Италия: Серия B 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
0:1
1' ГолАнтонуччи Мирко
20' Желтая карточкаЛистковски Марчин
34' Желтая карточкаДоннарумма Даниэле
44' Желтая карточкаМастрантонио Валерио
50' Желтая карточкаВисентин Сантьяго
61' Желтая карточкаАнтонуччи Мирко
0:2
65' ГолТункара Мамаду
74' Желтая карточкаПертиконе Романо
1:2
88' ГолКода Массимо
90' Желтая карточкаРагуза Антонио
Ход матча
1'
0:1
61'
65'
0:2
74'
88'
1:2
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 21
-
61 Владение мячом, % 39
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Лечче
Читтаделла
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|13 (3)
|0.52
|Стрефецца Габриэль
|10
|0.4
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.16
|Гарджуло Марио
|3
|0.12
|Майер Жан
|2
|0.08
|Листковски Марчин
|2
|0.08
|Родригес Пабло
|1
|0.04
|Туиа Алессандро
|1
|0.04
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|Галло Антонино
|1
|0.04
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оквонкво Орджи
|7
|0.28
|Бальдини Энрико
|7 (4)
|0.28
|Антонуччи Мирко
|3
|0.12
|Вита Алессио
|3
|0.12
|Беретта Джакомо
|2
|0.08
|Бранка Симоне
|2
|0.08
|Фраре Доменико
|2
|0.08
|Тункара Мамаду
|1
|0.04
|Адорни Давиде
|1
|0.04
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Бенедетти Амедео
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
|Тавернелли Камилло
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Гарджуло Марио
|4
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Рагуза Антонио
|2
|0
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Листковски Марчин
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|7
|1
|Адорни Давиде
|8
|0
|Паван Никола
|8
|0
|Тункара Мамаду
|4
|2
|Бенедетти Амедео
|7
|0
|Кассандро Томмазо
|7
|0
|Антонуччи Мирко
|6
|0
|Маттиоли Алессандро
|6
|0
|Кастари Элхан
|4
|1
|Фраре Доменико
|4
|0
|Пертиконе Романо
|3
|0
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Данци Андреа
|2
|0
|Маццокко Давиде
|2
|0
|Тавернелли Камилло
|2
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Лариби Карим
|1
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Висентин Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
13
19 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
4
15%
6
46%
1-15
4
15%
2
15%
16-30
11
41%
0
0%
31-45
3
11%
3
23%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
3
11%
1
8%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
31%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
29%
61-75
2
15%
5
36%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
4
31%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Забито
40
28
26 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
8
20%
7
25%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
11
28%
3
11%
31-45
4
10%
8
29%
46-60
3
8%
4
14%
61-75
7
18%
3
11%
76-90
Пропущено
23
26
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
5
22%
3
12%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
7
30%
2
8%
46-60
5
22%
7
27%
61-75
3
13%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1
Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4
Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|39 - 24
|47
|2.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 22
|46
|4.
|Лечче
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|41 - 22
|46
|5.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|6.
|Беневенто
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 23
|43
|7.
|Перуджа
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|29 - 21
|41
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|40 - 25
|41
|9.
|Асколи
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|35 - 31
|39
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|28 - 26
|38
|11.
|Комо
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|32 - 34
|34
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|22 - 33
|32
|13.
|Тернана
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|36 - 40
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 37
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 39
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|22 - 40
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|24 - 43
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|25 - 42
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|25
|2
|6
|17
|19 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|8.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|10.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|12.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|8.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|10.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3