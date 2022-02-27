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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Кротоне
0'
15' Желтая карточка
Боттегин Эрик
18'

Ход матча

15'
Боттегин Эрик
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Кротоне
2.23
3.46
4.00
Все Коэффициенты
1
Леали
Никола
6
Баскиротто
Федерико
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
3
Д'Орацио
Томмазо
18
Коллоколо
Микеле
27
Эрамо
Мирко
30
Шарич
Дарио
8
Риччи
Федерико
9
Дионизи
Федерико
74
Цаджу
Франк
1
Феста
Марко
14
Калапай
Лука
3
Куомо
Джузеппе
5
Големич
Владимир
29
Сала
Марко
86
Авуа
Теофилус
8
Эстевес
Науэль
10
Коне
Бенджамин
17
Маррас
Мануэль
24
Каргбо
Аугустус
99
Марич
Мирко
Асколи
4-3-1-2
Кротоне
4-3-2-1

История личных встреч

Асколи
Кротоне

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:2
СB
1:1
СB
3:1
СB
3:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
3:2
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:2
СB
1:2
СB
3:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.28
Бидуи Софьян 5 0.2
Шарич Дарио 3 0.12
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.12
Коллоколо Микеле 2 0.08
Майстро Фабио 2 0.08
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.08
Илиев Атанас 2 0.08
Боттегин Эрик 2 0.08
Баскиротто Федерико 2 0.08
Эрамо Мирко 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Феличоли Джанфилиппо 1 0.04
Цаджу Франк 1 0.04
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Фаласко Никола 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марич Мирко 8 (4) 0.32
Мулаттьери Самуэле 6 0.24
Каргбо Аугустус 2 0.08
Канестрелли Симоне 2 0.08
Бенали Ахмед 2 (1) 0.08
Дзанеллато Никколо 1 0.04
Борелло Джузеппе 1 0.04
Донса Годфред 1 0.04
Маррас Мануэль 1 0.04
Неделчару Ионуц 1 0.04
Эстевес Науэль 0 0
Сала Марко 0 0
Могос Василе 0 0
Вулич Милош 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Ювара Муса 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 8 0
Шарич Дарио 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Боттегин Эрик 4 1
Дионизи Федерико 5 0
Калигара Фабрицио 5 0
Сальви Алессандро 3 1
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Фаббрини Диего 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Цаджу Франк 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Леали Никола 1 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Майстро Фабио 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 5 1
Джаннотти Паскуале 4 1
Молина Сальваторе 4 0
Неделчару Ионуц 4 0
Эстевес Науэль 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Сала Марко 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Авуа Теофилус 3 0
Куомо Джузеппе 1 1
Каргбо Аугустус 1 1
Могос Василе 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Скиро Томас 0 1
Донса Годфред 1 0
Големич Владимир 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 19
1
9%
1
11%
1-15
5
45%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
31%
8
36%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
5
31%
5
23%
61-75
1
6%
3
14%
76-90

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
17%
3
19%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
3
13%
4
25%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
2
10%
1-15
4
27%
5
25%
16-30
3
20%
5
25%
31-45
5
33%
3
15%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
1
7%
2
10%
76-90

Забито

35
25
19 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
5
14%
4
16%
1-15
8
23%
5
20%
16-30
6
17%
1
4%
31-45
6
17%
4
16%
46-60
7
20%
4
16%
61-75
3
9%
7
28%
76-90

Пропущено

31
42
17 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 24
3
10%
3
7%
1-15
6
19%
8
19%
16-30
8
26%
13
31%
31-45
6
19%
5
12%
46-60
6
19%
8
19%
61-75
2
6%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1
Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3
Кротоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0
Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 26 14 7 5 40 - 23 49
2. Брешия Заявка 26 13 9 4 40 - 25 48
3. Лечче 0:0 Заявка 26 12 11 3 41 - 22 47
4. Пиза 0:1 Заявка 26 12 10 4 32 - 20 46
5. Беневенто Заявка 26 13 7 6 41 - 23 46
6. Монца 0:0 Заявка 26 12 9 5 40 - 27 45
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 26 10 12 4 40 - 25 42
8. Перуджа Заявка 26 10 11 5 29 - 22 41
9. Асколи 0:0 Заявка 26 11 7 8 35 - 31 40
10. Читтаделла 0:0 Заявка 26 10 9 7 28 - 26 39
11. Реджина 1:0 Заявка 26 10 5 11 23 - 33 35
12. Комо Заявка 26 8 11 7 33 - 35 35
13. Парма Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
14. Тернана Заявка 26 8 7 11 37 - 42 31
15. СПАЛ 2013 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия Заявка 26 6 5 15 27 - 41 23
17. Козенца Заявка 26 5 8 13 24 - 41 23
18. Виченца Виртус Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне 0:0 Заявка 26 2 10 14 25 - 42 16
20. Порденоне Заявка 26 2 6 18 19 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
2. Лечче 0:0 Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза 0:1 Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 13 7 3 3 26 - 13 24
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
7. Реджина 1:0 Заявка 13 6 2 5 13 - 15 20
8. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
9. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
10. Брешия Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
11. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
12. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
13. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Тернана Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
15. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
17. Асколи 0:0 Заявка 13 3 5 5 12 - 15 14
18. Кротоне 0:0 Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи 0:0 Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Кремонезе Заявка 13 7 2 4 18 - 11 23
5. Пиза 0:1 Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 6 2 19 - 13 21
8. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
9. Лечче 0:0 Заявка 13 4 7 2 13 - 10 19
10. Комо Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца 0:0 Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина 1:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 13 1 2 10 8 - 27 5
20. Кротоне 0:0 Заявка 13 0 4 9 9 - 22 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Боттегин Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Кротоне
2.23
3.46
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Асколи 0:0 Кротоне онлайн


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Кротоне

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