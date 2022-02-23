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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
0:1
Перерыв

Стадион:
Читтаделла
0'
0:1
1' Гол
Антонуччи Мирко
20' Желтая карточка
Листковски Марчин
34' Желтая карточка
Доннарумма Даниэле
44' Желтая карточка
Мастрантонио Валерио

Ход матча

1'
0:1
Антонуччи Мирко
20'
Листковски Марчин
 
34'
 
Доннарумма Даниэле
44'
 
Мастрантонио Валерио

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Читтаделла
4.05
3.66
6.07
Все Коэффициенты
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
25
Галло
Антонино
42
Юлманд
Мортен
27
Стрефецца
Габриэль
37
Майер
Жан
8
Гарджуло
Марио
19
Листковски
Марчин
9
Кода
Массимо
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
2
Пертиконе
Романо
6
Висентин
Сантьяго
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
29
Мастрантонио
Валерио
48
Антонуччи
Мирко
9
Тункара
Мамаду
92
Бальдини
Энрико
Лечче
4-1-4-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Лечче
Читтаделла

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СB
1:2
СB
1:3
СB
2:2
СB
4:1
СB
1:1
СB
1:5
СB
3:0
СCA
1:1
СCA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 12 (3) 0.48
Стрефецца Габриэль 10 0.4
Ди Мариано Франческо 4 0.16
Гарджуло Марио 3 0.12
Майер Жан 2 0.08
Листковски Марчин 2 0.08
Родригес Пабло 1 0.04
Туиа Алессандро 1 0.04
Дермаку Кастриот 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Галло Антонино 1 0.04
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Юлманд Мортен 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 7 0.28
Бальдини Энрико 7 (4) 0.28
Антонуччи Мирко 3 0.12
Вита Алессио 3 0.12
Беретта Джакомо 2 0.08
Бранка Симоне 2 0.08
Фраре Доменико 2 0.08
Адорни Давиде 1 0.04
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Тавернелли Камилло 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 6 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Гарджуло Марио 4 0
Майер Жан 3 0
Дермаку Кастриот 3 0
Родригес Пабло 2 0
Туиа Алессандро 2 0
Калабрези Артуро 2 0
Баррека Антонио 2 0
Листковски Марчин 2 0
Галло Антонино 2 0
Кода Массимо 1 0
Рагуза Антонио 1 0
Блен Алексис 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 7 1
Адорни Давиде 8 0
Паван Никола 8 0
Тункара Мамаду 4 2
Бенедетти Амедео 7 0
Кассандро Томмазо 7 0
Маттиоли Алессандро 6 0
Кастари Элхан 4 1
Антонуччи Мирко 5 0
Фраре Доменико 4 0
Вита Алессио 3 0
Пертиконе Романо 2 0
Доннарумма Даниэле 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Данци Андреа 2 0
Маццокко Давиде 2 0
Тавернелли Камилло 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Лариби Карим 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Куппоне Луиджи 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
11
19 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
15%
5
45%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
11
42%
0
0%
31-45
3
12%
3
27%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
2
8%
1
9%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
27%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
31%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Забито

39
26
26 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
8
21%
6
23%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
11
28%
3
12%
31-45
4
10%
8
31%
46-60
3
8%
3
12%
61-75
6
15%
3
12%
76-90

Пропущено

21
25
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
4
19%
3
12%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
7
33%
2
8%
46-60
4
19%
7
28%
61-75
3
14%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1
Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0
Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 25 13 8 4 38 - 24 47
2. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
3. Кремонезе Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
4. Лечче 0:1 Заявка 25 12 10 3 40 - 21 46
5. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
6. Беневенто 3:0 Заявка 25 12 7 6 38 - 23 43
7. Перуджа Заявка 25 10 11 4 29 - 21 41
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 25 9 12 4 37 - 25 39
9. Асколи 0:1 Заявка 25 11 6 8 35 - 30 39
10. Читтаделла 1:0 Заявка 25 10 8 7 27 - 25 38
11. Комо 0:3 Заявка 25 8 10 7 32 - 32 34
12. Реджина 0:0 Заявка 25 9 6 10 22 - 30 33
13. Тернана Заявка 25 8 7 10 36 - 40 31
14. Парма Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 Заявка 25 6 9 10 31 - 37 27
16. Алессандрия Заявка 25 6 5 14 26 - 39 23
17. Козенца 2:0 Заявка 25 5 7 13 21 - 37 22
18. Виченца Виртус Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне 0:2 Заявка 25 2 8 15 22 - 41 14
20. Порденоне Заявка 25 2 6 17 19 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче 0:1 Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто 3:0 Заявка 13 7 3 3 24 - 13 24
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 4 7 2 18 - 12 19
7. Читтаделла 1:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
8. Брешия 1:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 16 18
9. Реджина 0:0 Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
10. Комо 0:3 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
12. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
13. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
14. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
15. Козенца 2:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
16. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
17. Асколи 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне 0:2 Заявка 13 2 5 6 13 - 19 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи 0:1 Заявка 13 8 2 3 23 - 15 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Читтаделла 1:0 Заявка 13 5 5 3 12 - 13 20
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
7. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
8. Беневенто 3:0 Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
9. Лечче 0:1 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
10. Комо 0:3 Заявка 13 4 5 4 18 - 21 17
11. Реджина 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 15 16
12. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
13. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Козенца 2:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 23 8
18. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне 0:2 Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
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