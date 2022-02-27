Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
15' Желтая карточкаБоттегин Эрик
Ход матча
15'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
50 Владение мячом, % 50
27
Эрамо
Мирко
30
Шарич
Дарио
74
Цаджу
Франк
14
Калапай
Лука
29
Сала
Марко
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Калапай ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сала МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
История личных встреч
Асколи
Кротоне
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.28
|Бидуи Софьян
|5
|0.2
|Шарич Дарио
|3
|0.12
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.12
|Коллоколо Микеле
|2
|0.08
|Майстро Фабио
|2
|0.08
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.08
|Илиев Атанас
|2
|0.08
|Боттегин Эрик
|2
|0.08
|Баскиротто Федерико
|2
|0.08
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.04
|Цаджу Франк
|1
|0.04
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марич Мирко
|8 (4)
|0.32
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.24
|Каргбо Аугустус
|2
|0.08
|Канестрелли Симоне
|2
|0.08
|Бенали Ахмед
|2 (1)
|0.08
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.04
|Борелло Джузеппе
|1
|0.04
|Донса Годфред
|1
|0.04
|Маррас Мануэль
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Сала Марко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Шарич Дарио
|5
|1
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Боттегин Эрик
|4
|1
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|5
|1
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Эстевес Науэль
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Сала Марко
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Авуа Теофилус
|3
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|1
|Каргбо Аугустус
|1
|1
|Могос Василе
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Скиро Томас
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Големич Владимир
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 19
1
9%
1
11%
1-15
5
45%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
16
22
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
31%
8
36%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
5
31%
5
23%
61-75
1
6%
3
14%
76-90
Забито
24
16
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
17%
3
19%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
3
13%
4
25%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
2
10%
1-15
4
27%
5
25%
16-30
3
20%
5
25%
31-45
5
33%
3
15%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
1
7%
2
10%
76-90
Забито
35
25
19 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
5
14%
4
16%
1-15
8
23%
5
20%
16-30
6
17%
1
4%
31-45
6
17%
4
16%
46-60
7
20%
4
16%
61-75
3
9%
7
28%
76-90
Пропущено
31
42
17 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 24
3
10%
3
7%
1-15
6
19%
8
19%
16-30
8
26%
13
31%
31-45
6
19%
5
12%
46-60
6
19%
8
19%
61-75
2
6%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1
Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3
Кротоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0
Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|40 - 23
|49
|2.
|Брешия
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|40 - 25
|48
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|26
|12
|11
|3
|41 - 22
|47
|4.
|Пиза
|0:1 Заявка
|26
|12
|10
|4
|32 - 20
|46
|5.
|Беневенто
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|41 - 23
|46
|6.
|Монца
|0:0 Заявка
|26
|12
|9
|5
|40 - 27
|45
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|26
|10
|12
|4
|40 - 25
|42
|8.
|Перуджа
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|29 - 22
|41
|9.
|Асколи
|0:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|35 - 31
|40
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|26
|10
|9
|7
|28 - 26
|39
|11.
|Реджина
|1:0 Заявка
|26
|10
|5
|11
|23 - 33
|35
|12.
|Комо
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|33 - 35
|35
|13.
|Парма
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|14.
|Тернана
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|37 - 42
|31
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 41
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|24 - 41
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|26
|2
|10
|14
|25 - 42
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|19 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|0:1 Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|7.
|Реджина
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 15
|20
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|9.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|10.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|12.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|13.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|14.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|18.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 11
|23
|5.
|Пиза
|0:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 13
|21
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|9.
|Лечче
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|13 - 10
|19
|10.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|11.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 27
|5
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 22
|4