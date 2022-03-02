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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Асколи
0'
1:0
24' Гол
Родригес Пабло
25' Желтая карточка
Хельгасон Торир
33' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
40' Желтая карточка
Сальви Алессандро
44'

Ход матча

24'
Родригес Пабло
1:0
25'
Хельгасон Торир
 
33'
 
Беллучи Джузеппе
40'
 
Сальви Алессандро

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Асколи
1.71
5.90
5.95
Все Коэффициенты
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
33
Калабрези
Артуро
13
Туиа
Алессандро
30
Баррека
Антонио
14
Хельгасон
Торир
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
99
Родригес
Пабло
9
Кода
Массимо
7
Рагуза
Антонио
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
3
Д'Орацио
Томмазо
37
Майстро
Фабио
77
Бюхель
Марсель
7
Паганини
Лука
74
Цаджу
Франк
30
Шарич
Дарио
26
Бидуи
Софьян
Лечче
4-3-3
Асколи
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Асколи

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:2
СB
0:2
СB
7:0
СB
1:0
К
2:2
ППД
2:1
ППД
2:5
СB
1:2
СB
0:0
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 14 (4) 0.52
Стрефецца Габриэль 10 0.37
Ди Мариано Франческо 4 0.15
Гарджуло Марио 3 0.11
Майер Жан 2 0.07
Родригес Пабло 2 0.07
Листковски Марчин 2 0.07
Туиа Алессандро 1 0.04
Дермаку Кастриот 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Галло Антонино 1 0.04
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Юлманд Мортен 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.26
Бидуи Софьян 5 0.19
Майстро Фабио 3 0.11
Шарич Дарио 3 0.11
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.11
Коллоколо Микеле 2 0.07
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.07
Илиев Атанас 2 0.07
Боттегин Эрик 2 0.07
Баскиротто Федерико 2 0.07
Эрамо Мирко 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Фаласко Никола 1 0.04
Феличоли Джанфилиппо 1 0.04
Цаджу Франк 1 0.04
Риччи Федерико 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 6 0
Лучиони Фабио 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Туиа Алессандро 3 0
Майер Жан 3 0
Дермаку Кастриот 3 0
Родригес Пабло 2 0
Рагуза Антонио 2 0
Калабрези Артуро 2 0
Баррека Антонио 2 0
Листковски Марчин 2 0
Галло Антонино 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Кода Массимо 1 0
Блен Алексис 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 8 0
Шарич Дарио 6 1
Боттегин Эрик 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Дионизи Федерико 5 0
Калигара Фабрицио 5 0
Сальви Алессандро 3 1
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Беллучи Джузеппе 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Цаджу Франк 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
24
19 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
11
41%
4
17%
31-45
3
11%
5
21%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
3
11%
3
13%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
31%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
23%
5
33%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
29%
1
8%
1-15
3
21%
5
38%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
4
40%
2
12%
46-60
2
20%
5
29%
29%
61-75
1
10%
1
6%
76-90

Забито

41
37
26 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
8
20%
5
14%
1-15
7
17%
8
22%
16-30
11
27%
6
16%
31-45
5
12%
6
16%
46-60
3
7%
7
19%
61-75
7
17%
5
14%
76-90

Пропущено

23
32
8 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
5
22%
3
9%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
3
13%
8
25%
31-45
7
30%
7
22%
46-60
5
22%
6
19%
61-75
3
13%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0
Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1
Асколи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2
Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 27 14 10 3 43 - 22 52
2. Брешия Заявка 27 14 9 4 42 - 26 51
3. Кремонезе Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
4. Пиза 2:0 Заявка 27 13 10 4 34 - 20 49
5. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
6. Монца 0:1 Заявка 27 12 8 7 40 - 29 44
7. Читтаделла 0:0 Заявка 27 11 9 7 31 - 26 42
8. Фрозиноне 0:0 Заявка 27 10 12 5 40 - 28 42
9. Асколи 0:1 Заявка 27 12 6 9 37 - 33 42
10. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
11. Реджина 2:0 Заявка 27 11 5 11 25 - 33 38
12. Комо Заявка 27 8 12 7 34 - 36 36
13. Парма 1:0 Заявка 27 8 11 8 34 - 30 35
14. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 27 6 10 11 31 - 41 28
16. Алессандрия Заявка 27 6 6 15 28 - 42 24
17. Козенца 0:0 Заявка 27 5 9 13 24 - 41 24
18. Виченца Виртус 0:2 Заявка 27 4 6 17 25 - 45 18
19. Кротоне 0:2 Заявка 27 2 9 16 26 - 46 15
20. Порденоне Заявка 27 2 6 19 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
2. Монца 0:1 Заявка 14 9 2 3 25 - 13 29
3. Пиза 2:0 Заявка 14 7 6 1 17 - 9 27
4. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Реджина 2:0 Заявка 14 7 2 5 15 - 15 23
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 5 7 2 21 - 12 22
8. Читтаделла 0:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
12. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
13. Козенца 0:0 Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
14. Парма 1:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
15. Асколи 0:1 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Кротоне 0:2 Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус 0:2 Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи 0:1 Заявка 14 8 2 4 23 - 17 26
3. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
4. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
5. Пиза 2:0 Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче 1:0 Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла 0:0 Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Парма 1:0 Заявка 14 4 6 4 17 - 18 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Монца 0:1 Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
13. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
14. Реджина 2:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус 0:2 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца 0:0 Заявка 14 0 7 7 11 - 26 7
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне 0:2 Заявка 14 0 3 11 10 - 26 3
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Асколи
1.71
5.90
5.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лечче 1:0 Асколи онлайн


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Асколи

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