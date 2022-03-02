Спортинг Л

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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к португальскому футболу. В рамках 1-го матча 1/2 финала Кубка Португалии сойдутся лицом к лицу игроки лиссабонского «» и «». Встреча состоится в Лиссабоне, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!