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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Монца
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Лечче
0' 18'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Лечче
2.70
3.38
2.80
Все Коэффициенты
16
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
29
Палетта
Габриэль
30
Аугусто
Карлос
13
Перейра
Педру
II
8
Барберис
Андреа
4
Маццители
Лука
7
Мачин
Хосе
79
Молина
Сальваторе
10
Валоти
Матиа
11
Манкузо
Леонардо
21
Габриэл
Васконселлос
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
30
Баррека
Антонио
14
Хельгасон
Торир
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
19
Листковски
Марчин
Монца
3-5-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Монца
Лечче

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СB
3:0
СB
1:0
СB
0:0
ТМС
2:1
СC
4:0
СC
0:3
СД
2:0
СД
0:5
СД
3:3
СД
3:2
СCA
0:0
СCA
1:1
СCA
2:2
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 8 0.31
Валоти Матиа 7 (3) 0.27
Колпани Андреа 5 0.19
Гюткьяр Кристиан 4 0.15
Чиурриа Патрик 3 0.12
Мачин Хосе 3 0.12
Д'Аллесандро Марко 2 0.08
Маццители Лука 2 (1) 0.08
Сампиризи Марио 2 0.08
Аугусто Карлос 2 0.08
Рамирес Гастон 1 0.04
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Виньято Самуэле 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 13 (3) 0.5
Стрефецца Габриэль 10 0.38
Ди Мариано Франческо 4 0.15
Гарджуло Марио 3 0.12
Майер Жан 2 0.08
Листковски Марчин 2 0.08
Родригес Пабло 1 0.04
Туиа Алессандро 1 0.04
Дермаку Кастриот 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Галло Антонино 1 0.04
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Юлманд Мортен 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 7 1
Марроне Лука 6 1
Валоти Матиа 6 0
Кальдирола Лука 3 1
Сампиризи Марио 3 1
Перейра Педру II 4 0
Д'Аллесандро Марко 2 1
Мота Дани 3 0
Мачин Хосе 3 0
Колпани Андреа 3 0
Аугусто Карлос 3 0
Донати Джулио 2 0
Барберис Андреа 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Бетелла Давиде 2 0
Палетта Габриэль 1 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Рамирес Гастон 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Брешанини Марко 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 6 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Гарджуло Марио 4 0
Майер Жан 3 0
Дермаку Кастриот 3 0
Родригес Пабло 2 0
Туиа Алессандро 2 0
Рагуза Антонио 2 0
Калабрези Артуро 2 0
Баррека Антонио 2 0
Листковски Марчин 2 0
Галло Антонино 2 0
Кода Массимо 1 0
Блен Алексис 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
13
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
6
23%
4
31%
1-15
3
12%
3
23%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
9
35%
4
31%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
5
50%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Забито

15
27
7 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
0
0%
4
15%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
4
27%
11
41%
31-45
4
27%
3
11%
46-60
3
20%
2
7%
61-75
1
7%
3
11%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
25%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
5
31%
3
23%
61-75
1
6%
2
15%
76-90

Забито

41
40
18 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 16
3 Не забивали 5
6
15%
8
20%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
6
15%
11
28%
31-45
6
15%
4
10%
46-60
7
17%
3
8%
61-75
10
24%
7
18%
76-90

Пропущено

26
23
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 15
5
19%
5
22%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
5
19%
7
30%
46-60
10
38%
5
22%
61-75
2
8%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0
Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1
Лечче
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0
Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 26 14 7 5 40 - 23 49
2. Брешия Заявка 26 13 9 4 40 - 25 48
3. Лечче 0:0 Заявка 26 12 11 3 41 - 22 47
4. Пиза 0:1 Заявка 26 12 10 4 32 - 20 46
5. Беневенто Заявка 26 13 7 6 41 - 23 46
6. Монца 0:0 Заявка 26 12 9 5 40 - 27 45
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 26 10 12 4 40 - 25 42
8. Перуджа Заявка 26 10 11 5 29 - 22 41
9. Асколи 0:0 Заявка 26 11 7 8 35 - 31 40
10. Читтаделла 0:0 Заявка 26 10 9 7 28 - 26 39
11. Реджина 1:0 Заявка 26 10 5 11 23 - 33 35
12. Комо Заявка 26 8 11 7 33 - 35 35
13. Парма Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
14. Тернана Заявка 26 8 7 11 37 - 42 31
15. СПАЛ 2013 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия Заявка 26 6 5 15 27 - 41 23
17. Козенца Заявка 26 5 8 13 24 - 41 23
18. Виченца Виртус Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне 0:0 Заявка 26 2 10 14 25 - 42 16
20. Порденоне Заявка 26 2 6 18 19 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
2. Лечче 0:0 Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза 0:1 Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 13 7 3 3 26 - 13 24
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
7. Реджина 1:0 Заявка 13 6 2 5 13 - 15 20
8. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
9. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
10. Брешия Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
11. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
12. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
13. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Тернана Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
15. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
17. Асколи 0:0 Заявка 13 3 5 5 12 - 15 14
18. Кротоне 0:0 Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи 0:0 Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Кремонезе Заявка 13 7 2 4 18 - 11 23
5. Пиза 0:1 Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 6 2 19 - 13 21
8. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
9. Лечче 0:0 Заявка 13 4 7 2 13 - 10 19
10. Комо Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца 0:0 Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина 1:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 13 1 2 10 8 - 27 5
20. Кротоне 0:0 Заявка 13 0 4 9 9 - 22 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Лечче
2.70
3.38
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Монца 0:0 Лечче онлайн


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Монца
Лечче

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