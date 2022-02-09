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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Бержерак
0:1
Перерыв
Версаль
0'
0:1
14' Гол
Inza Diarrassouba
24' Желтая карточка
Mael Durand de Gevigney

Ход матча

14'
0:1
Inza Diarrassouba
(Kapokyeng Sylva)
24'
 
Mael Durand de Gevigney

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Бержерак
Ничья
Версаль
7.00
3.75
3.38
Все Коэффициенты
1
Pierre
Laborde-Turon
25
Вактер
Йоанн
19
Kevin
Mingoua
15
Antoine
Letievant
5
Sam
Ducros
18
Damien
Fachan
22
Hamilton
Beltran
4
Дюмай
Люка
6
Victor
Elissalt
29
Adrian
Sahibeddine
14
Ali
Bakir
1
Делоне
Дан
4
Mael
Durand
de
Gevigney
13
Gustave
Akueson
5
Waly
Diouf
2
Kevin
Pham
Ba
17
Inza
Diarrassouba
7
Melvin
Vieira
20
Makan
Traore
28
Diego
Michael
24
Kapokyeng
Sylva
10
Kapitbafan
Djoco
Бержерак
4-1-4-1
Версаль
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Бержерак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romain Escarpit 1 0.14
Версаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christopher Ibayi 2 0.29
Kapitbafan Djoco 2 0.29
Makan Traore 1 0.14
Waly Diouf 1 0.14
Inza Diarrassouba 1 0.14
Kapokyeng Sylva 0 0
Kevin Pham Ba 0 0

Карточки

Бержерак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sam Ducros 1 0
Версаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Melvyn Vieira 1 1
Makan Traore 1 0
Waly Diouf 1 0
Gustave Akueson 1 0
Kevin Pham Ba 1 0
Mael Durand de Gevigney 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бержерак
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бержерак - Шамальер 1:0 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Moulins Yzeure - Бержерак 0:0 Бержерак - Трелиссак 0:0
Бержерак - Ле-Эрбье 1:0 Бержерак - Кретей 0:0 Бержерак - Метц 0:0 Ангулем - Бержерак 0:1 Бержерак - Стад Борделаи 4:0 Бержерак - Angers B 2:1 Montlucon - Бержерак 0:1 Кане-Руссийон - Бержерак 0:3 ES La Rochelle2 - Бержерак 0:1 Бержерак - Ле Пюи 2:2 Нант-2 - Бержерак 0:0 Бержерак - Бурже-18 2:1 Коломье - Бержерак 0:1 Бержерак - Безье 2:0 Шамальер - Бержерак 0:1 Бержерак - Moulins Yzeure 0:1
Версаль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Версаль - Guingamp B 1:1 Тулуза - Версаль 0:1 Лорьян-2 - Версаль 1:1 Версаль - Сен-Приве Сен-Илер 3:1
Версаль - Ля Рош 4:0 Сарр-Юнион - Версаль 0:1 Плабеннек - Версаль 1:2 Версаль - Сен-Мало 1:0 Версаль - Пуасси 1:0 Кан-2 - Версаль 1:0 Lumbrois - Версаль 2:3 Витре - Версаль 1:2 Neuilly-sur-Marne - Версаль 0:1 Версаль - Руан 1:0 Роморантен - Версаль 1:3 Версаль - Гранвиль 0:0 Ванн - Версаль 0:1 Версаль - Вольтижёр 2:2 Шартр - Версаль 1:1 Версаль - Пуасси 1:1
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Mael Durand de Gevigney получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Inza Diarrassouba бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бержерак
Ничья
Версаль
7.00
3.75
3.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бержерак 0:1 Версаль онлайн


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