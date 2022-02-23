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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
5:0
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
4' Желтая карточка
Бланко Алехандро
6' Желтая карточка
Солини Маттео
11' Вторая желтая карточка
Солини Маттео
1:0
12' Пенальти
Форте Франческо
2:0
21' Пенальти
Инсинье Роберто
33' Желтая карточка
Бертончини Давиде
3:0
38' Гол
Инсинье Роберто
4:0
49' Гол
Форте Франческо
5:0
62' Гол
Акампора Дженнаро
70' Желтая карточка
Талия Анджело
90'+1
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
14
Фольякко
Алессандро
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
4
Акампора
Дженнаро
16
Импрота
Риккардо
19
Инсинье
Роберто
88
Форте
Франческо
8
Тельо
Андрес
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
5
Бертончини
Давиде
4
Солини
Маттео
33
Каньяно
Андреа
55
Пели
Лоренцо
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
19
Бланко
Алехандро
9
Габриеллони
Алессандро
72
Глиоцци
Этторе
Беневенто
4-3-3
Комо
4-4-2

История личных встреч

Беневенто
Комо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
ЛПП
1:2
СCA
1:0
СCA
2:1
СCA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.4
Инсинье Роберто 6 (2) 0.24
Тельо Андрес 5 0.2
Акампора Дженнаро 2 0.08
Импрота Риккардо 2 0.08
Барба Федерико 2 0.08
Ди Серио Джузеппе 2 0.08
Форте Франческо 2 (1) 0.08
Летиция Гаэтано 1 0.04
Мончини Габриэле 1 0.04
Фулон Дам 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Вивиани Маттиа 1 0.04
Элия Сальваторе 1 0.04
Ионице Артур 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 7 (5) 0.28
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.2
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.2
Беллемо Алессандро 4 0.16
Виньяли Лука 3 0.12
Габриеллони Алессандро 3 0.12
Иовин Алессио 1 0.04
Арригони Томмазо 1 0.04
Париджини Витторио 1 0.04
Иоанну Николас 1 0.04
Солини Маттео 1 0.04
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 7 0
Глик Камил 2 2
Тельо Андрес 5 0
Вивиани Маттиа 5 0
Ионице Артур 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Кало Джакомо 4 0
Фариас Диего 1 1
Импрота Риккардо 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Палеари Альберто 1 0
Фулон Дам 1 0
Талия Анджело 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 7 0
Арригони Томмазо 6 0
Париджини Витторио 6 0
Беллемо Алессандро 6 0
Виньяли Лука 4 1
Черри Альберто 3 1
Солини Маттео 3 1
Кабаши Элвис 3 0
Иоанну Николас 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Бертончини Давиде 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
19
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
4
16%
3
16%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
6
24%
3
16%
61-75
4
16%
5
26%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
14%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
29%
4
18%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Забито

13
15
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
8%
5
33%
1-15
5
38%
3
20%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Забито

38
34
19 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
5
13%
8
24%
1-15
8
21%
5
15%
16-30
6
16%
3
9%
31-45
7
18%
7
21%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
5
13%
7
21%
76-90

Пропущено

25
32
11 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 20
4
16%
6
19%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
7
28%
6
19%
31-45
5
20%
4
13%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
7
28%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0
Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1
Комо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1
Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 25 13 8 4 39 - 24 47
2. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
3. Кремонезе Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
4. Лечче Заявка 25 12 10 3 41 - 22 46
5. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
6. Беневенто Заявка 25 12 7 6 40 - 23 43
7. Перуджа Заявка 25 10 11 4 29 - 21 41
8. Фрозиноне Заявка 25 10 11 4 40 - 25 41
9. Асколи Заявка 25 11 6 8 35 - 31 39
10. Читтаделла Заявка 25 10 8 7 28 - 26 38
11. Комо Заявка 25 8 10 7 32 - 34 34
12. Реджина Заявка 25 9 5 11 22 - 33 32
13. Тернана Заявка 25 8 7 10 36 - 40 31
14. Парма Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 Заявка 25 6 9 10 31 - 37 27
16. Алессандрия Заявка 25 6 5 14 26 - 39 23
17. Козенца Заявка 25 4 8 13 22 - 40 20
18. Виченца Виртус Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне Заявка 25 2 9 14 25 - 42 15
20. Порденоне Заявка 25 2 6 17 19 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 13 7 3 3 26 - 13 24
6. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
7. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
8. Брешия Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
9. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
10. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
12. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
13. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
14. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
15. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
16. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
6. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
7. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
8. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
9. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
10. Комо Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
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