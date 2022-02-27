Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: U-Power Stadium
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
52 Владение мячом, % 48
10
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Монца
Лечче
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|8
|0.31
|Валоти Матиа
|7 (3)
|0.27
|Колпани Андреа
|5
|0.19
|Гюткьяр Кристиан
|4
|0.15
|Чиурриа Патрик
|3
|0.12
|Мачин Хосе
|3
|0.12
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0.08
|Маццители Лука
|2 (1)
|0.08
|Сампиризи Марио
|2
|0.08
|Аугусто Карлос
|2
|0.08
|Рамирес Гастон
|1
|0.04
|Перейра Педру II
|0
|0
|Марроне Лука
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|13 (3)
|0.5
|Стрефецца Габриэль
|10
|0.38
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.15
|Гарджуло Марио
|3
|0.12
|Майер Жан
|2
|0.08
|Листковски Марчин
|2
|0.08
|Родригес Пабло
|1
|0.04
|Туиа Алессандро
|1
|0.04
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|Галло Антонино
|1
|0.04
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|7
|1
|Марроне Лука
|6
|1
|Валоти Матиа
|6
|0
|Кальдирола Лука
|3
|1
|Сампиризи Марио
|3
|1
|Перейра Педру II
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|1
|Мота Дани
|3
|0
|Мачин Хосе
|3
|0
|Колпани Андреа
|3
|0
|Аугусто Карлос
|3
|0
|Донати Джулио
|2
|0
|Барберис Андреа
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Бетелла Давиде
|2
|0
|Палетта Габриэль
|1
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Рамирес Гастон
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Гарджуло Марио
|4
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Рагуза Антонио
|2
|0
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Листковски Марчин
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
13
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
6
23%
4
31%
1-15
3
12%
3
23%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
9
35%
4
31%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
5
50%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Забито
15
27
7 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
0
0%
4
15%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
4
27%
11
41%
31-45
4
27%
3
11%
46-60
3
20%
2
7%
61-75
1
7%
3
11%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
25%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
5
31%
3
23%
61-75
1
6%
2
15%
76-90
Забито
41
40
18 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 16
3 Не забивали 5
6
15%
8
20%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
6
15%
11
28%
31-45
6
15%
4
10%
46-60
7
17%
3
8%
61-75
10
24%
7
18%
76-90
Пропущено
26
23
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 15
5
19%
5
22%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
5
19%
7
30%
46-60
10
38%
5
22%
61-75
2
8%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0
Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1
Лечче
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0
Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|40 - 23
|49
|2.
|Брешия
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|40 - 25
|48
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|26
|12
|11
|3
|41 - 22
|47
|4.
|Пиза
|0:1 Заявка
|26
|12
|10
|4
|32 - 20
|46
|5.
|Беневенто
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|41 - 23
|46
|6.
|Монца
|0:0 Заявка
|26
|12
|9
|5
|40 - 27
|45
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|26
|10
|12
|4
|40 - 25
|42
|8.
|Перуджа
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|29 - 22
|41
|9.
|Асколи
|0:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|35 - 31
|40
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|26
|10
|9
|7
|28 - 26
|39
|11.
|Реджина
|1:0 Заявка
|26
|10
|5
|11
|23 - 33
|35
|12.
|Комо
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|33 - 35
|35
|13.
|Парма
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|14.
|Тернана
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|37 - 42
|31
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 41
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|24 - 41
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|26
|2
|10
|14
|25 - 42
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|19 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|0:1 Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|7.
|Реджина
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 15
|20
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|9.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|10.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|12.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|13.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|14.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|18.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 11
|23
|5.
|Пиза
|0:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 13
|21
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|9.
|Лечче
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|13 - 10
|19
|10.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|11.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 27
|5
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 22
|4