.6%
2 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|6
|0.24
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.2
|Паласио Родриго
|4
|0.16
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.16
|Баич Риад
|3 (1)
|0.12
|Ягелло Филип
|3
|0.12
|Лерис Мехди
|2
|0.08
|Бизоли Димитри
|2
|0.08
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.08
|Кистана Андреа
|2
|0.08
|Айе Флориан
|2
|0.08
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.04
|Чансельор Джон
|1
|0.04
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
|Бьянки Флавио
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.28
|Бидуи Софьян
|5
|0.2
|Шарич Дарио
|3
|0.12
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.12
|Коллоколо Микеле
|2
|0.08
|Майстро Фабио
|2
|0.08
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.08
|Илиев Атанас
|2
|0.08
|Боттегин Эрик
|2
|0.08
|Баскиротто Федерико
|2
|0.08
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.04
|Цаджу Франк
|1
|0.04
|Риччи Федерико
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|6
|0
|Паяч Марко
|5
|0
|Кистана Андреа
|5
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Трамони Маттео
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Шарич Дарио
|5
|1
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Боттегин Эрик
|4
|1
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Калигара Фабрицио
|4
|0
|Бидуи Софьян
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
24
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
12%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
3
18%
5
21%
61-75
7
41%
3
13%
76-90
Пропущено
16
13
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
1
8%
76-90
Забито
20
11
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
10%
1
9%
1-15
4
20%
5
45%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
16
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
50%
2
13%
16-30
2
25%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
1
13%
1
6%
76-90
Забито
37
35
16 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
4
11%
5
14%
1-15
4
11%
8
23%
16-30
8
22%
6
17%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
6
16%
7
20%
61-75
11
30%
30%
3
9%
76-90
Пропущено
24
29
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
2
8%
3
10%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
4
17%
8
28%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
5
21%
6
21%
61-75
6
25%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0
Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2
Асколи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1
Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|38 - 24
|47
|2.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 22
|46
|4.
|Лечче
|0:1 Заявка
|25
|12
|10
|3
|40 - 21
|46
|5.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|6.
|Беневенто
|3:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|38 - 23
|43
|7.
|Перуджа
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|29 - 21
|41
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|25
|9
|12
|4
|37 - 25
|39
|9.
|Асколи
|0:1 Заявка
|25
|11
|6
|8
|35 - 30
|39
|10.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|27 - 25
|38
|11.
|Комо
|0:3 Заявка
|25
|8
|10
|7
|32 - 32
|34
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|22 - 30
|33
|13.
|Тернана
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|36 - 40
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 37
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 39
|23
|17.
|Козенца
|2:0 Заявка
|25
|5
|7
|13
|21 - 37
|22
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|24 - 43
|15
|19.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|25
|2
|8
|15
|22 - 41
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|25
|2
|6
|17
|19 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|0:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|3:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|18 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|8.
|Брешия
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|9.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|10.
|Комо
|0:3 Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|12.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|15.
|Козенца
|2:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|17.
|Асколи
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 15
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|5.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 13
|20
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|8.
|Беневенто
|3:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|9.
|Лечче
|0:1 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|10.
|Комо
|0:3 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 21
|17
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|12.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|17.
|Козенца
|2:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 23
|8
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3