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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Монца
1:1
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
0:1
30' Гол
Васкес Франко
44' Желтая карточка
Юрич Станко
1:1
87' Гол
Гюткьяр Кристиан
89' Желтая карточка
Камара Дрисса
90'+6
1
Ламанна
Эугенио
2
Донати
Джулио
5
Кальдирола
Лука
30
Аугусто
Карлос
13
Перейра
Педру
II
28
Колпани
Андреа
4
Маццители
Лука
7
Мачин
Хосе
79
Молина
Сальваторе
47
Мота
Дани
11
Манкузо
Леонардо
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
77
Коррея
Фелиш
16
Бернабе
Адриан
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
17
Бенедычак
Адриан
84
Dario
Sits
Монца
3-5-2
Парма
3-4-1-2

История личных встреч

Монца
Парма

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 8 0.3
Валоти Матиа 7 (3) 0.26
Колпани Андреа 5 0.19
Гюткьяр Кристиан 5 0.19
Чиурриа Патрик 3 0.11
Мачин Хосе 3 0.11
Д'Аллесандро Марко 2 0.07
Маццители Лука 2 (1) 0.07
Сампиризи Марио 2 0.07
Аугусто Карлос 2 0.07
Рамирес Гастон 1 0.04
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Виньято Самуэле 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 10 0.37
Бенедычак Адриан 6 0.22
Инглезе Роберто 3 0.11
Тутино Дженнаро 3 0.11
Ман Деннис 3 0.11
Михэйлэ Валентин 2 0.07
Юрич Станко 2 0.07
Коббо Элиас 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Дель Прато Энрико 1 0.04
Пандев Горан 1 0.04
Бернабе Адриан 1 0.04
Брунетта Хуан 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 8 1
Марроне Лука 6 1
Валоти Матиа 6 0
Кальдирола Лука 3 1
Сампиризи Марио 3 1
Перейра Педру II 4 0
Мачин Хосе 4 0
Д'Аллесандро Марко 2 1
Донати Джулио 3 0
Мота Дани 3 0
Колпани Андреа 3 0
Аугусто Карлос 3 0
Палетта Габриэль 2 0
Барберис Андреа 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Бетелла Давиде 2 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Рамирес Гастон 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Брешанини Марко 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 6 1
Юрич Станко 6 0
Данило Ларанжера 5 0
Кулибали Войо 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Коббо Элиас 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Ман Деннис 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Зом Симон 3 0
Болог Ботонд 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Сими Нванкво 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Камара Дрисса 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
17
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
6
22%
0
0%
1-15
3
11%
4
24%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
10
37%
4
24%
76-90

Пропущено

12
19
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
5
42%
3
16%
61-75
1
8%
6
32%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
1
7%
2
12%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
25%
6
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Забито

42
34
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
6
14%
2
6%
1-15
6
14%
7
21%
16-30
6
14%
7
21%
31-45
6
14%
4
12%
46-60
7
17%
8
24%
61-75
11
26%
6
18%
76-90

Пропущено

28
31
10 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
5
18%
7
23%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
10
36%
5
16%
61-75
2
7%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1
Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1
Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 27 14 10 3 45 - 23 52
2. Брешия Заявка 27 14 9 4 42 - 26 51
3. Кремонезе Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
4. Пиза Заявка 27 13 10 4 35 - 22 49
5. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
6. Монца Заявка 27 12 9 6 41 - 29 45
7. Фрозиноне Заявка 27 11 11 5 41 - 28 44
8. Читтаделла Заявка 27 11 9 7 31 - 26 42
9. Асколи Заявка 27 12 6 9 38 - 35 42
10. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
11. Реджина Заявка 27 11 5 11 26 - 34 38
12. Комо Заявка 27 8 12 7 34 - 36 36
13. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
14. Парма Заявка 27 7 12 8 34 - 31 33
15. СПАЛ 2013 Заявка 27 6 10 11 31 - 41 28
16. Алессандрия Заявка 27 6 6 15 28 - 42 24
17. Козенца Заявка 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Виченца Виртус Заявка 27 4 6 17 26 - 46 18
19. Кротоне Заявка 27 2 9 16 28 - 47 15
20. Порденоне Заявка 27 2 6 19 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 14 9 4 1 31 - 13 31
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
4. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина Заявка 14 7 2 5 16 - 16 23
8. Читтаделла Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
12. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
13. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
4. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
5. Пиза Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
11. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
12. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
13. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
14. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 14 0 6 8 11 - 27 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Юрич Станко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Васкес Франко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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