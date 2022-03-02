Португалия: Кубок 2021-2022
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История личных встреч
Спортинг Л
Порту
24 матча
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
42 матча
35.7%
28.6%
35.7%
15 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
52.4%
19%
12 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
33.3%
38.1%
12 побед 14 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Табата
|2
|0.67
|Поте
|2 (1)
|0.67
|Сарабия Пабло
|1
|0.33
|Коатес Себастьян
|1
|0.33
|Сантуш Нуну II
|1
|0.33
|Луис Матеус II
|1
|0.33
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|4
|1.33
|Урибе Матеус
|2
|0.67
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.67
|Витинью II
|1
|0.33
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.33
|Фернандес Франсиско
|1 (1)
|0.33
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Табата
|1
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванилсон
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2
Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2 Лека - Спортинг Л 0:4 Санта-Клара - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Каса Пиа - Спортинг Л 1:2 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пенафьел - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Аякс - Спортинг Л 4:2 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Тондела 2:0
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1
Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Спортинг Л - Порту
Исход игры
Спортинг Л
33.8% (25)
Ничья
37.8% (28)
Порту
28.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (44)
Меньше
40.54% (30)
Обе команды забьют
Да
87.84% (65)
Нет
12.16% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.4% (21)
2:1 Спортинг Л
27% (20)
1:2 Порту
23% (17)
2:2 Ничья
8.1% (6)
1:0 Спортинг Л
6.8% (5)
0:2 Порту
2.7% (2)
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