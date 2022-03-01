Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Унион Берлин вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Фогльзаммер Андреас видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

91' ШАНС! Фогльзаммер Андреас вышел один на один с голкипером...

91' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Плохо сыграл Мёхвальд Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Смарш Деннис взял и забрал мяч на выходе

88' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

88' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

86' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Тактическая замена. Марсель Бейфус уходит с поля и его заменяет Igor Matanovic

80' Хартель Марсель не смог попасть в створ ударом издали

79' Санкт-Паули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Санкт-Паули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Пакарада Леарт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Хедира Рани получил желтую карточку от судьи

78' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Марсель Бейфус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Триммель Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

78' Плохо сыграл Марсель Бейфус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

77' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Г О О О О Л - Фогльзаммер Андреас забивает ударом с правой ноги!

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

72' Бекер Шеральдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Хорошую попытку сделал Фогльзаммер Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Санкт-Паули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Санкт-Паули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Рефери не любит споров - именно за это Бекер Шеральдо сейчас получил желтую

62' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

62' Пакарада Леарт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Санкт-Паули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Санкт-Паули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Санкт-Паули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля