Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Виа дель Маре
1:0
24' ГолРодригес Пабло
25' Желтая карточкаХельгасон Торир
33' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
40' Желтая карточкаСальви Алессандро
Ход матча
24'
1:0
25'
33'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 7
-
44 Владение мячом, % 56
74
Цаджу
Франк
30
Шарич
Дарио
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкПолузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
История личных встреч
Лечче
Асколи
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|14 (4)
|0.52
|Стрефецца Габриэль
|10
|0.37
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.15
|Гарджуло Марио
|3
|0.11
|Майер Жан
|2
|0.07
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Листковски Марчин
|2
|0.07
|Туиа Алессандро
|1
|0.04
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|Галло Антонино
|1
|0.04
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.26
|Бидуи Софьян
|5
|0.19
|Майстро Фабио
|3
|0.11
|Шарич Дарио
|3
|0.11
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.11
|Коллоколо Микеле
|2
|0.07
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.07
|Илиев Атанас
|2
|0.07
|Боттегин Эрик
|2
|0.07
|Баскиротто Федерико
|2
|0.07
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.04
|Цаджу Франк
|1
|0.04
|Риччи Федерико
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Лучиони Фабио
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Гарджуло Марио
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Туиа Алессандро
|3
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Рагуза Антонио
|2
|0
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Листковски Марчин
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Шарич Дарио
|6
|1
|Боттегин Эрик
|5
|1
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Беллучи Джузеппе
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Майстро Фабио
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
24
19 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
11
41%
4
17%
31-45
3
11%
5
21%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
3
11%
3
13%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
31%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
23%
5
33%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
29%
1
8%
1-15
3
21%
5
38%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
4
40%
2
12%
46-60
2
20%
5
29%
29%
61-75
1
10%
1
6%
76-90
Забито
41
37
26 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
8
20%
5
14%
1-15
7
17%
8
22%
16-30
11
27%
6
16%
31-45
5
12%
6
16%
46-60
3
7%
7
19%
61-75
7
17%
5
14%
76-90
Пропущено
23
32
8 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
5
22%
3
9%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
3
13%
8
25%
31-45
7
30%
7
22%
46-60
5
22%
6
19%
61-75
3
13%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0
Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1
Асколи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2
Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|27
|14
|10
|3
|43 - 22
|52
|2.
|Брешия
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|42 - 26
|51
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|4.
|Пиза
|2:0 Заявка
|27
|13
|10
|4
|34 - 20
|49
|5.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|6.
|Монца
|0:1 Заявка
|27
|12
|8
|7
|40 - 29
|44
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|27
|11
|9
|7
|31 - 26
|42
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|27
|10
|12
|5
|40 - 28
|42
|9.
|Асколи
|0:1 Заявка
|27
|12
|6
|9
|37 - 33
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|11.
|Реджина
|2:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|25 - 33
|38
|12.
|Комо
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|34 - 36
|36
|13.
|Парма
|1:0 Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 30
|35
|14.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|31 - 41
|28
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 41
|24
|18.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 45
|18
|19.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|27
|2
|9
|16
|26 - 46
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|27
|2
|6
|19
|19 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|2.
|Монца
|0:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 13
|29
|3.
|Пиза
|2:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|17 - 9
|27
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Реджина
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|15 - 15
|23
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 12
|22
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|13.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|14.
|Парма
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|15.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|0:1 Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 17
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|5.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|1:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Парма
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 18
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Монца
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|14.
|Реджина
|2:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|0:2 Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 26
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|14
|0
|3
|11
|10 - 26
|3