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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Пиза
0'
1:0
12' Гол
Менез Жереми
19'

Ход матча

12'
Менез Жереми
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Пиза
4.00
3.05
2.20
Все Коэффициенты
63
Турати
Стефано
29
Айя
Рамзи
2
Амионе
Бруно
17
Ди
Кьяра
Джанлука
98
Federico
Giraudo
90
Фолоруншо
Майкл
8
Кризетиг
Лоренцо
56
Хетемай
Перпарим
20
Купиш
Томаш
30
Монтальто
Адриано
7
Менез
Жереми
1
Николас
Андраде
2
Берра
Филиппо
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
11
Коэн
Йонатан
31
Пушкаш
Георге
26
Мазуччи
Гаэтано
Реджина
3-5-2
Пиза
4-3-3

История личных встреч

Реджина
Пиза

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
2:0
СB
0:0
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 7 (2) 0.27
Монтальто Адриано 5 (1) 0.19
Менез Жереми 3 0.12
Ривас Ригоберто 2 0.08
Белломо Никола 1 0.04
Ди Кьяра Джанлука 1 0.04
Бьянки Николо 1 0.04
Хетемай Перпарим 1 0.04
Тумминелло Марко 1 0.04
Кортиновис Алессандро 0 0
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.23
Сибилли Джузеппе 4 0.15
Коэн Йонатан 4 (1) 0.15
Туре Идрисса 3 0.12
Марсура Давиде 2 0.08
Караччоло Антонио 2 0.08
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Биринделли Самуэле 1 0.04
Де Витис Алессандро 1 0.04
Пушкаш Георге 1 0.04
Мастину Джузеппе 1 0.04
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.04
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 7 1
Кризетиг Лоренцо 8 0
Ди Кьяра Джанлука 7 0
Бьянки Николо 7 0
Хетемай Перпарим 6 0
Белломо Никола 4 1
Менез Жереми 3 1
Монтальто Адриано 4 0
Лояконо Джузеппе 4 0
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Federico Giraudo 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 7 0
Марин Мариус 7 0
Биринделли Самуэле 6 0
Лукка Лоренцо 4 1
Беруатто Пьетро 5 0
Херманнссон Хьёртур 4 0
Леверб Максим 4 0
Сибилли Джузеппе 4 0
Надь Адам 2 1
Туре Идрисса 2 1
Мазуччи Гаэтано 3 0
Мастину Джузеппе 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Торрегросса Эрнесто 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Пушкаш Георге 1 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
8%
3
21%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
5
42%
1
7%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
18%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
12%
1
10%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
1
6%
2
20%
76-90

Забито

23
28
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 5
3
13%
7
25%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
5
22%
6
21%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
5
22%
2
7%
61-75
3
13%
5
18%
76-90

Пропущено

32
23
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
4
13%
4
17%
1-15
6
19%
5
22%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
8
25%
3
13%
46-60
5
16%
4
17%
61-75
4
13%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0
Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0
Пиза
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0
Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 26 14 7 5 40 - 23 49
2. Брешия Заявка 26 13 9 4 40 - 25 48
3. Лечче 0:0 Заявка 26 12 11 3 41 - 22 47
4. Пиза 0:1 Заявка 26 12 10 4 32 - 20 46
5. Беневенто Заявка 26 13 7 6 41 - 23 46
6. Монца 0:0 Заявка 26 12 9 5 40 - 27 45
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 26 10 12 4 40 - 25 42
8. Перуджа Заявка 26 10 11 5 29 - 22 41
9. Асколи 0:0 Заявка 26 11 7 8 35 - 31 40
10. Читтаделла 0:0 Заявка 26 10 9 7 28 - 26 39
11. Реджина 1:0 Заявка 26 10 5 11 23 - 33 35
12. Комо Заявка 26 8 11 7 33 - 35 35
13. Парма Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
14. Тернана Заявка 26 8 7 11 37 - 42 31
15. СПАЛ 2013 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия Заявка 26 6 5 15 27 - 41 23
17. Козенца Заявка 26 5 8 13 24 - 41 23
18. Виченца Виртус Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне 0:0 Заявка 26 2 10 14 25 - 42 16
20. Порденоне Заявка 26 2 6 18 19 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
2. Лечче 0:0 Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза 0:1 Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 13 7 3 3 26 - 13 24
6. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
7. Реджина 1:0 Заявка 13 6 2 5 13 - 15 20
8. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
9. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
10. Брешия Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
11. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
12. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
13. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Тернана Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
15. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
17. Асколи 0:0 Заявка 13 3 5 5 12 - 15 14
18. Кротоне 0:0 Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи 0:0 Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Кремонезе Заявка 13 7 2 4 18 - 11 23
5. Пиза 0:1 Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 6 2 19 - 13 21
8. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
9. Лечче 0:0 Заявка 13 4 7 2 13 - 10 19
10. Комо Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца 0:0 Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина 1:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 13 1 2 10 8 - 27 5
20. Кротоне 0:0 Заявка 13 0 4 9 9 - 22 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Менез Жереми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Пиза
4.00
3.05
2.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реджина 1:0 Пиза онлайн


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