Италия: Серия B 2021-2022
3:0
Перерыв
Стадион: Чиро Вигорито
4' Желтая карточкаБланко Алехандро
6' Желтая карточкаСолини Маттео
11' Вторая желтая карточкаСолини Маттео
1:0
12' ПенальтиФорте Франческо
2:0
21' ПенальтиИнсинье Роберто
33' Желтая карточкаБертончини Давиде
3:0
38' ГолИнсинье Роберто
Ход матча
11'
12'
1:0
21'
2:0
38'
3:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
58 Владение мячом, % 42
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
История личных встреч
Беневенто
Комо
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.4
|Инсинье Роберто
|6 (2)
|0.24
|Тельо Андрес
|5
|0.2
|Импрота Риккардо
|2
|0.08
|Барба Федерико
|2
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.08
|Летиция Гаэтано
|1
|0.04
|Акампора Дженнаро
|1
|0.04
|Мончини Габриэле
|1
|0.04
|Фулон Дам
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Вивиани Маттиа
|1
|0.04
|Элия Сальваторе
|1
|0.04
|Ионице Артур
|1
|0.04
|Форте Франческо
|1 (1)
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|7 (5)
|0.28
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.2
|Ла Гумина Антонино
|5 (1)
|0.2
|Беллемо Алессандро
|4
|0.16
|Виньяли Лука
|3
|0.12
|Габриеллони Алессандро
|3
|0.12
|Иовин Алессио
|1
|0.04
|Арригони Томмазо
|1
|0.04
|Париджини Витторио
|1
|0.04
|Иоанну Николас
|1
|0.04
|Солини Маттео
|1
|0.04
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Глик Камил
|2
|2
|Тельо Андрес
|5
|0
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Импрота Риккардо
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Арригони Томмазо
|6
|0
|Париджини Витторио
|6
|0
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Черри Альберто
|3
|1
|Солини Маттео
|3
|1
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Бертончини Давиде
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
19
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
3
15%
3
16%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
4
20%
5
26%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
14%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Забито
13
15
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
8%
5
33%
1-15
5
38%
3
20%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Забито
33
34
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
4
12%
8
24%
1-15
7
21%
5
15%
16-30
5
15%
3
9%
31-45
6
18%
7
21%
46-60
6
18%
4
12%
61-75
5
15%
7
21%
76-90
Пропущено
25
27
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 19
4
16%
5
19%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
7
28%
5
19%
31-45
5
20%
3
11%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
7
28%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0
Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1
Комо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1
Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|38 - 24
|47
|2.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 22
|46
|4.
|Лечче
|0:1 Заявка
|25
|12
|10
|3
|40 - 21
|46
|5.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|6.
|Беневенто
|3:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|38 - 23
|43
|7.
|Перуджа
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|29 - 21
|41
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|25
|9
|12
|4
|37 - 25
|39
|9.
|Асколи
|0:1 Заявка
|25
|11
|6
|8
|35 - 30
|39
|10.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|27 - 25
|38
|11.
|Комо
|0:3 Заявка
|25
|8
|10
|7
|32 - 32
|34
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|22 - 30
|33
|13.
|Тернана
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|36 - 40
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 37
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 39
|23
|17.
|Козенца
|2:0 Заявка
|25
|5
|7
|13
|21 - 37
|22
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|24 - 43
|15
|19.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|25
|2
|8
|15
|22 - 41
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|25
|2
|6
|17
|19 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|0:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|3:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|18 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|8.
|Брешия
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|9.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|10.
|Комо
|0:3 Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|12.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|15.
|Козенца
|2:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|17.
|Асколи
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 15
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|5.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 13
|20
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|8.
|Беневенто
|3:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|9.
|Лечче
|0:1 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|10.
|Комо
|0:3 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 21
|17
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|12.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|17.
|Козенца
|2:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 23
|8
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3