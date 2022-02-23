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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
3:3
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
0:1
30' Гол
Лора Гаэтан
41' Желтая карточка
Касо Джузеппе
0:2
45' Гол
Риджионе Микеле
1:2
52' Гол
Марич Мирко
55' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
2:2
56' Пенальти
Марич Мирко
58' Желтая карточка
Вяйсянен Саули
60' Желтая карточка
Льотти Даниэле
2:3
63' Гол
Льотти Даниэле
74' Желтая карточка
Авуа Теофилус
85' Желтая карточка
Шитум Марио
88' Желтая карточка
Риджионе Микеле
3:3
90' Гол
Марич Мирко
90' Желтая карточка
Сала Марко
90' Желтая карточка
Каргбо Аугустус
90'+6
22
Саро
Джанлука
27
Неделчару
Ионуц
5
Големич
Владимир
29
Сала
Марко
14
Калапай
Лука
8
Эстевес
Науэль
86
Авуа
Теофилус
23
Джаннотти
Паскуале
28
Борелло
Джузеппе
99
Марич
Мирко
9
Мулаттьери
Самуэле
26
Вигорито
Мауро
23
Кампорезе
Микеле
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
92
Шитум
Марио
36
Конголо
Родни
19
Пальмьеро
Лука
77
Ндой
Эмануэле
94
Льотти
Даниэле
95
Лора
Гаэтан
10
Касо
Джузеппе
Кротоне
3-4-2-1
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Кротоне
Козенца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марич Мирко 8 (4) 0.32
Мулаттьери Самуэле 6 0.24
Каргбо Аугустус 2 0.08
Канестрелли Симоне 2 0.08
Бенали Ахмед 2 (1) 0.08
Дзанеллато Никколо 1 0.04
Борелло Джузеппе 1 0.04
Донса Годфред 1 0.04
Маррас Мануэль 1 0.04
Неделчару Ионуц 1 0.04
Эстевес Науэль 0 0
Сала Марко 0 0
Могос Василе 0 0
Вулич Милош 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Ювара Муса 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.2
Касо Джузеппе 4 0.16
Шитум Марио 2 0.08
Карраро Марко 2 0.08
Миллико Винченцо 2 0.08
Льотти Даниэле 1 0.04
Кампорезе Микеле 1 0.04
Риджионе Микеле 1 0.04
Тиритиельо Андреа 1 0.04
Лора Гаэтан 1 0.04
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0

Карточки

Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 5 1
Джаннотти Паскуале 4 1
Молина Сальваторе 4 0
Неделчару Ионуц 4 0
Эстевес Науэль 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Сала Марко 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Авуа Теофилус 3 0
Куомо Джузеппе 1 1
Каргбо Аугустус 1 1
Могос Василе 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Скиро Томас 0 1
Донса Годфред 1 0
Големич Владимир 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 3 1
Риджионе Микеле 4 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Карраро Марко 4 0
Касо Джузеппе 4 0
Миллико Винченцо 3 0
Си Санаси 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Вяйсянен Саули 2 0
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Вока Идриз 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Матосевич Кристьян 1 0
Гори Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
6
55%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

20
26
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
10%
5
19%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
3
15%
6
23%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
2
10%
6
23%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
11%
3
33%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
8
36%
2
13%
31-45
2
9%
6
38%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Забито

25
20
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
4
16%
3
15%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
9
45%
61-75
7
28%
4
20%
76-90

Пропущено

42
42
24 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 21
3
7%
8
19%
1-15
8
19%
4
10%
16-30
13
31%
6
14%
31-45
5
12%
12
29%
46-60
8
19%
4
10%
61-75
5
12%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кротоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0
Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0
Козенца
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0
Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 25 13 8 4 39 - 24 47
2. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
3. Кремонезе Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
4. Лечче Заявка 25 12 10 3 41 - 22 46
5. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
6. Беневенто Заявка 25 12 7 6 40 - 23 43
7. Перуджа Заявка 25 10 11 4 29 - 21 41
8. Фрозиноне Заявка 25 10 11 4 40 - 25 41
9. Асколи Заявка 25 11 6 8 35 - 31 39
10. Читтаделла Заявка 25 10 8 7 28 - 26 38
11. Комо Заявка 25 8 10 7 32 - 34 34
12. Реджина Заявка 25 9 5 11 22 - 33 32
13. Тернана Заявка 25 8 7 10 36 - 40 31
14. Парма Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 Заявка 25 6 9 10 31 - 37 27
16. Алессандрия Заявка 25 6 5 14 26 - 39 23
17. Козенца Заявка 25 4 8 13 22 - 40 20
18. Виченца Виртус Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне Заявка 25 2 9 14 25 - 42 15
20. Порденоне Заявка 25 2 6 17 19 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 13 7 3 3 26 - 13 24
6. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
7. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
8. Брешия Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
9. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
10. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
12. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
13. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
14. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
15. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
16. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
6. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
7. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
8. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
9. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
10. Комо Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Риджионе Микеле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Касо Джузеппе получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Ндой Эмануэле уходит с поля. Карраро Марко выходит вместо него
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Gaetan Laura бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кротоне 3:3 Козенца онлайн


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