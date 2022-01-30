В "Эвертон" может перейти ещё один украинец. "Ирисок" заинтересовал форвард Роман Яремчук , которого "Бенфика" выставила на продажу и планирует выручить не менее 17 миллионов евро.

в ближайшие часы объявит о переходе. Футболист готовится к прохождению медосмотра. Контракт Дениса будет рассчитан до 2026 года. "Боруссия" получит 8 миллионов евро, три из которых будут выплачены в качестве бонусов.

"Ювентус" продолжает попытки избавиться от Аарона Рэмзи . Футболист был предложен "Глазго Рейнджерс" . Теперь всё зависит от решения Аарона.

Московский "Спартак" сообщил, что не интересуется защитником "Генка" Карлосом Куэсте . Ходили слухи, что "красно-белые" желают подписать Кэусте на замену Жиго .

Мохаммед Ихаттарен перешёл из "Ювентуса" в "Аякс" в качестве аренды до конца 2022 года. Ранее футболист защищал цвета ПСВ , из которого и перешёл в "старую синьору".

21' "Фиорентина" пробует договориться с Александром Кокориным о расторжении контракта, но пока сторонам не удаётся достичь соглашения.

19' Одна из главных интриг заключительного трансферного дня в Европе - покинет ли Усман Дембеле "Барселону". На игрока претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

15' Как сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb, "Венеция" стремится усилить линию атаки, а одним из кандидатов является Фёдор Чалов из ЦСКА.

14' А что "Ньюкасл"? "Сороки" желают приобрести Уго Экитике из "Реймса". Предложение в размере 25 миллионов фунтов уже поступило французскому клубу.

11' Фабрицио Романо сообщил, что "Вильярреал" желает взять в аренду Джованни Ло Сельсо, игрока "Тоттенхэма". Футболиста очень хочет заполучить Унаи Эмери. Ранее Ло Сельсо отказался перейти в "Лион".

9' СЛУХИ.



Альваро Мората может покинуть "Ювентус" уже сегодня. В услугах игрока заинтересованы "Барселона" и "Арсенал". Лондонский клуб более активен, так как Мигель Молина, являющийся ассистентом Микеля Артеты, уже успел пообщаться с испанским форвардом. Однако закрыть сделку будет сложно, так как Альваро желает доиграть сезон в туринском клубе и побороться за место в старте с новичком Душаном Влаховичем.

6' Как сообщает издание Cazurreando, нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе перейдёт в "Эльче". Опять же, пока без официального подтверждения.

3' Дидье Ламкель Зе перейдёт из "Антверпена" в "Химки". Ждём официального подтверждения. Планируется аренда до конца сезона.