Германия: Кубок 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай Зрители: 10000
0:1
21' ГолКиере Даниэль-Кофи
1:1
45' ГолБекер Шеральдо
64' Желтая карточкаБекер Шеральдо
2:1
75' ГолФогльзаммер Андреас
78' Желтая карточкаХедира Рани
Ход матча
21'
45'
1:1
64'
75'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
18
Медич
Яков
14
Аремю
Афииз
11
Диттген
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Михель СвенПолузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диттген МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Санкт-Паули
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.5
|Бехренс Кевин
|2
|0.5
|Крузе Макс
|1
|0.25
|Кнохе Робин
|1
|0.25
|Авонийи Тайво
|1
|0.25
|Бекер Шеральдо
|1
|0.25
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Прёмель Гриша
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0.5
|Пакарада Леарт
|1
|0.25
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.25
|Бухтманн Кристофер
|1
|0.25
|Диттген Макс
|1
|0.25
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.25
|Медич Яков
|1
|0.25
|Хартель Марсель
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бухтманн Кристофер
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
22%
1
11%
91-120
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2
Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 Санкт-Паули
Исход игры
Унион Берлин
91.4% (106)
Ничья
7.8% (9)
Санкт-Паули
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.89% (57)
Меньше
49.11% (55)
Обе команды забьют
Да
56.25% (63)
Нет
43.75% (49)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
39.7% (46)
2:0 Унион Берлин
20.7% (24)
1:0 Унион Берлин
20.7% (24)
1:1 Ничья
6% (7)
3:1 Унион Берлин
5.2% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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