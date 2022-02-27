Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Оресте Гранильо
1:0
12' ГолМенез Жереми
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
45 Владение мячом, % 55
29
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
11
Коэн
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Реджина
Пиза
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|7 (2)
|0.27
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.19
|Менез Жереми
|3
|0.12
|Ривас Ригоберто
|2
|0.08
|Белломо Никола
|1
|0.04
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.04
|Бьянки Николо
|1
|0.04
|Хетемай Перпарим
|1
|0.04
|Тумминелло Марко
|1
|0.04
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.23
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.15
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.15
|Туре Идрисса
|3
|0.12
|Марсура Давиде
|2
|0.08
|Караччоло Антонио
|2
|0.08
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.04
|Беруатто Пьетро
|1
|0.04
|Биринделли Самуэле
|1
|0.04
|Де Витис Алессандро
|1
|0.04
|Пушкаш Георге
|1
|0.04
|Мастину Джузеппе
|1
|0.04
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.04
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|7
|1
|Кризетиг Лоренцо
|8
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|Бьянки Николо
|7
|0
|Хетемай Перпарим
|6
|0
|Белломо Никола
|4
|1
|Менез Жереми
|3
|1
|Монтальто Адриано
|4
|0
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Federico Giraudo
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Марин Мариус
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Лукка Лоренцо
|4
|1
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Туре Идрисса
|2
|1
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Мастину Джузеппе
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
8%
3
21%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
5
42%
1
7%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
18%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
12%
1
10%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
1
6%
2
20%
76-90
Забито
23
28
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 5
3
13%
7
25%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
5
22%
6
21%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
5
22%
2
7%
61-75
3
13%
5
18%
76-90
Пропущено
32
23
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
4
13%
4
17%
1-15
6
19%
5
22%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
8
25%
3
13%
46-60
5
16%
4
17%
61-75
4
13%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0
Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0
Пиза
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0
Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|40 - 23
|49
|2.
|Брешия
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|40 - 25
|48
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|26
|12
|11
|3
|41 - 22
|47
|4.
|Пиза
|0:1 Заявка
|26
|12
|10
|4
|32 - 20
|46
|5.
|Беневенто
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|41 - 23
|46
|6.
|Монца
|0:0 Заявка
|26
|12
|9
|5
|40 - 27
|45
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|26
|10
|12
|4
|40 - 25
|42
|8.
|Перуджа
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|29 - 22
|41
|9.
|Асколи
|0:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|35 - 31
|40
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|26
|10
|9
|7
|28 - 26
|39
|11.
|Реджина
|1:0 Заявка
|26
|10
|5
|11
|23 - 33
|35
|12.
|Комо
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|33 - 35
|35
|13.
|Парма
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|14.
|Тернана
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|37 - 42
|31
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 41
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|24 - 41
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|26
|2
|10
|14
|25 - 42
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|19 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|0:1 Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|7.
|Реджина
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 15
|20
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|9.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|10.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|12.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|13.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|14.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|18.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 11
|23
|5.
|Пиза
|0:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 13
|21
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|9.
|Лечче
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|13 - 10
|19
|10.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|11.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 27
|5
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 22
|4