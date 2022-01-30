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Закрытие трансферного окна в Европе
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История личных встреч

Закрытие трансферного окна в Европе
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1 матч

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0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

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0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

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1 матч

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0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

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0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

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Результаты последних матчей

Закрытие трансферного окна в Европе
(1 матч)
100%
0 побед 1 ничья 0 поражений
Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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  • Первый тайм
  • 35'
    Мохаммед Ихаттарен перешёл из "Ювентуса" в "Аякс" в качестве аренды до конца 2022 года. Ранее футболист защищал цвета ПСВ, из которого и перешёл в "старую синьору". 
  • 30'
    Московский "Спартак" сообщил, что не интересуется защитником "Генка" Карлосом Куэсте. Ходили слухи, что "красно-белые" желают подписать Кэусте на замену Жиго
  • 28'
    "Ювентус" продолжает попытки избавиться от Аарона Рэмзи. Футболист был предложен "Глазго Рейнджерс". Теперь всё зависит от решения Аарона. 
  • 26'
    "Ювентус" в ближайшие часы объявит о переходе Дениса Закарии из гладбахской "Боруссии". Футболист готовится к прохождению медосмотра. Контракт Дениса будет рассчитан до 2026 года. "Боруссия" получит 8 миллионов евро, три из которых будут выплачены в качестве бонусов. 
  • 23'
    В "Эвертон" может перейти ещё один украинец. "Ирисок" заинтересовал форвард Роман Яремчук, которого "Бенфика" выставила на продажу и планирует выручить не менее 17 миллионов евро. 
  • 21'
    "Фиорентина" пробует договориться с Александром Кокориным о расторжении контракта, но пока сторонам не удаётся достичь соглашения. 
  • 19'
    Одна из главных интриг заключительного трансферного дня в Европе - покинет ли Усман Дембеле "Барселону". На игрока претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед"
  • 15'
    Как сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb, "Венеция" стремится усилить линию атаки, а одним из кандидатов является Фёдор Чалов из ЦСКА
  • 14'
    А что "Ньюкасл"? "Сороки" желают приобрести Уго Экитике из "Реймса". Предложение в размере 25 миллионов фунтов уже поступило французскому клубу. 
  • 11'
    Фабрицио Романо сообщил, что "Вильярреал" желает взять в аренду Джованни Ло Сельсо, игрока "Тоттенхэма". Футболиста очень хочет заполучить Унаи Эмери. Ранее Ло Сельсо отказался перейти в "Лион". 
  • 9'
    СЛУХИ. 

    Альваро Мората     может покинуть "Ювентус" уже сегодня. В услугах игрока заинтересованы "Барселона" и "Арсенал". Лондонский клуб более активен, так как Мигель Молина, являющийся ассистентом Микеля Артеты, уже успел пообщаться с испанским форвардом. Однако закрыть сделку будет сложно, так как Альваро желает доиграть сезон в туринском клубе и побороться за место в старте с новичком Душаном Влаховичем
  • 6'
    Как сообщает издание Cazurreando, нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе перейдёт в "Эльче". Опять же, пока без официального подтверждения. 
  • 3'
    Дидье Ламкель Зе перейдёт из "Антверпена" в "Химки". Ждём официального подтверждения. Планируется аренда до конца сезона. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, начинаем!

    И сразу официальный переход:

    Кристиан Эриксен стал игроком "Брентфорда". Контракт на 6 месяцев с опцией продления до июня 2023 года.
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Сегодня последний день трансферного окна в Европе, а это значит, что клубы будут действовать активно, чтобы закрыть запланированные сделки. Мы будем следить за всем происходящим и сразу же об этом сообщать. Вместе с Вами сегодняшний день проведу я - Кирилл Дудник. 
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Закрытие трансферного окна в Европе
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