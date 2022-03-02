Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: U-Power Stadium
0:1
30' ГолВаскес Франко
44' Желтая карточкаЮрич Станко
1:1
87' ГолГюткьяр Кристиан
89' Желтая карточкаКамара Дрисса
Ход матча
30'
0:1
44'
87'
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
13 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
63 Владение мячом, % 37
47
Мота
Дани
25
Коббо
Элиас
77
Коррея
Фелиш
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
84
Dario
Sits
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
-
77 Коррея ФелишПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
84 Dario SitsНападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Монца
Парма
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|8
|0.3
|Валоти Матиа
|7 (3)
|0.26
|Колпани Андреа
|5
|0.19
|Гюткьяр Кристиан
|5
|0.19
|Чиурриа Патрик
|3
|0.11
|Мачин Хосе
|3
|0.11
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0.07
|Маццители Лука
|2 (1)
|0.07
|Сампиризи Марио
|2
|0.07
|Аугусто Карлос
|2
|0.07
|Рамирес Гастон
|1
|0.04
|Перейра Педру II
|0
|0
|Марроне Лука
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|10
|0.37
|Бенедычак Адриан
|6
|0.22
|Инглезе Роберто
|3
|0.11
|Тутино Дженнаро
|3
|0.11
|Ман Деннис
|3
|0.11
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.07
|Юрич Станко
|2
|0.07
|Коббо Элиас
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Дель Прато Энрико
|1
|0.04
|Пандев Горан
|1
|0.04
|Бернабе Адриан
|1
|0.04
|Брунетта Хуан
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|8
|1
|Марроне Лука
|6
|1
|Валоти Матиа
|6
|0
|Кальдирола Лука
|3
|1
|Сампиризи Марио
|3
|1
|Перейра Педру II
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|1
|Донати Джулио
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Колпани Андреа
|3
|0
|Аугусто Карлос
|3
|0
|Палетта Габриэль
|2
|0
|Барберис Андреа
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Бетелла Давиде
|2
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Рамирес Гастон
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Юрич Станко
|6
|0
|Данило Ларанжера
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Зом Симон
|3
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Сими Нванкво
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
17
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
6
22%
0
0%
1-15
3
11%
4
24%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
10
37%
4
24%
76-90
Пропущено
12
19
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
5
42%
3
16%
61-75
1
8%
6
32%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
1
7%
2
12%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
25%
6
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
1
6%
1
8%
76-90
Забито
42
34
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
6
14%
2
6%
1-15
6
14%
7
21%
16-30
6
14%
7
21%
31-45
6
14%
4
12%
46-60
7
17%
8
24%
61-75
11
26%
6
18%
76-90
Пропущено
28
31
10 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
5
18%
7
23%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
10
36%
5
16%
61-75
2
7%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1
Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1
Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|45 - 23
|52
|2.
|Брешия
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|42 - 26
|51
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|4.
|Пиза
|Заявка
|27
|13
|10
|4
|35 - 22
|49
|5.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|6.
|Монца
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|41 - 29
|45
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|31 - 26
|42
|9.
|Асколи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|38 - 35
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|11.
|Реджина
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|26 - 34
|38
|12.
|Комо
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|34 - 36
|36
|13.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|14.
|Парма
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|34 - 31
|33
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|31 - 41
|28
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|26 - 46
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|28 - 47
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|27
|2
|6
|19
|19 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 13
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 16
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|13.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|15.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|5.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|11.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|12.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|14.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 27
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3