Италия: Серия B 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
35' Желтая карточкаБроско Риккардо
1:0
37' ПенальтиГалабинов Андрей
2:0
42' ГолМенез Жереми
3:0
47' ГолКортиновис Алессандро
76' Желтая карточкаДа Крус Алессио
3:1
80' ГолПаделла Эмануэле
87' Желтая карточкаБелломо Никола
90' Желтая карточкаБьянки Николо
Ход матча
35'
37'
1:0
42'
2:0
47'
76'
80'
87'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 9
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
42 Владение мячом, % 58
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
История личных встреч
Реджина
Виченца Виртус
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|8 (3)
|0.3
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.19
|Менез Жереми
|5
|0.19
|Ривас Ригоберто
|2
|0.07
|Белломо Никола
|1
|0.04
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.04
|Кортиновис Алессандро
|1
|0.04
|Бьянки Николо
|1
|0.04
|Хетемай Перпарим
|1
|0.04
|Тумминелло Марко
|1
|0.04
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4
|0.15
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.15
|Проя Федерико
|4
|0.15
|Джакомелли Стефано
|2
|0.07
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.07
|Кавион Микеле
|2
|0.07
|Крекко Лука
|1
|0.04
|Дальмонте Никола
|1
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Паделла Эмануэле
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|1
|0.04
|Тогордо Антони
|1
|0.04
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.04
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дзонта Лорис
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|7
|1
|Кризетиг Лоренцо
|8
|0
|Бьянки Николо
|8
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|Белломо Никола
|5
|1
|Хетемай Перпарим
|6
|0
|Менез Жереми
|4
|1
|Монтальто Адриано
|4
|0
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Federico Giraudo
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|9
|1
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Бикел Жаниу
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|Броско Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Кавион Микеле
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Да Крус Алессио
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
1
6%
6
43%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
4
25%
9
36%
31-45
3
19%
7
28%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
4
36%
2
15%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
5
38%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
12%
2
10%
1-15
4
24%
4
20%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Забито
27
27
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
15%
2
7%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
7
26%
4
15%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
3
11%
11
41%
76-90
Пропущено
33
45
15 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 23
4
12%
3
7%
1-15
6
18%
8
18%
16-30
5
15%
15
33%
31-45
8
24%
10
22%
46-60
5
15%
4
9%
61-75
5
15%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0
Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2
Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|45 - 23
|52
|2.
|Брешия
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|42 - 26
|51
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|4.
|Пиза
|Заявка
|27
|13
|10
|4
|35 - 22
|49
|5.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|6.
|Монца
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|41 - 29
|45
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|31 - 26
|42
|9.
|Асколи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|38 - 35
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|11.
|Реджина
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|26 - 34
|38
|12.
|Комо
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|34 - 36
|36
|13.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|14.
|Парма
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|34 - 31
|33
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|31 - 41
|28
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|26 - 46
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|28 - 47
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|27
|2
|6
|19
|19 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 13
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 16
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|13.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|15.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|5.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|11.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|12.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|14.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 27
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3