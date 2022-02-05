Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: CommBank Stadium
0:1
29' ГолПрийович Александар
51' Желтая карточкаРодуэлл Джек
Ход матча
29'
51'
20
Мехиас
Томас
17
Keanu
Baccus
10
Хемед
Томер
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэйн Коннор
|2
|0.5
|Луштица Стивен
|1
|0.25
|Прийович Александар
|1
|0.25
|Уэлс Лаклан
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ris Williams1
|2
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Антонис Терри
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Кутрумбис Джон
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топор-Стэнли Николай
|2
|0
|Рисдон Джош
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|4 - 0
|12
|2.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Брисбен Роар
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|5.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0