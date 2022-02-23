Италия: Серия B 2021-2022
0:1
30' ГолЛора Гаэтан
41' Желтая карточкаКасо Джузеппе
0:2
45' ГолРиджионе Микеле
Ход матча
30'
0:1
41'
45'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
49 Владение мячом, % 51
29
Сала
Марко
14
Калапай
Лука
99
Марич
Мирко
92
Шитум
Марио
95
Лора
Гаэтан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Сала МаркоЗащитник
-
14 Калапай ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Кротоне
Козенца
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.24
|Марич Мирко
|5 (3)
|0.2
|Каргбо Аугустус
|2
|0.08
|Канестрелли Симоне
|2
|0.08
|Бенали Ахмед
|2 (1)
|0.08
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.04
|Борелло Джузеппе
|1
|0.04
|Донса Годфред
|1
|0.04
|Маррас Мануэль
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Сала Марко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.2
|Касо Джузеппе
|4
|0.16
|Шитум Марио
|2
|0.08
|Карраро Марко
|2
|0.08
|Миллико Винченцо
|2
|0.08
|Кампорезе Микеле
|1
|0.04
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.04
|Лора Гаэтан
|1
|0.04
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
Карточки
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|5
|1
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Эстевес Науэль
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|1
|Могос Василе
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Авуа Теофилус
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Скиро Томас
|0
|1
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Големич Владимир
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|3
|1
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Карраро Марко
|4
|0
|Риджионе Микеле
|3
|0
|Миллико Винченцо
|3
|0
|Си Санаси
|3
|0
|Касо Джузеппе
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Джербо Альберто
|2
|0
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Вока Идриз
|0
|1
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Матосевич Кристьян
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
17 Не забивали 16
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
5
63%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
17
23
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
12%
5
22%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
2
12%
5
22%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
1
11%
3
33%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
8
36%
2
13%
31-45
2
9%
6
38%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
4
18%
3
18%
1-15
5
23%
2
12%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
8
47%
61-75
6
27%
4
24%
76-90
Пропущено
39
39
22 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 20
3
8%
8
21%
1-15
7
18%
4
10%
16-30
12
31%
6
15%
31-45
5
13%
10
26%
46-60
7
18%
4
10%
61-75
5
13%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кротоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0
Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0
Козенца
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0
Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|38 - 24
|47
|2.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 22
|46
|4.
|Лечче
|0:1 Заявка
|25
|12
|10
|3
|40 - 21
|46
|5.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|6.
|Беневенто
|3:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|38 - 23
|43
|7.
|Перуджа
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|29 - 21
|41
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|25
|9
|12
|4
|37 - 25
|39
|9.
|Асколи
|0:1 Заявка
|25
|11
|6
|8
|35 - 30
|39
|10.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|27 - 25
|38
|11.
|Комо
|0:3 Заявка
|25
|8
|10
|7
|32 - 32
|34
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|22 - 30
|33
|13.
|Тернана
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|36 - 40
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 37
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 39
|23
|17.
|Козенца
|2:0 Заявка
|25
|5
|7
|13
|21 - 37
|22
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|24 - 43
|15
|19.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|25
|2
|8
|15
|22 - 41
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|25
|2
|6
|17
|19 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|0:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|3:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|18 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|8.
|Брешия
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|9.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|10.
|Комо
|0:3 Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|12.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|15.
|Козенца
|2:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|17.
|Асколи
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 15
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|5.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 13
|20
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|8.
|Беневенто
|3:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|9.
|Лечче
|0:1 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|10.
|Комо
|0:3 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 21
|17
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|12.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|17.
|Козенца
|2:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 23
|8
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3