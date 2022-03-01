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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10000
Санкт-Паули
0'
0:1
21' Гол
Киере Даниэль-Кофи
1:1
45' Гол
Бекер Шеральдо
64' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
2:1
75' Гол
Фогльзаммер Андреас
78' Желтая карточка
Хедира Рани
90'+4

Ход матча

21'
0:1
Киере Даниэль-Кофи
(Хартель Марсель)
39'
 
Рицка Ларс
Диттген Макс
45'
Бекер Шеральдо
1:1
46'
 
Беккер Финн
Аремю Афииз
64'
Бекер Шеральдо
 
65'
Фогльзаммер Андреас
Авонийи Тайво
 
75'
Фогльзаммер Андреас
2:1
77'
Мёхвальд Кевин
Харагути Генки
 
78'
Хедира Рани
 
82'
 
Матанович Игорь
Байфус Марцель
82'
 
Макиенок Симон
Цандер Лука-Милан
88'
Михель Свен
Бекер Шеральдо
 
88'
Рюэрсон Юлиан
Триммель Кристофер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 116
Унион Берлин 91.4% (106)
X 7.8% (9)
Санкт-Паули 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
8
Хедира
Рани
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
1
Смарш
Деннис
19
Цандер
Лука-Милан
15
Байфус
Марцель
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
14
Аремю
Афииз
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
11
Диттген
Макс
Унион Берлин
3-1-4-2
Санкт-Паули
4-3-1-2

История личных встреч

Унион Берлин
Санкт-Паули

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
3:2
Б2
4:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
3:3
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
4:2
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фогльзаммер Андреас 2 0.5
Бехренс Кевин 2 0.5
Крузе Макс 1 0.25
Кнохе Робин 1 0.25
Авонийи Тайво 1 0.25
Бекер Шеральдо 1 0.25
Ощипка Бастиан 0 0
Прёмель Гриша 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 2 0.5
Пакарада Леарт 1 0.25
Киере Даниэль-Кофи 1 0.25
Бухтманн Кристофер 1 0.25
Диттген Макс 1 0.25
Аменийдо Этьенн 1 0.25
Медич Яков 1 0.25
Хартель Марсель 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекер Шеральдо 2 0
Хедира Рани 1 0
Гисельман Нико 1 0
Озтунали Левин 1 0
Еккель Пауль 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бухтманн Кристофер 1 0
Джигала Адам 1 0
Цандер Лука-Милан 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
22%
1
11%
91-120

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2
Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Унион Берлин 91.4% (106)
X 7.8% (9)
Санкт-Паули 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Унион Берлин 2:1 Санкт-Паули онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 Санкт-Паули

Исход игры
Унион Берлин
91.4% (106)
Ничья
7.8% (9)
Санкт-Паули
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.89% (57)
Меньше
49.11% (55)
Обе команды забьют
Да
56.25% (63)
Нет
43.75% (49)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
39.7% (46)
2:0 Унион Берлин
20.7% (24)
1:0 Унион Берлин
20.7% (24)
1:1 Ничья
6% (7)
3:1 Унион Берлин
5.2% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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