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Закрытие трансферного окна в Европе
 
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История личных встреч

Закрытие трансферного окна в Европе
онлайн-трансляция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

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Второй тайм

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1 матч

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0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

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0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

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Результаты последних матчей

Закрытие трансферного окна в Европе
(1 матч)
100%
0 побед 1 ничья 0 поражений
Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2022, осталось 20 часов 57 минут.



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