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  4. Кубок 2021-2022

Португалия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Спортинг Л
 
Позже
Порту
Прогнозы 118
Спортинг Л 35.6% (42)
X 42.4% (50)
Порту 22% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Порту
2.60
3.28
3.26
Все Коэффициенты
Спортинг Л
  •   Главный тренер: Аморим Рубен
Порту

История личных встреч

Спортинг Л
Порту

24 матча

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

42 матча

35.7%
28.6%
35.7%
15 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
12 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
33.3%
38.1%
12 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
КП
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Табата 2 0.67
Поте 2 (1) 0.67
Сарабия Пабло 1 0.33
Коатес Себастьян 1 0.33
Сантуш Нуну II 1 0.33
Луис Матеус II 1 0.33
Эсгаю Рикарду 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 4 1.33
Урибе Матеус 2 0.67
Отавио Эдмилсон 2 0.67
Витинью II 1 0.33
Виейра Фабиу 1 (1) 0.33
Фернандес Франсиско 1 (1) 0.33

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Табата 1 1
Нету Луиш 1 0
Феддал Зу 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванилсон 1 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Урибе Матеус 1 0
Тареми Мехди 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2
Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2 Лека - Спортинг Л 0:4 Санта-Клара - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Каса Пиа - Спортинг Л 1:2 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пенафьел - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Аякс - Спортинг Л 4:2 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Тондела 2:0
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1
Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0
1/16 финала
1 Лека
0 Жил Висенте
1 Паредеш
0 Торренсе
3 Каса Пиа
1 Фаренсе
2 Спортинг Л
1 Варзим
2 Визела
0 Эштрела
6 Брага
0 Санта-Клара
5 Порту
1 Фейренсе
4 Бенфика
1 Пасуш де Феррейра
2 Риу Аве
1 Ольяненсе
3 Кальдаш
5 Белененсеш
3 Тондела
1 Лейшоэш
0 Serpa
5 Эшторил
1 Alverca
2 Фамаликан
0 Пенафьел
3 Портимоненсе
0 Вилафранкенше
1 Мафра
3 Морейренсе
2 Витория Гимарайнш
1/8 финала
7 Лека
6 Паредеш
1 Каса Пиа
2 Спортинг Л
1 Визела
0 Брага
3 Порту
0 Бенфика
7 Риу Аве
6 Белененсеш
3 Тондела
1 Эшторил
3 Фамаликан
5 Портимоненсе
3 Мафра
1 Морейренсе
1/4 финала
0 Лека
4 Спортинг Л
1 Визела
3 Порту
0 Риу Аве
1 Тондела
2 Портимоненсе
4 Мафра
1/2 финала
0 Спортинг Л
0 Порту
0 Тондела
0 Мафра
Финал
?
?
  • До матча
  • Судья
    Главным арбитром встречи назначен Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к португальскому футболу. В рамках 1-го матча 1/2 финала Кубка Португалии сойдутся лицом к лицу игроки лиссабонского «Спортинга» и «Порту». Встреча состоится в Лиссабоне, на стадионе «Жозе Алваладе».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 118
Спортинг Л 35.6% (42)
X 42.4% (50)
Порту 22% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Порту
2.60
3.28
3.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спортинг Л - Порту онлайн


Прогнозы на матч Спортинг Л - Порту

Исход игры
Спортинг Л
35.9% (42)
Ничья
41.9% (49)
Порту
22.2% (26)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
87.27% (96)
Нет
12.73% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (36)
2:1 Спортинг Л
26.5% (31)
1:2 Порту
16.2% (19)
2:2 Ничья
6.8% (8)
1:0 Спортинг Л
6.8% (8)
0:2 Порту
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Спортинг Л
Порту

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