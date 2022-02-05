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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
29' Гол
Прийович Александар
51' Желтая карточка
Родуэлл Джек
90'+5
20
Мехиас
Томас
39
Thomas
Aquilina
2
Гордон
Зигги
22
Кутрумбис
Джон
3
Траоре
Адама
III
8
Угаркович
Стивен
17
Keanu
Baccus
5
Родуэлл
Джек
14
Троизи
Джеймс
10
Хемед
Томер
11
Огава
Кеидзиро
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
88
Килкенни
Нил
10
Луштица
Стивен
8
Уэлс
Лаклан
23
Диаманти
Алессандро
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

5:0
0:1
5:3
1:1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэйн Коннор 2 0.5
Луштица Стивен 1 0.25
Прийович Александар 1 0.25
Уэлс Лаклан 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ris Williams1 2 0
Родуэлл Джек 1 0
Антонис Терри 1 0
Петратос Димитри 1 0
Кутрумбис Джон 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топор-Стэнли Николай 2 0
Рисдон Джош 2 0
Лакруа Лео 1 0
Уэлс Лаклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 4 - 0 12
2. Брисбен Роар 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аделаида Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аделаида Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Брисбен Роар 2 0 1 1 1 - 2 1
5. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед онлайн


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