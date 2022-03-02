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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
3:1
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
1:0
24' Гол
Родригес Пабло
25' Желтая карточка
Хельгасон Торир
33' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
39' Желтая карточка
Сальви Алессандро
2:0
56' Гол
Кода Массимо
2:1
70' Гол
Риччи Федерико
78' Желтая карточка
Туиа Алессандро
3:1
90' Пенальти
Кода Массимо
90'+7
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
33
Калабрези
Артуро
13
Туиа
Алессандро
30
Баррека
Антонио
14
Хельгасон
Торир
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
99
Родригес
Пабло
9
Кода
Массимо
7
Рагуза
Антонио
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
3
Д'Орацио
Томмазо
37
Майстро
Фабио
77
Бюхель
Марсель
7
Паганини
Лука
74
Цаджу
Франк
30
Шарич
Дарио
26
Бидуи
Софьян
Лечче
4-3-3
Асколи
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Асколи

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:2
СB
0:2
СB
7:0
СB
1:0
К
2:2
ППД
2:1
ППД
2:5
СB
1:2
СB
0:0
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 16 (5) 0.59
Стрефецца Габриэль 10 0.37
Ди Мариано Франческо 4 0.15
Гарджуло Марио 3 0.11
Майер Жан 2 0.07
Родригес Пабло 2 0.07
Листковски Марчин 2 0.07
Туиа Алессандро 1 0.04
Дермаку Кастриот 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Галло Антонино 1 0.04
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Юлманд Мортен 0 0
Рагуза Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.26
Бидуи Софьян 5 0.19
Майстро Фабио 3 0.11
Шарич Дарио 3 0.11
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.11
Коллоколо Микеле 2 0.07
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.07
Илиев Атанас 2 0.07
Боттегин Эрик 2 0.07
Баскиротто Федерико 2 0.07
Эрамо Мирко 1 0.04
Риччи Федерико 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Фаласко Никола 1 0.04
Феличоли Джанфилиппо 1 0.04
Цаджу Франк 1 0.04
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 6 0
Лучиони Фабио 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Туиа Алессандро 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Майер Жан 3 0
Дермаку Кастриот 3 0
Родригес Пабло 2 0
Рагуза Антонио 2 0
Калабрези Артуро 2 0
Баррека Антонио 2 0
Листковски Марчин 2 0
Галло Антонино 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Кода Массимо 1 0
Блен Алексис 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 8 0
Шарич Дарио 6 1
Боттегин Эрик 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Сальви Алессандро 4 1
Дионизи Федерико 5 0
Калигара Фабрицио 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Беллучи Джузеппе 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Цаджу Франк 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
25
20 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
13%
4
16%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
11
37%
4
16%
31-45
4
13%
5
20%
46-60
2
7%
6
24%
61-75
4
13%
3
12%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
29%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
21%
6
33%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
2
14%
2
11%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
29%
1
8%
1-15
3
21%
5
38%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
4
40%
2
12%
46-60
2
20%
5
29%
29%
61-75
1
10%
1
6%
76-90

Забито

44
38
27 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
8
18%
5
13%
1-15
8
18%
8
21%
16-30
11
25%
6
16%
31-45
6
14%
6
16%
46-60
3
7%
8
21%
61-75
8
18%
5
13%
76-90

Пропущено

24
35
8 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
5
21%
3
9%
1-15
0
0%
7
20%
16-30
3
13%
8
23%
31-45
7
29%
29%
8
23%
46-60
6
25%
6
17%
61-75
3
13%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0
Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1
Асколи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2
Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 27 14 10 3 45 - 23 52
2. Брешия Заявка 27 14 9 4 42 - 26 51
3. Кремонезе Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
4. Пиза Заявка 27 13 10 4 35 - 22 49
5. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
6. Монца Заявка 27 12 9 6 41 - 29 45
7. Фрозиноне Заявка 27 11 11 5 41 - 28 44
8. Читтаделла Заявка 27 11 9 7 31 - 26 42
9. Асколи Заявка 27 12 6 9 38 - 35 42
10. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
11. Реджина Заявка 27 11 5 11 26 - 34 38
12. Комо Заявка 27 8 12 7 34 - 36 36
13. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
14. Парма Заявка 27 7 12 8 34 - 31 33
15. СПАЛ 2013 Заявка 27 6 10 11 31 - 41 28
16. Алессандрия Заявка 27 6 6 15 28 - 42 24
17. Козенца Заявка 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Виченца Виртус Заявка 27 4 6 17 26 - 46 18
19. Кротоне Заявка 27 2 9 16 28 - 47 15
20. Порденоне Заявка 27 2 6 19 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 14 9 4 1 31 - 13 31
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
4. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина Заявка 14 7 2 5 16 - 16 23
8. Читтаделла Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
12. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
13. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
4. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
5. Пиза Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
11. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
12. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
13. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
14. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 14 0 6 8 11 - 27 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
Где смотреть матч Лечче 3:1 Асколи онлайн


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