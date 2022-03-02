Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Бенито Стирпе
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
58 Владение мячом, % 42
28
Чано
Камилло
18
Си
Санаси
95
Лора
Гаэтан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Marko Bozic
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
-
95 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Фрозиноне
Козенца
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|9
|0.33
|Зербин Алессио
|6
|0.22
|Гатти Федерико
|4
|0.15
|Чано Камилло
|3
|0.11
|Канотто Луиджи
|3
|0.11
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.11
|Дзампано Франческо
|2
|0.07
|Новакович Андрия
|2
|0.07
|Гарритано Лука
|2
|0.07
|Лулич Карло
|2
|0.07
|Риччи Матео
|1
|0.04
|Роден Маркус
|1
|0.04
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.04
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Бригенти Николо
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.19
|Касо Джузеппе
|4
|0.15
|Шитум Марио
|2
|0.07
|Карраро Марко
|2
|0.07
|Миллико Винченцо
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|2
|0.07
|Льотти Даниэле
|1
|0.04
|Риджионе Микеле
|1
|0.04
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.04
|Лора Гаэтан
|1
|0.04
|Ларривей Хоакин
|1 (1)
|0.04
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Флоренци Альдо
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|9
|1
|Коттали Маттео
|8
|0
|Риччи Матео
|7
|0
|Дзампано Франческо
|7
|0
|Чано Камилло
|5
|0
|Болока Даниэль
|5
|0
|Зербин Алессио
|5
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|4
|0
|Шарпантье Габриэль
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|3
|1
|Риджионе Микеле
|4
|0
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Карраро Марко
|4
|0
|Миллико Винченцо
|4
|0
|Касо Джузеппе
|4
|0
|Си Санаси
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Джербо Альберто
|2
|0
|Вяйсянен Саули
|2
|0
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Вока Идриз
|0
|1
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Матосевич Кристьян
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
11
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
10
50%
1
9%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
6
55%
61-75
4
20%
2
18%
76-90
Пропущено
13
26
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
8%
5
19%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
5
38%
6
23%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
2
15%
6
23%
76-90
Забито
19
11
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
1
5%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
5
26%
3
27%
61-75
4
21%
3
27%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
3
18%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
2
13%
6
35%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
31%
2
12%
76-90
Забито
39
22
16 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
1
3%
3
14%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
14
36%
1
5%
31-45
7
18%
1
5%
46-60
8
21%
9
41%
61-75
8
21%
5
23%
76-90
Пропущено
29
43
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 22
2
7%
8
19%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
6
21%
6
14%
31-45
7
24%
12
28%
46-60
2
7%
4
9%
61-75
7
24%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2
Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1
Козенца
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2
Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|27
|14
|10
|3
|43 - 22
|52
|2.
|Брешия
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|42 - 26
|51
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|4.
|Пиза
|2:0 Заявка
|27
|13
|10
|4
|34 - 20
|49
|5.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|6.
|Монца
|0:1 Заявка
|27
|12
|8
|7
|40 - 29
|44
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|27
|11
|9
|7
|31 - 26
|42
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|27
|10
|12
|5
|40 - 28
|42
|9.
|Асколи
|0:1 Заявка
|27
|12
|6
|9
|37 - 33
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|11.
|Реджина
|2:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|25 - 33
|38
|12.
|Комо
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|34 - 36
|36
|13.
|Парма
|1:0 Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 30
|35
|14.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|31 - 41
|28
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 41
|24
|18.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 45
|18
|19.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|27
|2
|9
|16
|26 - 46
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|27
|2
|6
|19
|19 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|2.
|Монца
|0:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 13
|29
|3.
|Пиза
|2:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|17 - 9
|27
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Реджина
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|15 - 15
|23
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 12
|22
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|13.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|14.
|Парма
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|15.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|0:1 Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 17
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|5.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|1:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Парма
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 18
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Монца
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|14.
|Реджина
|2:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 26
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|14
|0
|3
|11
|10 - 26
|3