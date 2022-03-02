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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Читтаделла
0'
20' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
42' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
45'

Ход матча

20'
 
Висентин Сантьяго
42'
Меккарьелло Бьяджо
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Читтаделла
2.96
3.30
2.80
Все Коэффициенты
54
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
17
Капрадосси
Элио
6
Меккарьелло
Бьяджо
3
Трипальделли
Алессандро
40
Да
Рива
Якопо
77
Вивиани
Федерико
32
Пинато
Марко
8
Манкозу
Марко
11
Мелькьорри
Федерико
28
Видо
Лука
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
2
Пертиконе
Романо
6
Висентин
Сантьяго
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
29
Мастрантонио
Валерио
48
Антонуччи
Мирко
9
Тункара
Мамаду
92
Бальдини
Энрико
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

СПАЛ 2013
Читтаделла

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
2:0
К
0:2
СB
2:1
СB
1:2
ЛПС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.22
Коломбо Лоренцо 6 0.22
Вивиани Федерико 3 0.11
Мелькьорри Федерико 3 0.11
Да Рива Якопо 2 0.07
Росси Джузеппе 2 0.07
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Дикманн Лоренцо 1 0.04
Сек Демба 1 0.04
Капрадосси Элио 1 0.04
Финотто Маттиа 1 0.04
Латте Лат Эммануэль 1 0.04
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 7 0.26
Бальдини Энрико 7 (4) 0.26
Беретта Джакомо 4 0.15
Антонуччи Мирко 3 0.11
Вита Алессио 3 0.11
Тункара Мамаду 2 0.07
Бранка Симоне 2 0.07
Фраре Доменико 2 0.07
Адорни Давиде 1 0.04
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Тавернелли Камилло 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Дикманн Лоренцо 4 1
Коломбо Лоренцо 5 0
Селия Раффаэле 5 0
Викари Франческо 3 1
Манкозу Марко 4 0
Мора Лука 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Да Рива Якопо 4 0
Крочата Джованни 3 0
Капрадосси Элио 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Видо Лука 1 0
Пинато Марко 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 7 1
Адорни Давиде 8 0
Паван Никола 8 0
Тункара Мамаду 4 2
Бенедетти Амедео 7 0
Маттиоли Алессандро 7 0
Кассандро Томмазо 7 0
Антонуччи Мирко 6 0
Кастари Элхан 4 1
Фраре Доменико 4 0
Пертиконе Романо 3 0
Доннарумма Даниэле 3 0
Вита Алессио 3 0
Дель Фабро Дарио 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Данци Андреа 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Маццокко Давиде 2 0
Тавернелли Камилло 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Лариби Карим 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
13
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
9%
6
46%
1-15
6
26%
2
15%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
1
4%
3
23%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
5
22%
1
8%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
5
24%
5
36%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
3
38%
5
28%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

20
12
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
4
33%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
4
20%
3
25%
61-75
3
15%
2
17%
76-90

Забито

31
31
17 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
3
10%
7
23%
1-15
7
23%
5
16%
16-30
7
23%
4
13%
31-45
4
13%
8
26%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
5
16%
3
10%
76-90

Пропущено

41
26
21 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 15
2
5%
3
12%
1-15
8
20%
5
19%
16-30
11
27%
2
8%
31-45
5
12%
2
8%
46-60
7
17%
7
27%
61-75
8
20%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2
Читтаделла
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 27 14 10 3 43 - 22 52
2. Брешия Заявка 27 14 9 4 42 - 26 51
3. Кремонезе Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
4. Пиза 2:0 Заявка 27 13 10 4 34 - 20 49
5. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
6. Монца 0:1 Заявка 27 12 8 7 40 - 29 44
7. Читтаделла 0:0 Заявка 27 11 9 7 31 - 26 42
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 27 10 12 5 40 - 28 42
9. Асколи 0:1 Заявка 27 12 6 9 37 - 33 42
10. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
11. Реджина 2:0 Заявка 27 11 5 11 25 - 33 38
12. Комо Заявка 27 8 12 7 34 - 36 36
13. Парма 1:0 Заявка 27 8 11 8 34 - 30 35
14. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 27 6 10 11 31 - 41 28
16. Алессандрия Заявка 27 6 6 15 28 - 42 24
17. Козенца 0:0 Заявка 27 5 9 13 24 - 41 24
18. Виченца Виртус 0:2 Заявка 27 4 6 17 25 - 45 18
19. Кротоне 0:2 Заявка 27 2 9 16 26 - 46 15
20. Порденоне Заявка 27 2 6 19 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
2. Монца 0:1 Заявка 14 9 2 3 25 - 13 29
3. Пиза 2:0 Заявка 14 7 6 1 17 - 9 27
4. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Реджина 2:0 Заявка 14 7 2 5 15 - 15 23
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 5 7 2 21 - 12 22
8. Читтаделла 0:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
12. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
13. Козенца 0:0 Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
14. Парма 1:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
15. Асколи 0:1 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Кротоне 0:2 Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус 0:2 Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи 0:1 Заявка 14 8 2 4 23 - 17 26
3. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
4. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
5. Пиза 2:0 Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче 1:0 Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла 0:0 Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Парма 1:0 Заявка 14 4 6 4 17 - 18 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Монца 0:1 Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
13. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
14. Реджина 2:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус 0:2 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца 0:0 Заявка 14 0 7 7 11 - 26 7
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне 0:2 Заявка 14 0 3 11 10 - 26 3
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Читтаделла
2.96
3.30
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СПАЛ 2013 0:0 Читтаделла онлайн


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Читтаделла

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