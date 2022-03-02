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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
2:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Виченца Виртус
0'
35' Желтая карточка
Броско Риккардо
1:0
35' Пенальти
Галабинов Андрей
2:0
42' Гол
Менез Жереми
43'

Ход матча

35'
 
Броско Риккардо
35'
Галабинов Андрей
1:0
42'
Менез Жереми
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 45 Владение мячом, % 55
12
Микай
Алессандро
6
Лояконо
Джузеппе
2
Амионе
Бруно
17
Ди
Кьяра
Джанлука
98
Federico
Giraudo
90
Фолоруншо
Майкл
15
Бьянки
Николо
72
Кортиновис
Алессандро
27
Адьяпонг
Клод
16
Галабинов
Андрей
7
Менез
Жереми
21
Контини
Никита
14
Паделла
Эмануэле
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
26
Крекко
Лука
6
Дзонта
Лорис
7
Кавион
Микеле
34
Дальмонте
Никола
70
Да
Крус
Алессио
10
Джакомелли
Стефано
91
Теодорчик
Лукаш
Реджина
3-5-2
Виченца Виртус
4-2-3-1

История личных встреч

Реджина
Виченца Виртус

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
3:0
СB
1:1
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 7 (2) 0.26
Монтальто Адриано 5 (1) 0.19
Менез Жереми 4 0.15
Ривас Ригоберто 2 0.07
Белломо Никола 1 0.04
Ди Кьяра Джанлука 1 0.04
Бьянки Николо 1 0.04
Хетемай Перпарим 1 0.04
Тумминелло Марко 1 0.04
Кортиновис Алессандро 0 0
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 0.15
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.15
Проя Федерико 4 0.15
Джакомелли Стефано 2 0.07
Да Крус Алессио 2 (1) 0.07
Кавион Микеле 2 0.07
Крекко Лука 1 0.04
Дальмонте Никола 1 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Ерарди Марио 1 0.04
Тогордо Антони 1 0.04
Ди Пардо Алессандро 1 0.04
Кальдерони Марко 0 0
Де Майо Себастьян 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дзонта Лорис 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 7 1
Кризетиг Лоренцо 8 0
Ди Кьяра Джанлука 7 0
Бьянки Николо 7 0
Хетемай Перпарим 6 0
Менез Жереми 4 1
Белломо Никола 4 1
Монтальто Адриано 4 0
Лояконо Джузеппе 4 0
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Federico Giraudo 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Амионе Бруно 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 9 1
Брускаджин Маттео 6 0
Бикел Жаниу 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Меджорини Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Проя Федерико 4 0
Броско Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Ерарди Марио 3 0
Де Майо Себастьян 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Кавион Микеле 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
5
38%
2
15%
61-75
1
8%
5
38%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
4
27%
7
32%
31-45
3
20%
6
27%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
4
36%
2
15%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
5
38%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
12%
2
10%
1-15
4
24%
4
20%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
5
25%
76-90

Забито

24
26
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
17%
2
8%
1-15
4
17%
6
23%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
3
13%
10
38%
76-90

Пропущено

32
42
15 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
4
13%
3
7%
1-15
6
19%
8
19%
16-30
5
16%
13
31%
31-45
8
25%
9
21%
46-60
5
16%
4
10%
61-75
4
13%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0
Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2
Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 27 14 10 3 43 - 22 52
2. Брешия Заявка 27 14 9 4 42 - 26 51
3. Кремонезе Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
4. Пиза 2:0 Заявка 27 13 10 4 34 - 20 49
5. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
6. Монца 0:1 Заявка 27 12 8 7 40 - 29 44
7. Читтаделла 0:0 Заявка 27 11 9 7 31 - 26 42
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 27 10 12 5 40 - 28 42
9. Асколи 0:1 Заявка 27 12 6 9 37 - 33 42
10. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
11. Реджина 2:0 Заявка 27 11 5 11 25 - 33 38
12. Комо Заявка 27 8 12 7 34 - 36 36
13. Парма 1:0 Заявка 27 8 11 8 34 - 30 35
14. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 27 6 10 11 31 - 41 28
16. Алессандрия Заявка 27 6 6 15 28 - 42 24
17. Козенца 0:0 Заявка 27 5 9 13 24 - 41 24
18. Виченца Виртус 0:2 Заявка 27 4 6 17 25 - 45 18
19. Кротоне 0:2 Заявка 27 2 9 16 26 - 46 15
20. Порденоне Заявка 27 2 6 19 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
2. Монца 0:1 Заявка 14 9 2 3 25 - 13 29
3. Пиза 2:0 Заявка 14 7 6 1 17 - 9 27
4. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Реджина 2:0 Заявка 14 7 2 5 15 - 15 23
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 5 7 2 21 - 12 22
8. Читтаделла 0:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
12. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
13. Козенца 0:0 Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
14. Парма 1:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
15. Асколи 0:1 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Кротоне 0:2 Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус 0:2 Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи 0:1 Заявка 14 8 2 4 23 - 17 26
3. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
4. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
5. Пиза 2:0 Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче 1:0 Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла 0:0 Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Парма 1:0 Заявка 14 4 6 4 17 - 18 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Монца 0:1 Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
13. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
14. Реджина 2:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус 0:2 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца 0:0 Заявка 14 0 7 7 11 - 26 7
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне 0:2 Заявка 14 0 3 11 10 - 26 3
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Реджина
Виченца Виртус

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