Франция: Кубок 2021-2022
0:1
14' ГолInza Diarrassouba
24' Желтая карточкаMael Durand de Gevigney
Ход матча
14'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
62 Владение мячом, % 38
25
Вактер
Йоанн
14
Ali
Bakir
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Вактер ЙоаннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ali BakirНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Erwan Lannuzel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Makan TraoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Йиранго АлиВратарь
- Нападающий
-
14 Брун ЙоанНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Youssef Chibhi
Бомбардиры внутри турнира
Бержерак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romain Escarpit
|1
|0.14
Версаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christopher Ibayi
|2
|0.29
|Kapitbafan Djoco
|2
|0.29
|Makan Traore
|1
|0.14
|Waly Diouf
|1
|0.14
|Inza Diarrassouba
|1
|0.14
|Kapokyeng Sylva
|0
|0
|Kevin Pham Ba
|0
|0
Карточки
Бержерак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sam Ducros
|1
|0
Версаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Melvyn Vieira
|1
|1
|Makan Traore
|1
|0
|Waly Diouf
|1
|0
|Gustave Akueson
|1
|0
|Kevin Pham Ba
|1
|0
|Mael Durand de Gevigney
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бержерак
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бержерак - Шамальер 1:0 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Moulins Yzeure - Бержерак 0:0 Бержерак - Трелиссак 0:0
Бержерак - Ле-Эрбье 1:0 Бержерак - Кретей 0:0 Бержерак - Метц 0:0 Ангулем - Бержерак 0:1 Бержерак - Стад Борделаи 4:0 Бержерак - Angers B 2:1 Montlucon - Бержерак 0:1 Кане-Руссийон - Бержерак 0:3 ES La Rochelle2 - Бержерак 0:1 Бержерак - Ле Пюи 2:2 Нант-2 - Бержерак 0:0 Бержерак - Бурже-18 2:1 Коломье - Бержерак 0:1 Бержерак - Безье 2:0 Шамальер - Бержерак 0:1 Бержерак - Moulins Yzeure 0:1
Версаль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Версаль - Guingamp B 1:1 Тулуза - Версаль 0:1 Лорьян-2 - Версаль 1:1 Версаль - Сен-Приве Сен-Илер 3:1
Версаль - Ля Рош 4:0 Сарр-Юнион - Версаль 0:1 Плабеннек - Версаль 1:2 Версаль - Сен-Мало 1:0 Версаль - Пуасси 1:0 Кан-2 - Версаль 1:0 Lumbrois - Версаль 2:3 Витре - Версаль 1:2 Neuilly-sur-Marne - Версаль 0:1 Версаль - Руан 1:0 Роморантен - Версаль 1:3 Версаль - Гранвиль 0:0 Ванн - Версаль 0:1 Версаль - Вольтижёр 2:2 Шартр - Версаль 1:1 Версаль - Пуасси 1:1