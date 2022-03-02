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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Козенца
0' 44'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Козенца
1.52
4.60
9.50
Все Коэффициенты
94
Минелли
Стефано
23
Бригенти
Николо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
21
Болока
Даниэль
16
Гарритано
Лука
28
Чано
Камилло
9
Шарпантье
Габриэль
17
Чичерелли
Эмануэле
26
Вигорито
Мауро
55
Христов
Андреа
23
Кампорезе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
27
Биттанте
Лука
36
Конголо
Родни
19
Пальмьеро
Лука
34
Флоренци
Альдо
18
Си
Санаси
95
Лора
Гаэтан
10
Касо
Джузеппе
Фрозиноне
4-3-3
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Козенца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:2
СB
0:2
СB
0:2
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 9 0.33
Зербин Алессио 6 0.22
Гатти Федерико 4 0.15
Чано Камилло 3 0.11
Канотто Луиджи 3 0.11
Чичерелли Эмануэле 3 0.11
Дзампано Франческо 2 0.07
Новакович Андрия 2 0.07
Гарритано Лука 2 0.07
Лулич Карло 2 0.07
Риччи Матео 1 0.04
Роден Маркус 1 0.04
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.04
Трибуцци Алессио 0 0
Бригенти Николо 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.19
Касо Джузеппе 4 0.15
Шитум Марио 2 0.07
Карраро Марко 2 0.07
Миллико Винченцо 2 0.07
Кампорезе Микеле 2 0.07
Льотти Даниэле 1 0.04
Риджионе Микеле 1 0.04
Тиритиельо Андреа 1 0.04
Лора Гаэтан 1 0.04
Ларривей Хоакин 1 (1) 0.04
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Флоренци Альдо 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 9 1
Коттали Маттео 8 0
Риччи Матео 7 0
Дзампано Франческо 7 0
Чано Камилло 5 0
Болока Даниэль 5 0
Зербин Алессио 5 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Шиминьски Пшемыслав 4 0
Шарпантье Габриэль 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Гарритано Лука 2 0
Канотто Луиджи 2 0
Новакович Андрия 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Роден Маркус 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 3 1
Риджионе Микеле 4 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Карраро Марко 4 0
Миллико Винченцо 4 0
Касо Джузеппе 4 0
Си Санаси 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Вяйсянен Саули 2 0
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Вока Идриз 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Кампорезе Микеле 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Матосевич Кристьян 1 0
Гори Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
10
50%
1
9%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
6
55%
61-75
4
20%
2
18%
76-90

Пропущено

13
26
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
8%
5
19%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
5
38%
6
23%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
2
15%
6
23%
76-90

Забито

19
11
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
1
5%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
5
26%
3
27%
61-75
4
21%
3
27%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
3
18%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
2
13%
6
35%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
31%
2
12%
76-90

Забито

39
22
16 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
1
3%
3
14%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
14
36%
1
5%
31-45
7
18%
1
5%
46-60
8
21%
9
41%
61-75
8
21%
5
23%
76-90

Пропущено

29
43
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 22
2
7%
8
19%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
6
21%
6
14%
31-45
7
24%
12
28%
46-60
2
7%
4
9%
61-75
7
24%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2
Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1
Козенца
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2
Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 27 14 10 3 43 - 22 52
2. Брешия Заявка 27 14 9 4 42 - 26 51
3. Кремонезе Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
4. Пиза 2:0 Заявка 27 13 10 4 34 - 20 49
5. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
6. Монца 0:1 Заявка 27 12 8 7 40 - 29 44
7. Читтаделла 0:0 Заявка 27 11 9 7 31 - 26 42
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 27 10 12 5 40 - 28 42
9. Асколи 0:1 Заявка 27 12 6 9 37 - 33 42
10. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
11. Реджина 2:0 Заявка 27 11 5 11 25 - 33 38
12. Комо Заявка 27 8 12 7 34 - 36 36
13. Парма 1:0 Заявка 27 8 11 8 34 - 30 35
14. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 27 6 10 11 31 - 41 28
16. Алессандрия Заявка 27 6 6 15 28 - 42 24
17. Козенца 0:0 Заявка 27 5 9 13 24 - 41 24
18. Виченца Виртус 0:2 Заявка 27 4 6 17 25 - 45 18
19. Кротоне 0:2 Заявка 27 2 9 16 26 - 46 15
20. Порденоне Заявка 27 2 6 19 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
2. Монца 0:1 Заявка 14 9 2 3 25 - 13 29
3. Пиза 2:0 Заявка 14 7 6 1 17 - 9 27
4. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Реджина 2:0 Заявка 14 7 2 5 15 - 15 23
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 5 7 2 21 - 12 22
8. Читтаделла 0:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
12. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
13. Козенца 0:0 Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
14. Парма 1:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
15. Асколи 0:1 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Кротоне 0:2 Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус 0:2 Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи 0:1 Заявка 14 8 2 4 23 - 17 26
3. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
4. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
5. Пиза 2:0 Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче 1:0 Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла 0:0 Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Парма 1:0 Заявка 14 4 6 4 17 - 18 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Монца 0:1 Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
13. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
14. Реджина 2:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус 0:2 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца 0:0 Заявка 14 0 7 7 11 - 26 7
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне 0:2 Заявка 14 0 3 11 10 - 26 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Козенца
1.52
4.60
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 Козенца онлайн


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Фрозиноне
Козенца

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