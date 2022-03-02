Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Паоло Мацца
20' Желтая карточкаВисентин Сантьяго
42' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
56 Владение мячом, % 44
32
Пинато
Марко
28
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
СПАЛ 2013
Читтаделла
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.22
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.22
|Вивиани Федерико
|3
|0.11
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.11
|Да Рива Якопо
|2
|0.07
|Росси Джузеппе
|2
|0.07
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.04
|Сек Демба
|1
|0.04
|Капрадосси Элио
|1
|0.04
|Финотто Маттиа
|1
|0.04
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.04
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оквонкво Орджи
|7
|0.26
|Бальдини Энрико
|7 (4)
|0.26
|Беретта Джакомо
|4
|0.15
|Антонуччи Мирко
|3
|0.11
|Вита Алессио
|3
|0.11
|Тункара Мамаду
|2
|0.07
|Бранка Симоне
|2
|0.07
|Фраре Доменико
|2
|0.07
|Адорни Давиде
|1
|0.04
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Бенедетти Амедео
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
|Тавернелли Камилло
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|4
|1
|Коломбо Лоренцо
|5
|0
|Селия Раффаэле
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Манкозу Марко
|4
|0
|Мора Лука
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Да Рива Якопо
|4
|0
|Крочата Джованни
|3
|0
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Пинато Марко
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|7
|1
|Адорни Давиде
|8
|0
|Паван Никола
|8
|0
|Тункара Мамаду
|4
|2
|Бенедетти Амедео
|7
|0
|Маттиоли Алессандро
|7
|0
|Кассандро Томмазо
|7
|0
|Антонуччи Мирко
|6
|0
|Кастари Элхан
|4
|1
|Фраре Доменико
|4
|0
|Пертиконе Романо
|3
|0
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Данци Андреа
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Маццокко Давиде
|2
|0
|Тавернелли Камилло
|2
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Лариби Карим
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
13
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
9%
6
46%
1-15
6
26%
2
15%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
1
4%
3
23%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
5
22%
1
8%
76-90
Пропущено
21
14
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
5
24%
5
36%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
3
38%
5
28%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
20
12
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
4
33%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
4
20%
3
25%
61-75
3
15%
2
17%
76-90
Забито
31
31
17 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
3
10%
7
23%
1-15
7
23%
5
16%
16-30
7
23%
4
13%
31-45
4
13%
8
26%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
5
16%
3
10%
76-90
Пропущено
41
26
21 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 15
2
5%
3
12%
1-15
8
20%
5
19%
16-30
11
27%
2
8%
31-45
5
12%
2
8%
46-60
7
17%
7
27%
61-75
8
20%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2
Читтаделла
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|27
|14
|10
|3
|43 - 22
|52
|2.
|Брешия
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|42 - 26
|51
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|4.
|Пиза
|2:0 Заявка
|27
|13
|10
|4
|34 - 20
|49
|5.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|6.
|Монца
|0:1 Заявка
|27
|12
|8
|7
|40 - 29
|44
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|27
|11
|9
|7
|31 - 26
|42
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|27
|10
|12
|5
|40 - 28
|42
|9.
|Асколи
|0:1 Заявка
|27
|12
|6
|9
|37 - 33
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|11.
|Реджина
|2:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|25 - 33
|38
|12.
|Комо
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|34 - 36
|36
|13.
|Парма
|1:0 Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 30
|35
|14.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|31 - 41
|28
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 41
|24
|18.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 45
|18
|19.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|27
|2
|9
|16
|26 - 46
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|27
|2
|6
|19
|19 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|2.
|Монца
|0:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 13
|29
|3.
|Пиза
|2:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|17 - 9
|27
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Реджина
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|15 - 15
|23
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 12
|22
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|13.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|14.
|Парма
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|15.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|0:1 Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 17
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|5.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|1:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Парма
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 18
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Монца
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|14.
|Реджина
|2:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 26
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|14
|0
|3
|11
|10 - 26
|3