Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Оресте Гранильо
35' Желтая карточкаБроско Риккардо
1:0
35' ПенальтиГалабинов Андрей
2:0
42' ГолМенез Жереми
Ход матча
35'
35'
1:0
42'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
45 Владение мячом, % 55
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
История личных встреч
Реджина
Виченца Виртус
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|7 (2)
|0.26
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.19
|Менез Жереми
|4
|0.15
|Ривас Ригоберто
|2
|0.07
|Белломо Никола
|1
|0.04
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.04
|Бьянки Николо
|1
|0.04
|Хетемай Перпарим
|1
|0.04
|Тумминелло Марко
|1
|0.04
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4
|0.15
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.15
|Проя Федерико
|4
|0.15
|Джакомелли Стефано
|2
|0.07
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.07
|Кавион Микеле
|2
|0.07
|Крекко Лука
|1
|0.04
|Дальмонте Никола
|1
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|1
|0.04
|Тогордо Антони
|1
|0.04
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.04
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дзонта Лорис
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|7
|1
|Кризетиг Лоренцо
|8
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|Бьянки Николо
|7
|0
|Хетемай Перпарим
|6
|0
|Менез Жереми
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Монтальто Адриано
|4
|0
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Federico Giraudo
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|9
|1
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Бикел Жаниу
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Броско Риккардо
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Кавион Микеле
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
5
38%
2
15%
61-75
1
8%
5
38%
76-90
Пропущено
15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
4
27%
7
32%
31-45
3
20%
6
27%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
4
36%
2
15%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
5
38%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
12%
2
10%
1-15
4
24%
4
20%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Забито
24
26
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
17%
2
8%
1-15
4
17%
6
23%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
3
13%
10
38%
76-90
Пропущено
32
42
15 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
4
13%
3
7%
1-15
6
19%
8
19%
16-30
5
16%
13
31%
31-45
8
25%
9
21%
46-60
5
16%
4
10%
61-75
4
13%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0
Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2
Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|27
|14
|10
|3
|43 - 22
|52
|2.
|Брешия
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|42 - 26
|51
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|4.
|Пиза
|2:0 Заявка
|27
|13
|10
|4
|34 - 20
|49
|5.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|6.
|Монца
|0:1 Заявка
|27
|12
|8
|7
|40 - 29
|44
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|27
|11
|9
|7
|31 - 26
|42
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|27
|10
|12
|5
|40 - 28
|42
|9.
|Асколи
|0:1 Заявка
|27
|12
|6
|9
|37 - 33
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|11.
|Реджина
|2:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|25 - 33
|38
|12.
|Комо
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|34 - 36
|36
|13.
|Парма
|1:0 Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 30
|35
|14.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|31 - 41
|28
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 41
|24
|18.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 45
|18
|19.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|27
|2
|9
|16
|26 - 46
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|27
|2
|6
|19
|19 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|2.
|Монца
|0:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 13
|29
|3.
|Пиза
|2:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|17 - 9
|27
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Реджина
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|15 - 15
|23
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 12
|22
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|13.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|14.
|Парма
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|15.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|0:1 Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 17
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|5.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|1:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Парма
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 18
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Монца
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|14.
|Реджина
|2:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 26
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|14
|0
|3
|11
|10 - 26
|3