Первый тайм

47' Команда Унион Берлин имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Г О О О О Л - Бекер Шеральдо забивает ударом с левой ноги!

46' Авонийи Тайво нанес удар, мяч был парирован, но Деннис Смарш не удержал его в руках.

45' ШАНС! Авонийи Тайво вышел один на один с голкипером...

44' Санкт-Паули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

42' Санкт-Паули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

39' Ирвайн Джексон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Смарш Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Медич Яков выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Деннис Смарш отбил мяч на угловой после удара Бекер Шеральдо из штрафной площади.

30' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

29' Плохо сыграл Медич Яков - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Санкт-Паули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Медич Яков выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Команда Санкт-Паули забила мяч, хотя лучше играли соперники

21' Г О О О О Л - Киере Даниэль-Кофи забивает с правой ноги!

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

18' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Санкт-Паули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хорошую попытку сделал Авонийи Тайво . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

14' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Санкт-Паули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Медич Яков выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Санкт-Паули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Санкт-Паули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

7' Триммель Кристофер пробил со штрафного прямо в стенку

4' Марсель Бейфус пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

4' Санкт-Паули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Бургшталлер Гвидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре